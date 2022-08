Dem Tod entkommen, nun Europameister : Darum bedeutet Fabio Jakobsen der EM-Titel so viel

Der Niederländer Fabio Jakobsen wurde Straßenrad-Europameister. Foto: AP/Pavel Golovkin

München Fabio Jakobsen feierte vor zwei Jahren einen Sieg über den Tod – am Sonntag wurde er Europameister bei den European Championships. Derweil herrscht im deutschen Team Ernüchterung.

Er war der eindeutig schnellste Mann an diesem Sonntagnachmittag am Odeonsplatz: der Niederländer Fabio Jakobsen sprintete in einer beeindruckenden Manier zu EM-Gold im Straßenrad. Der Franzose Arnaud Demaré und der Belgier Tim Merlier kamen hinter ihm ins Ziel, während der Deutsche Phil Bauhaus nur 18. wurde. Sein Kollege Pascal Ackermann musste das Rennen nach einem Sturz aufgeben. Dabei hatte er sich so fest vorgenommen, in München zum EM-Titel zu sprinten.

Das Trikot konnte sich dann Jakobsen überstreifen – und schrieb damit seine besondere Geschichte weiter. Vor zwei Jahren kam er bei der ersten Etappe der Polen-Rundfahrt nach einem überharten Manöver seines Landsmanns Dylan van Groenewegen spektakulär zu Fall und musste gar um sein Leben fürchten. Lange befand er sich im Koma, die Ärzte schätzten seine Situation als „lebensbedrohlich“ ein. Zwei Jahre später feierte er nun einen herausragenden Sieg.

„Das war heute der größte Sieg seit meinem Unfall vor zwei Jahren“, sagte der Niederländer. „Ich hätte nach meinem Sturz damals nicht gedacht, dass ich überhaupt so schnell wieder fit sein würde.“ Das hatte sich seit seinem Comeback im Vorjahr bereits angedeutet. Er gewann mehrere Etappen bei der Vuelta und vor einigen Wochen bei der Tour de France feierte er ebenfalls Etappensiege. Dass er die ultraschwere Frankreich-Rundfahrt so gut überstanden hatte, wunderte ihn selbst. „Ich wusste nach der harten Tour de France nicht, ob ich noch die Beine für einen solchen Sprint habe“, sagte er. Offensichtlich schon. „Wir haben mit dem gesamten Team einen tollen Job gemacht, obwohl wir normalerweise gegeneinander fahren. Ich bin dankbar. Ich bin super stolz, dass ich heute der Schnellste war“, so Jakobsen.

Das konnte man von den Deutschen nicht behaupten. Nominell mit einer Doppelspitze gestartet, fiel diese schon auf dem Rundkurs in München auseinander, nachdem Ackermann stürzte. Er hatte sich an einem Strecken-Begrenzung-Gitter aufgehangen und musste das Rennen beenden. Statt seiner sollte Bauhaus einspringen, doch dieser hatte „nicht die Beine“, wie er später sagte. „Die Enttäuschung ist groß.“

Er kritisierte allerdings auch die Veranstalter, weil der Kurs durch die Gitter gefährlich wurde. „Die Runde war nicht gut, weil sie sehr gefährlich war. Die Gitter standen ein, zwei Meter auf der Straße“, so Bauhaus und auch John Degenkolb sagte: „Das war kein Zuckerschlecken. Es war technisch anspruchsvoller als erwartet.“