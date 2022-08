European Championships : Qiu gewinnt besonderes Tischtennis-Duell

Benedikt Duda (links) und Dang Qiu am Donnerstag gemeinsam im Doppel - am Freitag spielten sie dann gegeneinander. Foto: dpa/Christian Kolbert

München Dang Qiu steht im Viertelfinale der Tischtennis-Europameisterschaft, am Freitag besiegt er seinen Freund und Doppel-Partner Benedikt Duda. Auch Timo Boll steht in der Runde der letzten Acht.

Für Dang Qiu war es ein ganz besonderes Achtelfinale bei der Tischtennis-EM in München. Für den Spieler von Borussia Düsseldorf ging es nach seinem klaren 4:0-Sieg in der zweiten Runde ausgerechnet gegen seinen Freund Benedikt Duda. Der 25-Jährige und sein Kollege aus der Nationalmannschaften bildeten früher eine WG, kennen sich gut, spielen auch im Doppel gemeinsam. „Es ist immer schön, Leute dabei zu haben, die man gut kennt, mit denen man befreundet ist“, hatte Qiu vor der EM unserer Redaktion gesagt. Ein Problem gegen Duda oder etwa seinen Borussia-Kollegen Timo Boll spielen zu müssen, sei es für ihn aber nicht. Bei Turnieren wie der EM sei es relativ wahrscheinlich, dass man irgendwann auf einen deutschen Kollegen trifft. Besonders seien die Spiele schon, die Freundschaft belasten würden sie aber nicht. Jeder versuche eben, der Bessere zu sein.

Das gelang am Freitag Qiu. 4:1 (11:7, 11:7, 8:11, 11:9, 13:11) gewann er gegen Duda und brauchte dafür nur 47 Minuten. Insgesamt waren die beiden Spiele am Freitag eine klare Steigerung für Qiu, der sich in der ersten Runde schwer getan hatte und im Mixed-Doppel als Titelverteidiger früh ausgeschieden war. Auch im Doppel mit Duda hatte es nicht fürs Halbfinale gereicht.