Zusammenbruch nach EM-Silber : Entwarnung bei Malaika Mihambo nach Kreislaufkollaps

Erlebte einen Kreislaufkollaps: Malaika Mihambo. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Malaika Mihambo erlitt am Donnerstabend nach dem Weitsprung-Finale noch einen Kreislaufkollaps. Spät in der Nacht gab der deutsche Leichtathletik-Verband Entwarnung.

Als der Druck von Malaika Mihambo abfiel, sackte sie zusammen. Die deutsche Weitspringerin erlebte am späten Donnerstagabend einen Kreislaufkollaps und musste noch im Olympiastadion ärztlich behandelt werden. In der Nacht zu Freitag gab der deutsche Leichtathletik-Verband dann Entwarnung: Es gehe ihr wieder besser.

Im EM-Weitsprung im Rahmen der European Championships gewann sie am Donnerstagabend hinter der Serbin Ivana Vuleta Zweite. So richtig konnte sie sich schon nicht über die Silbermedaille freuen, war sie doch ganz klar angetreten, um vor heimischen Publikum Gold zu gewinnen. Richtig enttäuscht wirkte sie allerdings auch nicht. Es war offensichtlich eine komische Gefühlslage, in der sie sich befand.

Kein Wunder, war es doch lange ungewiss, ob sie überhaupt in München starten könne. Nach der Weltmeisterschaft in Eugene, wo sie bereits souverän ihren WM-Titel von 2019 verteidigte, infizierte sie sich mit dem Coronavirus. Bis Montagabend ließ sie offen, ob sie antreten könne. Doch dann die Entwarnung: die im Vorfeld als wohl sicherste Medaillenkandidatin aus deutscher Sicht angesehene Athletin springt in der Qualifikation.

Vor den eigenen Fans antreten, große Gefühle erleben, eine große Show liefern – das wollte sie sich nicht entgehen lassen. Die Qualifikation gewann sie locker mit 6,99 Metern und kam damit sogar deutlich weiter als bei ihrem Titel vor vier Jahren in Berlin. Im Wettkampf steigerte sie ihre Weite noch einmal auf 7,03 – doch schlussendlich reichte es dieses Mal „nur“ zu Silber.

