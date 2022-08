European Championships 2022 : Zwei deutsche Beach-Duos im Achtelfinale

Foto: AFP/FABRICE COFFRINI 16 Bilder Der Zeitplan der European Championships

Liveblog München Vom 11. bis zum 21. August werden in München mehrere Europameisterschaften im Rahmen der European Championships ausgetragen. Bei uns verpassen Sie keine wichtige Meldung.

Die Medaillen-Anwärterinnen Karla Borger und Julia Sude aus Stuttgart haben als erstes deutsches Duo bei der Beach-Volleyball-EM das Achtelfinale erreicht. Die EM-Dritten des Vorjahres kamen am Mittwoch in München gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti zu einem 21:19, 21:19 und damit zu ihrem zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Anschließend zogen die Stuttgarterinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz nach. Die deutschen Meisterinnen setzten sich in einem spannenden Spiel gegen die Sloweninnen Tjasa Kotnik und Tajda Lovsin 19:21, 23:21, 30:28 durch und stehen ebenso direkt im Achtelfinale.

Lückenkemper verzichtet auf Staffel-Vorlauf - „Guter Dinge“ fürs Finale

Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat einen Start in der 4x100m-Staffel am Schlusstag der Heim-EM in München offen gelassen. „Ich werde im Staffel-Vorlauf nicht antreten“, kündigte die Sprinterin am Mittwoch im deutschen Teamhotel in München an. Für ein mögliches Finale zwei Tage später am Sonntag sei sie aber „guter Dinge, dass ich wieder auf der Bahn stehen kann“.

Lückenkemper war in einem spektakulären Finale am Dienstagabend kurz nach Zieleinlauf gestürzt und hatte sich mit den eigenen Spikes eine Wunde am linken Bein zugezogen. Diese musste am späten Dienstagabend mit acht Stichen genäht werden.

„Mir geht es mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Es war gestern ein sehr, sehr spannender Abend, ich hätte nicht gedacht, dass er im Krankenhaus endet. Ich bin noch nie Krankenwagen gefahren“, schilderte Lückenkemper am Mittwoch lachend.

Ihre Wunde spüre sie „auch heute noch ganz gut. Das linke Knie ist geflickt, das rechte Bein voller Schürfwunden, läuft“, sagte die 25-Jährige. Wenn sie mal einen EM-Titel gewinnt, habe sie „das eigentlich anders feiern“ wollen.

Am Sonntag peilt das Quartett des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) mit Tatjana Pinto (Wattenscheid), Alexandra Burghardt (Burghausen), Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) nach WM-Bronze auch eine EM-Medaille an. Bei den Titelkämpfen in Eugene hatte sich das deutsche Team nur den USA und Jamaika geschlagen geben müssen.

Foto: dpa/Sven Hoppe 11 Bilder Diese Sportarten sind dabei

Brennauer verpasst Zeitfahr-Medaille

Olympiasiegerin Lisa Brennauer hat im letzten Einzelzeitfahren ihrer Karriere eine Medaille klar verpasst. Bei der Europameisterschaft in München belegte die 34-Jährige im Kampf gegen die Zeit den zwölften Platz. Gold ging an die Schweizerin Titelverteidigerin Marlen Reusser, sie gewann vor Weltmeisterin Ellen van Dijk (Niederlande/+6 Sekunden) und deren Teamkollegin Riejanne Markus (+28 Sekunden).

Die zweite deutsche Starterin und Vize-Europameisterin von 2019, Lisa Klein, fuhr auf Rang 22 (+3:36 Minuten). Die Männer um die deutschen Rad-Profis Max Walscheid und Miguel Heidemann starten ab 17.00 Uhr auf den Rundkurs im Westen von München.

