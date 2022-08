Chancen für Hinze und Co. : Bahnrad, Triathlon – Die Medaillenentscheidungen am Freitag

München Der Freitag wird der erste richtig volle Wettkampftag bei den European Championships in München. Es stehen gleich mehrere Medaillenentscheidungen an – unter anderem im Bahnrad.

Alle Augen werden am Freitag aus deutscher Sicht wohl auf die Münchener Messe gerichtet sein. Dort finden am Freitag die ersten Medaillenentscheidungen im Bahnrad statt – und gleich mehrere Medaillen könnten für den deutschen Verband abfallen. Mit Emma Hinze im Teamsprint und Lisa Brennauer und Co. in der Mannschaftsverfolgung sind heiße Medaillenkandidatinnen im Velodrome unterwegs.

Vor allem bei der Mannschaftsverfolgung der Frauen riecht es förmlich nach Edelmetall. Brennauer, Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger gelten nicht erst seit der Goldmedaille und den Weltrekorden bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio als absolutes Weltklasseteam. In München treten sie wieder zusammen an und greifen nach Gold. Ab 16.37 geht es los.

Auch die Sprinterin Emma Hinze, die sich im Interview mit unserer Redaktion für die Normalisierung der Periode aussprach, greift im Teamsprint mit ihrer Partnerin Lea Sophie Friedrich nach Gold. Es soll der Auftakt einer Medaillensammlung für die gebürtige Hildesheimerin werden.

Zudem gehen die Frauen im Scratch auf Medaillenjagd, die Männer versuchen sich im Punktefahren. Deutsche Medaillen sind da aber eher nicht zu erwarten.

Die ehemalige WM-Dritte Laura Lindemann führt das Aufgebot der Deutschen Triathlon Union (DTU) für die Heim-EM in München an. Sie geht am Freitag ab 17.15 Uhr ins Rennen und will nach einer Medaille greifen. Neben Lindemann gehen bei den Frauen Anabel Knoll, Annika Koch, Lisa Tertsch und Marlene Gomez-Göggel auf die olympische Distanz über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren sowie 10 Kilometer Laufen.

Zudem stehen am Freitag auf der Regatta-Strecke diverse Vorläufe beim Rudern auf dem Programm. Beim Klettern beginnen die Qualifikationen auf dem Königsplatz.

