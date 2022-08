Hohe Quoten, zufriedene Chefs : So bewerten ARD und ZDF die European Championships

Berichtet live von den European Championships: Esther Sedlaczek Foto: ARD/BR/Markus Konvalin

Exklusiv München Die letzten beiden Wettkampftage der European Championships stehen an diesem Wochenende an. ARD und ZDF ziehen bereits ein positives Fazit und freuen sich auf die Zukunft.

Zehn Tage laufen die European Championships in München bereits, am Sonntag steht der letzte Tag auf dem Programm. Die Multi-Sport-Veranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt ist ein wahrer Publikumsmagnet, zog und zieht mit Bahnrad, Klettern, Beachvolleyball, der Leichtathletik und fünf anderen Sportarten eine Menge Zuschauer an. Aber auch vor dem Fernseher sitzen täglich viele Menschen und verfolgen begeistert die Wettkämpfe.

Lesen Sie auch Tischtennis und Leichtathletik : Die Höhepunkte der European Championships am Samstag

Die beiden deutschen übertragenden Sender ARD und ZDF, die sich im Olympiapark auf dem Olympiaberg eine TV-Plattform teilen, vermeldeten die gesamte Woche über hohe TV-Quoten. Oft kamen die beiden Sender auf über vier Millionen Zuschauer pro Sendung, hängten die anderen Sender und Formate deutlich ab. Integriert in das Programm wurde zudem die Schwimm-Europameisterschaft in Rom, die in diesem Jahr nicht Teil der European Championships war.

Die Sportchefs der beiden Sender ziehen bereits jetzt ein positives Fazit, bevor die konkrete Auswertung Anfang der kommenden Woche erfolgen soll. „Aktuell sind wir mit dem Zuschauerinteresse an den European Championships und der Schwimm-EM in Rom mehr als zufrieden“, teilte ARD-Sportchef Axel Balkausky unserer Redaktion mit. „ Durch das Programmkonzept der Verknüpfung sehr unterschiedlicher Sportarten im Rahmen einer Veranstaltung entstehen sehr vielseitigen Sendungen. Das kommt sowohl beim TV-Publikum und bei den Online-Nutzerinnen und Nutzern als auch vor Ort sehr gut an.“

Foto: dpa/Sven Hoppe 56 Bilder Die eindrucksvollsten Bilder der European Championships

Noch euphorischer war Thomas Fuhrmann, der Sportchef des ZDF. „Die Resonanz auf die European Championships und die Schwimm-EM in Rom übertreffen unsere Erwartungen“, sagte er unserer Redaktion. „Das Sendekonzept findet hohe Akzeptanz beim TV-Publikum, was sich in stabilen Zuschauerquoten und in der Online-Nutzung widerspiegelt.“

Beide Sportchefs freuten sich besonders darüber, dass es gelungen sei, andere Sportarten als den Fußball in Deutschland einem breiteren Publikum zu präsentieren. Dies sei auch angenommen worden und man habe geschafft, auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. „Die attraktive Präsentation angesagter Nischensportarten wie BMX Freestyle oder Klettern stößt vor allem bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern auf ein überaus positives Echo“, sagte Fuhrmann.

Nach 2018 in Glasgow und 2022 in München sollen die European Championships das nächste Mal in vier Jahren ausgetragen werden. Ein Ausrichter ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Klar scheint, dass ARD und ZDF aber auch dann wieder viele Live-Angebote haben werden. „Diese Erfolgsgeschichte wird eine Fortsetzung finden“, sagte Fuhrmann.

Etwas zurückhaltender reagierte noch ARD-Sportchef Balkausky: „Eine ausführliche Bilanz werden wir nach Ende der European Championships ziehen und uns dann auch intensiv mit den Fragen beschäftigen, die die Zukunft betreffen.“

Ein Knackpunkt könnte sein, dass nach dem europäischen Schwimmverband offenbar auch der europäische Leichtathletik-Verband seinen Ausstieg von den European Championships vorbereitet.

(dör)