Für Brennauer (+1:58) war es das letzte Einzelzeitfahren ihrer Karriere, zum Abschluss ihrer Laufbahn bestreitet sie am Sonntag das EM-Straßenrennen. Die knapp 130 Kilometer führen die Athletinnen von Landsberg am Lech im Süden von München über den Starnberger See zum Odeonsplatz im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt. Hier geht’s zum ausführlichen Bericht

Krafzik überrascht mit Vorlaufbestzeit – auch Preis im Halbfinale

Sprinterin Carolina Krafzik (Sindelfingen) hat mit einer überzeugenden Vorstellung das EM-Halbfinale über 400 m Hürden erreicht. Die 27-Jährige gewann ihren Vorlauf im Münchner Olympiastadion am Mittwochvormittag und verbesserte ihre persönliche Bestzeit dabei um fast eine halbe Sekunde auf 54,32 Sekunden. Gisele Wender (Berlin/57,09) und Eileen Demes (Neu-Isenburg/57,11) schieden aus.

„Genau das war die Ansage meines Trainers. Ich wollte eine gute Ausgangsposition haben - und für mich selbst wissen, wo ich gerade stehe. Ich bin richtig, richtig froh, dass ich nach der WM noch einmal gut trainieren konnte“, sagte Krafzik, für die in diesem Jahr nun die fünfbeste Zeit in Europa zu Buche steht, im ZDF.

Auch Krafziks Vereinskollege Constantin Preis darf über dieselbe Distanz auf die Teilnahme am Finale hoffen. Der 24-Jährige entschied seinen Vorlauf in der Saisonbestzeit von 49,63 Sekunden für sich. Das Halbfinale findet wie das der Frauen am Donnerstagvormittag statt. Dann greift auch Olympiasieger Karsten Warholm (Norwegen) ins Geschehen ein.

Diskuswerfer Janssen im EM-Finale

Henrik Janssen (Magdeburg) ist als einziger deutscher Werfer ins EM-Finale im Diskuswurf eingezogen. Der 24-Jährige warf in der Qualifikation am Mittwoch im Münchner Olympiastadion 62,60 m und kämpft am Freitag (20.20 Uhr/ZDF) um die Medaillen mit.

Torben Brandt (Berlin/56,33) hingegen blieb deutlich unter den geforderten 66,00 m und zählte auch nicht zu den zwölf besten Startern. Der slowenische Weltmeister Kristjan Ceh verbuchte mit einem Meisterschaftsrekord (69,06) die Tagesbestweite.

Martin Wierig (Magdeburg), Teamkapitän das Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in München, hatte seinen Start wegen Knieproblemen abgesagt.

Eckhardt-Noack mit Bestweite ins Dreisprung-Finale

Dreispringerin Neele Eckhardt-Noack (Göttingen) hat eine starke Form bewiesen und sich mit der Tagesbestweite für das EM-Finale qualifiziert. Die EM-Bronzemedaillengewinnerin aus der Halle steigerte ihre persönliche Bestleistung im ersten Durchgang auf 14,53 m und kämpft am Freitag (20.55 Uhr/ZDF) um die Medaillen.

Foto: dpa/Gregor Fischer 8 Bilder Das sind die Highlights bei der Leichtathletik-EM

Vize-Europameisterin Kristin Gierisch (Leverkusen/13,59) und Jessie Maduka (Wattenscheid/12,11) verfehlten die geforderten 14,40 m deutlich und zählten auch nicht zu den zwölf besten Springerinnen. Die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk (14,36), die im Weitsprung zu den ärgsten Konkurrentinnen von Weltmeisterin Malaika Mihambo zählt, steht nach erzielten 14,36 m dagegen in ihrem zweiten Einzelfinale.

Neele Eckhardt-Noack hatte ihre Bestleistung in dieser Saison bereits auf 14,48 m gesteigert. Mit ihrem erneuten persönlichen Rekord fehlen der Sprungspezialistin nur noch acht Zentimeter zu Gierischs deutschem Rekord (14,61). Bei der WM in Eugene war die 30-Jährige mit 13,93 m bereits in der Qualifikation ausgeschieden.

„Eigene war einfach nicht mein Tag. Das deutsche Publikum und die Stimmung helfen hier sehr viel. Es ist sehr schön, die Weite bei einer internationalen Meisterschaft zu bringen. Jetzt gilt es, diese Leitung am Freitag noch einmal zu bestätigen“, sagte Eckhardt-Noack am ZDF-Mikrofon.

Beachvolleyball-EM: Zwei deutsche Frauen-Duos in der Zwischenrunde

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann haben bei den European Championships den direkten Sprung ins Achtelfinale verpasst. Die WM-Dritten von Rom unterlagen den Spanierinnen Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno Mateeva in drei Sätzen (14:21, 21:19, 12:15) und belegten damit in der Gruppe A den zweiten Platz.

