Sonntag

Turnen

Am Sonntag turnen die Frauen in den Einzelfinals an den Geräten um die Medaillen. Aus deutscher Sicht hat Kim Bui am Stufenbarren durchaus Chancen. Elisabeth Seitz (Stuttgart) steht ebenfalls im Finale am Barren. Am Schwebebalken qualifizierte sich Emma Malewski mit 13,500 Punkten als Zweitbeste ebenso für das Finale wie Pauline Schäfer-Betz mit 13,166 Zählern.