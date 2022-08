Lokalmatador Lukas Dauser : Goldhoffnung bei der „EM dahoam“

Lukas Dauser. Foto: dpa/Marijan Murat

München Die ganze Familie drückt auf der Tribüne der Münchner Olympiahalle die Daumen, wenn Lokalmatador Lukas Dauser bei den European Championships um seinen ersten EM-Titel kämpft.

Geboren in Ebersberg, aufgewachsen in Glonn und zum Kunstturner ausgebildet in Unterhaching: Mehr Lokalkolorit geht eigentlich nicht, wenn sich Lukas Dauser am Donnerstag in München auf den Weg zu seinem ersten europäischen Titel macht.

Die European Championships sind für den Olympia-Zweiten am Barren nicht nur ein Heimspiel, sondern auch eine Familiensache. Denn anders als beim Gewinn der Silbermedaille am Barren in Tokio werden die Eltern, seine beiden Schwestern und seine Verlobte Viktoria nicht vor dem Fernseher, sondern in der Olympiahalle auf der Tribüne sitzen.

Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC 28 Bilder Die deutschen Medaillengewinner von München

Und das Format dieses Events spornt den 29-Jährigen noch zusätzlich an. „Multisport-Veranstaltungen finde ich super. Es ist ein tolles Gefühl, mit anderen Sportarten zusammen einen Höhepunkt zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort zu haben“, sagte Dauser. Die Premiere der European Championships 2018 in Glasgow hatte der Sportsoldat wegen eines Kreuzbandrisses verpasst.

Vier Jahre später ist eine Goldmedaille am Barren keine Utopie. In Tokio war nur der Chinese Zho Jingyuan zu stark für Dauser. Silber (2017 in Cluj-Napoca) und Bronze (2021 in Basel) hat er bereits bei europäischen Titelkämpfen gewonnen.

Dass der dreimalige deutsche Mehrkampf-Meister wieder in einer guten Verfassung um Medaillen kämpfen kann, danach sah es Ende vergangenen Jahres nicht unbedingt aus. Viele Medientermine, zahlreiche Ehrungen, diverse TV-Shows - ein Stress, den Dauser nicht gewohnt war.

Schulterprobleme kamen hinzu, der Geräteartist fiel bis kurz vor Ostern in ein Motivationsloch. „Danach war ich aber wieder Feuer und Flamme“, sagte Dauser. Bei den „Finals“ in Berlin Ende Juni gewann er schon wieder den Sechskampf, am Barren indes reichte es nach einem Sturz nur zum vierten Platz.

(lonn/SID)