Ebenfalls in der Zwischenrunde kämpfen Louise Lippmann/Kira Walkenhorst (beide Hamburg/Düsseldorf) um den Einzug ins Achtelfinale. Das deutsche Duo gewann gegen die Litauerinnen Monika Pialikiene/Erika Kliokmanaite in drei Sätzen (21:15, 17:21, 15:12) und belegte damit den dritten Rang in der Gruppe D.

Leichtathletin Schäfer bei EM-Siebenkampf nach Auftakt Fünfte

Siebenkämpferin Carolin Schäfer hat einen sehr guten Start in die Leichtathletik-Europameisterschaften in München hingelegt. Die WM-Zweite von 2017 und EM-Dritte von 2018 lief am Mittwoch über die 100 Meter Hürden 13,39 Sekunden und damit die fünftbeste Zeit. Die zweite deutsche Starterin Sophie Weißenberg kam nach 13,72 Sekunden ins Ziel und belegt nach der ersten Disziplin den geteilten achten Rang.

Schäfer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftakt und freute sich im Interview am Stadionmikrofon auch über den EM-Titel von Niklas Kaul. Der einstige Weltmeister hatte sich am Dienstagabend nach einer tollen Aufholjagd noch Gold gesichert. „Was für ein krasser Typ, was für krasser Zehnkampf. Ich freue mich mit ihm und gönne es ihm von Herzen“, sagte Schäfer.

Die 30-Jährige aus Frankfurt hatte für die Weltmeisterschaften im Juli wegen Trainingsrückstandes abgesagt und sich für die EM vorgenommen, unter die besten sechs Athletinnen zu kommen. Die 24-jährige Weißenberg von Bayer Leverkusen war nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung vorzeitig aus dem WM-Siebenkampf in Eugene ausgestiegen.

Beachvolleyball-Duo Walkenhorst/Lippmann in Zwischenrunde

Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann haben nach ihrer Auftaktniederlage gegen die Litauerinnen Monika Pialikiene/Erika Kliokmanaite in drei Sätzen (21:15, 17:21, 15:12) gewonnen und belegen damit den dritten Rang in der Gruppe D. In der Zwischenrunde geht es für das neue Duo nun ums EM-Achtelfinale.

Karla Borger kritisiert das Sportsystem in Deutschland

Die Sportförderung in Deutschland beschäftigt die Sportlerinnen und Sportler auch bei den European Championships. Karla Borger und Alexandra Burghardt haben Lösungsvorschläge für die Zukunft.

Foto: dpa/Sven Hoppe 11 Bilder Alle Infos zu den Wettkampfstätten im Olympiapark

Diskuswerfer Wierig kann nicht bei Leichtathletik-EM starten

Ohne den deutschen Titelträger Martin Wierig findet die Qualifikation der Diskuswerfer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München statt. Wie der deutsche Verband am Mittwoch kurz vor Beginn des Wettkampfes mitteilte, musste der 35-jährige Magdeburger seinen Start wegen Knieproblemen absagen. Damit sind nur noch Torben Brandt vom SCC Berlin und Henrik Janssen vom SC Magdeburg im Olympiastadion dabei

Lückenkemper nach EM-Gold im Krankenhaus

Gina Lückenkemper feiert mit dem EM-Gold über die 100 Meter den größten Einzelerfolg ihrer Karriere. Doch die Party danach fiel zunächst aus. Sie musste ins Krankenhaus.

Bahnrad-Weltmeisterin Paternoster nach Sturz operiert

Die in München schwer gestürzte italienische Bahnrad-Weltmeisterin Letizia Paternoster ist am Mittwoch in Brescia operiert worden. Sie hatte am Samstag beim EM-Ausscheidungsfahren einen Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. Die Schlüsselbein-Operation sei „gut verlaufen“, berichtete der italienische Radsportverband Federciclismo.

