Fehler des Bundestrainers : Lockerer Holmen kostet Toba Punkte am Barren

München Ein Fehler, der Profis nicht passieren darf, schon gar nicht bei einer Europameisterschaft, der den deutschen Turnern im Mehrkampf aber trotzdem passierte. Der Bundestrainer bereitete den Barren für Andreas Toba nicht einwandfrei vor. Das behinderte den Sportler immens.

Für Andreas Toba war es der berühmte gebrauchte Tag beim Mehrkampf der Turner. Gut am Pferd und an den Ringen in den EM-Wettkampf in der Olympiahalle in München gestartet, stürzte er beim Sprung. Eine ungewohnte Unsicherheit des 31-Jährigen. Doch am Barren kam es noch schlimmer. Der Routinier wirkte von Beginn an ungewohnt unsicher in seiner Übung. Musste immer mal wieder nachfassen. Nach der Übung schimpfte Toba, zeigte immer wieder auf das Gerät. Der Grund: Der Holm war vor der Übung nicht richtig fixiert worden.