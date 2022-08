„Das Ziel bleibt, die Welt zu schlagen“ : Klosterhalfen über ihren EM-Titel und die Ziele in der Zukunft

Foto: dpa, hpl 15 Bilder Das ist Konstanze Klosterhalfen

Interview München Konstanze Klosterhalfen sprach in der Mixed Zone nach dem herausragenden Lauf zum EM-Gold über ihre Gefühle, Ziele für die Zukunft und ihr Wahrnehmung in Deutschland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Konstanze Klosterhalfen, das Rennen ist beendet, die Medaille hängt schon um ihren Hals. Können Sie schon fassen, was Ihnen gelungen ist?

Klosterhalfen Nein, ich kann es noch immer nicht glauben. Aber die Siegerehrung war wirklich schön (lacht). Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich hatte mit nach dem Rennen über 10.000 Meter wirklich nicht gut gefühlt. Ich wollte aber unbedingt hier laufen und dem Publikum etwas zurückgeben. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, dass es heute solch ein super Rennen wird. Heute dieses Renngefühl haben zu dürfen – unfassbar.

Lesen Sie auch Gold über 5000 Meter : Meisterleistung von Klosterhalfen

Ging es Ihnen also gar nicht gut vor dem Rennen?

Klosterhalfen Ich hatte heute Morgen mein Checkout und dachte nur „uff“. Ich habe meinem Trainer aber gesagt, dass ich hier unbedingt laufen will. Vom ersten Schritt an hatte ich einen anderen Schritt und habe auch gemerkt, als die Türkin angegangen ist, dass es bei mir viel besser läuft als vor drei Tagen. Die letzten Wochen waren gut im Training, aber ich konnte es einfach nicht zeigen – weder bei der WM noch über die 10.000 Meter. Dass es heute so zusammenkam, ist unbeschreiblich.

In Eugene waren Sie am Boden zerstört, hier wirkten Sie befreit. Wie kam das?

Klosterhalfen Die Regeneration hat den Unterschied gemacht. Ich hatte in Eugene wahrscheinlich wirklich noch das Virus im Körper. Ich habe danach gezweifelt, ob es vielleicht doch am Training lag. Heute hat es sich gezeigt, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich hatte mich heute keine Sekunde müde gefühlt. Das Publikum hat einen Teil dazu beigetragen. Ich bin keinen Meter allein gelaufen, es war so laut. Ich habe nicht einmal das Klingeln von der letzten Runde gehört.

Wie über die 10.000 Meter lief die Türkin Yasemin Can auf einmal weg. Sie sind nicht nervös geworden. Warum?

Klosterhalfen Die Taktik war, geduldig zu bleiben. Das hatte gut geklappt – bis Can angetreten ist. Ich sollte eigentlich nicht hinterhergehen, weil das über die 10.000 Meter schon nicht so gut geklappt hatte. Aber ich habe gemerkt, dass Can den Schritt nicht so stark ziehen kann. Ich wollte dann nicht zu schnell aufschließen – was mir gelungen ist. Dann hat mich das Publikum so getragen, dass ich Can einfach habe stehen lassen.

Und nach dem Zieleinlauf laufen sie direkt weiter auf die Ehrenrunde…

Klosterhalfen Diese Euphorie kann ich gar nicht beschreiben, ich wollte einfach immer weiterlaufen und nicht anhalten. Nach Eugene hätte ich wahrscheinlich drei Tage kein Rennen mehr laufen können, so müde war ich. Aber hier, das war anders.

Foto: dpa/Angelika Warmuth 33 Bilder Die deutschen Medaillengewinner von München

International gesehen laufen die starken Afrikanerinnen vorweg. Muss es das nächste Ziel sein, dort mitzuhalten?

Klosterhalfen Auf jeden Fall. Ich weiß, dass es hier eine Europa- und keine Weltmeisterschaft war. Aber dieser Titel bedeutet mir mindestens so viel wie Bronze bei der WM. Das Ziel bleibt, die Welt zu schlagen. Das ist ein weiterer Schritt, aber der EM-Titel zeigt mir, dass ich auch aus Rückschlagen zurückkommen kann. Die Verletzungen haben meinen Charakter gebildet.

Macht Ihnen das Angst, dass die Afrikanerinnen einen Rekord nach dem anderen aufstellen?

Klosterhalfen Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich im Training schon einmal ziemlich nah dran war. Ich weiß, was in meinem Training möglich ist und hoffe, dass ich da wieder dran anschließen kann.

Ihr Trainer Pete Julian steht neben Ihnen.

Er hat heute am Morgen den Flug gebucht und war um 16.40 Uhr in München. Ich hatte noch gedacht, er solle lieber zu Hause bleiben (lacht). Aber er hatte wohl das volle Stadion im Fernsehen gesehen und wollte dabei sein. Er war noch nie mit mir für einen Wettkampf in Deutschland.

Foto: dpa/Sven Hoppe 26 Bilder Die Bilder des achten Wettkampftages

Apropos Deutschland: Wie glauben Sie, wird dieses Gold die Wahrnehmung von Ihnen hier verändern?

Klosterhalfen Es hängt mir immer ein bisschen an, dass ich mich rargemacht habe. Wir hatten aber zwei Jahre Corona und keine Wettkämpfe. Ich lebe und trainiere in den USA und deshalb sind dort auch meine ersten kleineren Wettkämpfe im Jahr. Vor den Deutschen Meisterschaften hatte ich Corona, das war schade. Ich liebe es in Deutschland zu laufen, das Publikum ist wahnsinn. Generell laufe ich in Europa gern. Ich wollte deshalb heute unbedingt den Fans etwas zurückgeben.

(dör)