In der steilen Kurve nach der Zielgeraden war Paternoster am Samstagabend mit mehreren Fahrerinnen zu Fall gekommen. Sanitäter stützten ihren Nacken mit einer Halskrause, sie wurde mehrere Minuten hinter einem Sichtschutz behandelt und dann auf einer Trage von der Holzbahn transportiert. Paternoster war stets bei Bewusstsein, sie konnte sich nach Verbandsangaben aber nicht an den Unfall erinnern.

Olympiasiegerin Mihambo freut sich über Tag zur Regeneration

Lesen Sie auch Eichhörnchen Gfreidi : Das ist das Maskottchen der European Championships

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo freut sich bei den Heim-Europameisterschaften in München auf einen wettkampffreien Tag zur Erholung. „Einen Tag zusätzlich zu haben, um sich zu regenerieren, ist für mich in meiner Ausgangslage jetzt optimal“, sagte die 28 Jahre alte Leichtathletin von der LG Kurpfalz. Am Donnerstagabend werden im Olympiastadion die Medaillen im Weitsprung vergeben.

Mihambos Start bei den European Championships war zwischenzeitlich fraglich gewesen, weil sie nach ihrer Rückkehr von den erfolgreichen Weltmeisterschaften in den USA mit dem Coronavirus infiziert war. Den EM-Vorkampf am Dienstag gewann sie mit 6,99 Metern souverän und sprang damit sogar weiter als bei ihrem EM-Titel im Jahr 2018.

„Ich bin reaktiv und schnellkräftig. Das ist das, was den Weitsprung ausmacht“, sagte Mihambo und fühlte sich an ihren WM-Sieg aus dem Juli erinnert. Der Anlauf sei ähnlich wie in Eugene, sagte sie. „Das heißt, dass ich genauso viel Druck machen und Geschwindigkeit aufbauen kann. Sieht alles gut aus.“ Bei der WM hatte sie mit 7,12 Metern gewonnen und ihren Titel verteidigt.

„Es geht nicht darum, sieben Meter zu springen“, sagte Mihambo. „Ich versuche, mein Bestes zu geben, Spaß zu haben und die Menschen mitzunehmen.“

Olympia-Bündnis sieht deutsche Olympia-Bewerbung weiter kritisch

Die aktuelle Euphorie um die European Championships in München sieht die Sprecherin des Bündnisses NOlympia, Katharina Schulze, nicht als Legitimation für Olympische Spiele in Deutschland. „Sport ist großartig, deswegen kann ich es verstehen, dass manch einer erneut von einer Olympiabewerbung träumt“, sagte Schulze, die auch Chefin der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag ist, der Deutschen Presse-Agentur in München. Der Staat sollte sich lieber zuerst um die dauerhafte Instandhaltung der vielen Sportstätten und den Breitensport kümmern, anstatt Olympiaträume zu verfolgen.

„Die Rahmenbedingungen haben sich seit den letzten Bewerbungen nicht verändert: Das IOC (Internationale Olympische Komitee) ist immer noch das gleiche, inklusive Knebelverträge, die die finanziellen Risiken auf die Austragungsorte abwälzen nach dem Motto „Gewinne behalten wir, Verluste tragen die anderen““, betonte Schulze. Zudem betreibe das IOC eine massive Kommerzialisierung der Spiele.

„Das Bündnis NOlympia München hat sich vorsorglich nicht aufgelöst. Falls es zu einer erneuten Bewerbung für Olympische Spiele kommen sollte, braucht es wieder einen Bürger- oder Volksentscheid“, sagte Schulze. Eine Bewerbung und Austragung von Olympischen Spielen bedeute sehr hohe Kosten und beinhaltet massive Eingriffe vor Ort.

Weiter: Die Zeit für Olympische Winterspiele sei in Deutschland auf jeden Fall vorbei. „In Zeiten der fortschreitenden Klimakrise so ein Großevent in unseren Alpen zu veranstalten, ist nicht zeitgemäß.“

Dagegen stünden die European Championships für ein Konzept, welches auf Gigantomanie verzichte, die Wettkämpfe fügten sich gut in die Stadt ein, so Schulze. Im Vergleich zu den Milliardenkosten für die Austragung von Olympischen Spielen seien die 100 Millionen Euro Zuschüsse für nicht durch Ticket-Einnahmen gedeckten Etats wenig. Zudem stünde die Förderung schon seit 2019 fest.

