Hindernislauf bei der EM : Herzzerreißende Szene – Konkurrent wird zum Helfer

München Bei den European Championships hat ein Läufer ein großes Herz bewiesen und seinem Konkurrenten nach einem Sturz geholfen, anstatt selbst um das Weiterkommen zu laufen. Das Publikum feierte ihn dafür.

Was war gesehen? Der dänische Läufer Axel Vang Christensen kam an einem Hindernis nach gut 5:30 Minuten in seinem Lauf zu Fall und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Zu diesem Zeitpunkt lief er ganz vorn in seinem Vorlauf. Carabana stoppte seinen Lauf sofort und versuchte Christensen aufzuhelfen. Doch der Däne hatte offensichtlich große Schmerzen, blieb liegen und konnte trotz der engagierten Hilfe seines Kollegen aus Andorra nicht aufstehen.