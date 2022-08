Lückenkemper sprintet zu Gold über 100 Meter : „Werde ein bisschen brauchen, um das alles zu verarbeiten“

München Gina Lückenkemper ist Europas neue Sprint-Königin. Als erste deutsche Sprinterin seit zwölf Jahren gewinnt die 25-Jährige 100-m-Gold bei der EM. Der Sieg ist eine Sensation. Ihr Start im Endlauf war zwischenzeitlich sogar gefährdet.

Die Ungewissheit von Gina Lückenkemper dauerte nur wenige Augenblicke, dann leuchtete ihr Name als erster auf der Anzeigetafel auf - und das Münchner Olympiastadion glich einem Tollhaus. Gold für Lückenkemper über 100 Meter, Gold nach einem packenden Rennen, in dem am Ende das Zielfoto entscheiden musste. Eine Sensation.

„Ich bin euch so unfassbar dankbar“, rief die erste deutsche Europameisterin seit Verena Sailer 2010 den 40.000 im Olympiastadion zu. In 10,99 Sekunden lief sie zu Gold, der zeitgleichen schweizerischen Mitfavoritin Mujinga Kambundji blieb nur Silber. Bronze ging an die Britin Daryll Neita (11,00). „In diesem Hexenkessel heute zu stehen, hat mich unfassbar motiviert“, ergänzte Lückenkemper in der ARD: „Ich werde noch ein bisschen brauchen, um das alles zu verarbeiten.“