Athleten-Präsidentin Borger lobt nachhaltiges Konzept der EM

Beachvolleyballerin Karla Borger hat die European Championships für ihren nachhaltigen Charakter gelobt. „Die Nutzung dieser Wettkampfstätten ist der absolute Wahnsinn. Und genau dahin muss es gehen“, sagte die Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland am Dienstag nach dem Auftaktsieg mit ihrer Teampartnerin Julia Sude. „Wir können es uns weltweit nicht mehr erlauben, in bestimmten Ländern Stadien hochzuziehen, die dann einmal genutzt werden und klimatisiert werden müssen“, sagte Borger weiter.

Das Münchner Olympiastadion samt -gelände wurde für die Olympischen Spiele 1972 gebaut. Im Rahmen der European Championships finden hier etwa die Leichtathletik-, Turn- und BMX-Freestyle-Wettbewerbe statt. Die Tischtennisspieler nutzen den Audi Dome, in dem sonst die Basketballer des FC Bayern auflaufen. „Das ist der Weg. Wir können nicht Millionen für neue Sportstätten ausgeben, während andere Menschen auf der Welt gerade ganz andere Sorgen haben und wir in vielen Bereichen eine Krise erleben“, sagte Borger.

Speerwerfer Weber will bei EM Lehren aus WM-Abschneiden ziehen

Der derzeit beste deutsche Speerwerfer Julian Weber hat sich für die Leichtathletik-Europameisterschaften in München eine andere Herangehensweise als zuletzt bei der WM in den USA vorgenommen. In Eugene war der Mainzer nach einer starken Qualifikation dann im Finale nicht über Platz vier hinausgekommen, auch bei Olympia in Tokio war er im Vorjahr Vierter.

„Beim WM-Finale habe ich schnell gemerkt: Das ist heute nicht mein Tag. Ich war auch nervös und habe mir Druck gemacht. Was ich so in der Form gar nicht von mir kannte“, berichtete Weber in einem Interview der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Mittwoch-Ausgabe). Er habe zuvor in der Qualifikation seine Körner möglicherweise schon ein bisschen verschossen, fügte der 27-Jährige hinzu.

„Bei der EM mache ich es einfach andersrum, mit einem nicht so guten Tag ins Finale kommen und dann abliefern. Ich werde es von der Herangehensweise umdrehen“, kündigte Weber an. Die Qualifikation findet an diesem Freitag im Olympiastadion statt, das Finale dann am letzten EM-Tag am Sonntag.

Weber hat sich in diesem Jahr der 90-Meter-Marke angenähert und ist damit die deutsche Nummer eins. Ex-Weltmeister Johannes Vetter fehlt bei der EM verletzt, Rio-Olympiasieger Thomas Röhler war nach langer Zwangspause zuletzt nicht in alter Form. Es sei eine neue Situation, mit der man erst umgehen müsse, sagte Weber: „Das habe ich ja auch bei der WM gespürt, das Druckgefühl ist noch mal auf einem anderen Level.“

Er wolle die gemachten Erfahrungen, positiv umwandeln, um dann bei der EM zu glänzen. „Ich fühle mich gut, die Vorfreude wächst mit jedem Tag. Ich komme wieder in den Modus“, sagte Weber.

Marathon-Europameister Ringer: Olympia-Bewerbung könnte nützlich sein

Marathon-Europameister Richard Ringer steht einer erneuten deutschen Bewerbung um Olympische Spiele offen gegenüber. Die Diskussionen darum haben rings um die European Championships in München erneut an Fahrt aufgenommen. Seit dem vergangenen Donnerstag werden in der bayerischen Landeshauptstadt Europameisterschaften in neun Sportarten ausgetragen.

„Bei den European Games sieht man ja, wie das Konzept funktioniert, wenn Du nicht ganz so viele Sportarten aufeinander hast. Das ist ein Riesen-Event, das ist supertoll“, sagte Ringer der Deutschen Presse-Agentur, gab aber auch zu bedenken: „Olympische Spiele in der heutigen Zeit, das ist schon echt enorm.“ Man müsse überlegen, warum das kaum einer mache, ergänzte der 33-Jährige.

