Leichtathletik und Beachvolleyball : Die Höhepunkte bei den European Championships am Dienstag

Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC 7 Bilder Die Höhepunkte der European Championships am Dienstag

München Am Dienstag stehen aus deutscher Sicht im Olympiastadion wichtige Entscheidungen in der Leichtathletik an. Beim Beachvolleyball geht es derweil so richtig los. Alle Höhepunkte des Tages.

Bahn frei für die schnellsten Sprinterinnen und Sprinter Europas: Am Dienstag stehen die Finals über die 100 Meter bei den Männern und Frauen an und dann will zumindest auch eine deutsche nach Edelmetall greifen: Gina Lückenkemper. Ob sie allerdings am Abend (ab 22.25 Uhr) wirklich um Gold laufen kann, muss sich erst im Halbfinale gut zwei Stunden vorher zeigen. Sie ist aber gut aufgelegt, was sie erst vor einigen Wochen bei den Weltmeisterschaften in Eugene unter Beweis gestellt hatte, als sie in der Staffel Bronze mit ihren Kolleginnen gewann.

Alle Augen werden auch auf den Ex-Weltmeister im Zehnkampf gerichtet sein. Niklas Kaul kämpft in München wieder um die Medaillen – vor allem, nachdem der französische Topfavorit Kevin Mayer bereits am Montag nach dem 100-Meter-Rennen seinen Zehnkampf aufgeben musste. Zudem geht es über die 5000 Meter der Männer, im Weitsprung der Männer und im Diskuswurf der Frauen um Medaillen.

Bereits am Morgen gehen die Geherinnen und Geher in der Stadt auf die Strecke. Im Olympiastadion finden derweil am Vormittag diverse Vorläufe und Qualifikationen statt.

Noch nicht um Medaillen geht es beim Beachvolleyball. Aber bekanntlich ist für die Volleyballerinnen und Volleyballer im Sand jedes Spiel wichtig. Deshalb werden etwa Karla Borger und Julia Sude am Dienstag auf dem Königsplatz bereits alles abrufen, um in der Gruppenphase erst gar keine Zweifel an einer Medaillenjagd aufkommen zu lassen. Auch das neu und extra für die EM formierte Duo aus Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann wird in das Turnier starten.

In der Rudi-Sedlmaier-Halle, wo sonst die Basketballer des FC Bayern auf Körbejagd gehen, wollen derweil die Tischtennisprofis in die Vorschlussrunden einziehen. Den gesamten Tag über wird dort an der Platte gespielt.

Heiß hergehen wird es im Bahnrad, wenn unter anderem im Keirin und im Madison die Medaillen vergeben werden. Die erfolgreichen Deutschen wollen weiter nachlegen.

(dör)