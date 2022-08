Leichtathletik

Die Siebenkämpferinnen starten in ihren ersten Wettkampftag. Vize-Weltmeistern und EM-Bronze Gewinnerin Carolin Schäfer will auch in München angreifen. Nafissatou Thiam und Anouk Vetter gewannen Gold und Silber bei der WM in Eugene und gelten auch jetzt als Favoritinnen. Sophie Weißenberg will nach der enttäuschenden WM oben angreifen.