Mit Blick auf Deutschland verwies Ringer auf veraltete Infrastruktur und darauf, „wenn wir die neu aufbauen könnten, was das für den Sport bedeutet. Und das wird ja genutzt. Das verfällt nicht in Deutschland.“ Deswegen könne er sich sehr gut vorstellen, „dass wir das wirklich brauchen. Das wäre schon ein Ding, weil das ist nicht unnötig.“ Eine mögliche Bewerbung könnte den Sport voranbringen, ergänzte Ringer auch mit Blick auf die Jugend.

Kletter-Hype bei EM: Alpenverein hofft auf „weitere Events“

Der Deutsche Alpenverein hofft nach dem großen Andrang auf die Kletter-Wettbewerbe in München, dass sich die European Championships dauerhaft im internationalen Sportkalender etablieren. „Wir sind sehr glücklich über dieses Format. Die Sportarten befruchten sich gegenseitig. Weitere Events in diesem Format wären uns willkommen“, sagte DAV-Sportdirektor Martin Veith der Deutschen Presse-Agentur. Die generierte Aufmerksamkeit sei ein Benefit, der allen Sportarten zu Gute komme.

Die Kletter-EM findet im Rahmen der European Championships statt. In neun olympischen Sportarten gibt es 176 Medaillenentscheidungen, rund 4700 Sportler sind dabei. Die erste Auflage dieses Events fand 2018 in Berlin und Glasgow statt. Wo die Championships 2026 ausgetragen werden, ist noch offen. Als Kandidaten gelten Birmingham und Budapest.

5000 Zuschauer hatten in den ersten EM-Tagen in der ausverkauften Arena am Münchner Königsplatz die Kletter-Wettkämpfe begeistert verfolgt. Normalerweise sehen nur wenige Hundert Zuschauer die Weltcups während der Saison.

Rad-Verband will Lisa Brennauer nach Rücktritt als Trainerin

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) möchte Lisa Brennauer nach ihrem Rücktritt gern als Trainerin gewinnen. „Da führen wir natürlich Gespräche. Inwieweit sie dem Radsport erhalten bleibt, wissen wir noch nicht. Aber wir würden es uns wünschen“, sagte BDR-Sportdirektor Patrick Moster. Die 34-Jährige Weltmeisterin in der Einerverfolgung und Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn beendet nach den Straßenrennen der Europameisterschaften in München ihre Karriere.

An diesem Mittwoch bestreitet sie das Zeitfahren auf der Straße, nachdem sie sich bereits am Sonntag mit Silber in der Einerverfolgung von der Bahn verabschiedet hatte. Zuletzt hatte der BDR in Jan van Eijden, Karsten Bergemann und Maximilian Levy für den Kurzzeit-Bereich ehemalige Weltmeister in sein Trainerteam geholt.

Zugleich räumte Moster ein, dass der Verband wenige Anreize bieten könne, dass ehemals erfolgreiche Athleten eine Trainerkarriere einschlagen. „Wenn man das Gesamstsystem sieht, muss man sagen, die Arbeitsbedingungen der Trainer sind, was das finanzielle Umfeld angeht, schlecht. Es ist heute ganz schwierig, einem jungen Sportler klarzumachen, in die Trainerkarriere einzusteigen, wenn er am Wochenende permanent unterwegs ist und einen Verdienst hat, der noch nicht einmal dem eines Schullehrers gleichgestellt ist“, sagte der Sportdirektor.

+++16. August+++

Lückenkemper krönt sich zur neuen Sprint-Königin

Sprinterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat bei der Heim-EM in München sensationell Gold über 100 m gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich im Olympiastadion nach einem packenden Finish in 10,99 Sekunden vor der zeitgleichen Schweizerin Mujinga Kambundji durch. Bronze ging an die Britin Daryll Neita (11,00).

„Ich bin euch so unfassbar dankbar“, rief Lückenkemper den tobenden Fans zu, nach dem Zieleinlauf war sie gestürzt und blutete am Bein: „Ich habe so viel Adrenalin in mir.“ Zuletzt hatte Verena Sailer 2010 in Barcelona Gold über die 100 m für Deutschland gewonnen.

