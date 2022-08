München 2022 : Das sind die Stars der European Championships

München In neun Sportarten werden über elf Tage Medaillen verteilt. Die European Championships versprechen eine Menge Spannung. Es werden einige Weltstars in ihren Disziplinen aufschlagen. Wir haben die Topstars zusammengestellt.

Aber auch in anderen Sportarten gibt es Stars, die bei den European Championships am Start sein werden. Ein Beispiel ist Tischtennis , das auf europäischer Ebene seit Jahren von deutschen Athleten dominiert wird. Timon Boll und Dimitrij Ovtcharov wollen den Europameistertitel unter sich ausmachen.

Nur die Wenigsten werden Janja Garnbret kennen. Die Slowenin ist die beste Kletterin Europas und versucht, in ihrer Disziplin eine Goldmedaille für ihr Land zu gewinnen. Sie gilt in der Szene als absoluter Superstar.

Vor allem in Deutschland sind die Ruder- und Kanuathleten bekannter. Oliver Zeidler und Sebastian Brendel sind die beiden deutschen Aushängeschilder auf der Regattabahn in München . Ob sie ihrem Favoritenstatus gerecht werden, bleibt abzuwarten.

Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich sorgen im Bahnrad für Aufsehen. Beide haben schon Weltmeistertitel gewonnen und gehen als Favoritinnen in ihre Rennen. Doch sie treten auch zusammen an. Beim Teamsprint wollen sie gemeinsam auf dem obersten Treppchen stehen.

In der Sandgrube geht wohl nichts an Anders Mol und Christian Sorum vorbei. Die beiden Norweger gewinnen in diesen Jahren alles, was zu gewinnen ist. Sollten sie nicht Europameister im Beachvolleyball werden, könnte man von einer faustdicken Überraschung sprechen.