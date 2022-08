Wie ist der Zeitplan der European Championships in München?

Die Wettkämpfe beginnen offiziell am Donnerstag, dem 11. August 2022 und enden am Sonntag, dem 21. August 2022. Die ersten Medaillen werden dann am 11. August im Geräteturnen vergeben. In den ersten Tagen finden die Veranstaltungen vor allem beim Bahnrad, dem Turnen, dem BMX-Freestyle, Rudern, Klettern und dem Triathlon statt. In der zweiten Woche finden unter anderem die Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.