Eingestellte Förderprogramme FDP verlangt mehr Mittel für Sportplätze, Schwimmbäder und Turnhallen

Die FDP im Düsseldorfer Landtag schlägt wegen einem drohenden Wegfall von Fördermitteln für Sportplätze, Turnhallen und Schwimmbäder Alarm. Der sportpolitische Sprecher der Fraktion, Christof Rasche, sagte unserer Redaktion: „Die NRW-Landesregierung aus CDU und Grünen streicht Förderungen für den ländlichen Raum zusammen. Das hat weitreichende Folgen, insbesondere für das Ehrenamt.“ Rasche verwies darauf, dass neben der Einstellung der Förderung „Feuerwehrhäuser in Dörfern auch die Sportstättenförderung aus dem Programm für Strukturentwicklung im ländlichen Raum ersatzlos gestrichen worden sei. „Selbstverständlich müssen in haushälterisch schwierigen Zeiten Prioritäten gesetzt werden“, sagte der FDP-Politiker. „An diesen Beispielen zeigt sich jedoch, dass der Fokus der Landesregierung nicht im Ehrenamt, nicht im ländlichen Raum und vor allem nicht im Sport liegt.“ Das ehrenamtliche Engagement sei gerade im ländlichen Raum von zentraler Bedeutung. „Gemeinschaft und soziales Miteinander sind hier oftmals vitaler und deutlich spürbarer als in Großstädten. Es ist daher aus unserer Sicht unverzichtbar, dass besonders im ländlichen Raum das ehrenamtliche Engagement unterstützt wird. Daher fordern wir, den Sonderaufruf ,Feuerwehrhäuser in Dörfern‘ fortzuführen und die Sportstättenförderung wieder in das Programm für Strukturentwicklung im ländlichen Raum aufzunehmen.“