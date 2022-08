European Championships : Goldener Abschluss für deutsches Bahn-Trio - Dörnbach gewinnt Silber

München Die deutschen Sprinter haben die Bahnrad-Europameisterschaften erfolgreich beendet. Lea Sophie Friedrich und Maximilian Dörnbach gewannen Gold und Silber im Keirin. Im Madison legten Roger Kluge und Theo Reinhardt nach.

Weltmeisterin Friedrich gewann am Dienstag das Keirin-Turnier der Frauen und sicherte sich nach dem Triumph im Teamsprint ihren zweiten Titel in München. Bei den Männern holte Maximilian Dörnbach einen Tag nach Bronze im 1000-m-Zeitfahren mit Silber im Keirin.

„Das war wahrscheinlich das härteste Rennen meiner Karriere, ich bin so stolz auf mich. Ich bin Europameisterin! Das ist großartig“, sagte Friedrich, die im Sprint am Montag Bronze als Vierte knapp verpasst hatte: „Kurz vor dem Start ist mir klar geworden: 'Ey, Lea, du musst diesen Titel verteidigen. Du musst darum kämpfen.“

Friedrich vollendete eine beeindruckende Bilanz der deutschen Sprinterinnen: Friedrich und Dreifach-Europameisterin Emma Hinze (Teamsprint, Zeitfahren, Sprint) teilen sich alle Titel in den Kurzzeitdisziplinen. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) sammelte auf der 200-m-Bahn in den Münchner Messehallen 13 Medaillen, davon acht goldene.

Hinze hatte aufgrund ihres Kräfteverschleißes auf einen Start im Keirin verzichtet. Die Cottbuserin richtet ihren Fokus nun auf die Weltmeisterschaften im Oktober in Paris.

Zu diesen reist Friedrich nun als Doppel-Europameisterin. Die 22-Jährige verwies Urszula Los aus Polen und Olena Starikowa aus der Ukraine auf die Plätze. Dabei war sie aus der ungünstigen fünften und vorletzten Position ins Rennen gegangen. Dann aber setzte sie sich schnell an die Spitze. In der Schlussrunde übernahm sie die Führung und gab sie nicht mehr her.