Gewinnerinnen mit Ansage

Die deutschen Bahnrad-Frauen waren als Favoritinnen in die Heim-EM gestartet – und enttäuschten nicht. Allein fünfmal Gold stand in der Bilanz des deutschen Teams nach seinen ersten beiden Wettkampftagen in München. Hinzu kamen zwei Silber-Medaillen. Im Medaillenspiegel aller Sportarten hätte das Bahnradteam am Samstagabend damit Rang vier belegt. Pauline Sophie Grabosch (r.), Lea Sophie Friedrich (l.) und Emma Hinze (mi.) gewannen Gold im Teamsprint. Hinze wurde auch noch Europameisterin im 500-m-Zeitfahren, zu dem sie eigentlich nur aus Spaß angetreten war, wie sie sagte.