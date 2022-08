Tischtennis und Beachvolleyball : Diese Highlights finden am Mittwoch bei den European Championships statt

Die Höhepunkte der European Championships am Mittwoch

München Am Mittwoch geht es in der Leichtathletik mit Vorkämpfen und Medaillenentscheidungen weiter. Die Einzelwettbewerbe im Tischtennis gehen in die K.-o.-Phase, zudem sind alle deutschen Beachvolleyball-Teams im Einsatz.

Wie weit geht es für Gregor Traber über 100 Meter-Hürden? Im Vorlauf qualifizierte er sich souverän für die Halbfinals. Um 20.20 Uhr steigt das Halbfinale, keine zwei Stunden später, um 22.20 Uhr das große Finale, bei dem der beste deutsche Hürdensprinter dabei sein möchte.

Nach den Männern starten nun auch die Frauen in den Mehrkampf. Siebenkämpferin Carolin Schäfer gewann bereits bei der letzten EM 2018 in Berlin Bronze, ein Jahr zuvor wurde sie Vizeweltmeisterin. Bei der WM im Juni ging sie nicht an den Start. Sie gehört zu den Mitfavoritinnen im Kampf um Bronze, Anouk Vetter (Niederlande) und Nafissatou Thiam (Belgien) werden Gold wohl wie bei der WM unter sich ausmachen. Die TSV Bayer Leverkusen-Athletin Sophie Weißenberg will nach einem missglückten WM-Debüt in München einen besseren Wettkampf absolvieren.

Für die Finals im Stabhochsprung der Frauen (20 Uhr), dem Dreisprung der Männer (20.15 Uhr), dem Hammerwerfen der Frauen (21 Uhr),die 400 Meter-Finals der Männer (21.43 Uhr) und der Frauen (22.02 Uhr) qualifizierten sich keine Athleten aus Team Deutschland.

In der Rudi-Sedlmaier-Halle stehen die ersten K.-o.-Rundenspiele im Tischtennis auf dem Plan. Im Doppel werden bereits die Tickets für Viertel- und Halbfinale ausgespielt.

Im Beachvolleyball müssen Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann nach ihrer Auftaktniederlage nachlegen. Die anderen deutschen Teams können nach einem Sieg im ersten Spiel einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Spiele machen.

An der Kletterwand kämpfen die Frauen im Combined Finale um das Edelmetall. Im Straßenradrennen fallen die Entscheidungen in den Einzelzeitfahren der Männer und Frauen.