Lückenkemper holte damit die achte Medaille für das deutsche Leichtathletik-Team in München, vor vier Jahren in Berlin hatte sie Silber gewonnen. Titelverteidigerin und Europas Jahresbeste Dina Asher-Smith (Großbritannien) musste verletzungsbedingt aufgeben.

Tatjana Pinto (Wattenscheid) und Rebekka Haase (Wetzlar) waren im Halbfinale ausgeschieden. Zum ausführlichen Bericht.

Kaul krönt sich zum Zehnkampf-König

Zehnkampf-Ass Niklas Kaul hat nach einem sensationellen Endspurt noch die Goldmedaille bei der EM in München gewonnen. Damit feierte der 24-Jährige nach dem WM-Coup von 2019 den zweiten großen Triumph seiner Karriere. Mit 8545 Punkten siegte er am Dienstag vor dem Schweizer Simon Ehammer, der auf 8468 Punkte kam.

Der Mainzer hatte vor den letzten beiden Disziplinen noch auf dem siebten Rang gelegen, schaffte aber mit 76,05 Metern im Speerwurf und einem starken 1500-Meter-Lauf in persönlicher Bestzeit von 4:10,04 Minuten noch die überraschende Wende. Der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek von der LG Rhein-Neuwied kam auf Platz acht mit 8151 Punkten.

Kaul hat mit seinem EM-Titelgewinn die Nachfolge von Arthur Abele angetreten, der vor vier Jahren in Berlin triumphiert hatte und bei letzten Zehnkampf seiner Karriere umjubelt wurde. Der 36-jährige Ulmer war im Hürdensprint zunächst wegen eines vermeintlichen Fehlstarts disqualifiziert worden, durfte aber nach einem erfolgreichen Protest weiterkämpfen. Über den 15. und letzten Rang mit 7662 Punkten kam Abele nicht mehr hinaus. Zum ausführlichen Bericht.

Pudenz verpasst Diskus-Gold um acht Zentimeter - Vita holt Bronze

Diskuswerferin Kristin Pudenz (Potsdam) hat bei der Heim-EM in München Gold nur um acht Zentimeter verpasst. Die Olympia-Zweite von Tokio musste sich im Olympiastadion trotz neuer Bestleistung von 67,87 m der kroatischen Seriensiegerin Sandra Perkovic geschlagen geben, die auf 67,95 m kam. Claudine Vita (Neubrandenburg) holte mit 65,20 Bronze.

Shanice Craft (Mannheim) rundete als Siebte (62,78) das starke Ergebnis für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) ab. Titelverteidigerin Perkovic holte ihren sechsten EM-Titel in Serie.

Für Pudenz bedeutet die Medaille den Höhepunkt einer aufreibenden Saison. Als Olympiazweite war sie mit großen Erwartungen zur WM nach Eugene gereist, konnte dem Druck jedoch nicht standhalten und enttäuschte als Elfte.

Gemeinsam mit ihrem Mentalcoach Marc Uhlmann arbeitete sie den Wettkampf in den USA auf. „Es war Kopfsache“, berichtete Pudenz rückblickend nach ihrer souveränen Qualifikation am Montag: „Ich bin guter Dinge, dass das morgen nicht nochmal eintritt.“ Sie sollte recht behalten.

Olympiasieger Jacobs stürmt auch zu EM-Gold

Marcell Jacobs ist der schnellste Mann Europas. Der Olympiasieger aus Italien gewann bei der EM in München mit Meisterschaftsrekord von 9,95 Sekunden Gold über die 100 m und setzte sich gegen den britischen Titelverteidiger Zharnel Hughes (9,99) durch. Bronze sicherte sich dessen Landsmann Jeremiah Azu (10,13).

Jacobs, der bei der WM in Eugene wegen Muskelproblemen vor dem Halbfinale passen musste, hatte schon im Halbfinale den besten Eindruck gemacht. Der Brite Linford Christie war 1994 der bisher letzte Europäer, der nach seinem Olympiatriumph auch EM-Gold geholt hatte.

Das DLV-Trio Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah (beide Hamburg) und Julian Wagner (Erfurt) war im Halbfinale ausgeschieden. Zuletzt hatte mit Lucas Jakubczyk (Berlin) 2014 in Zürich ein Deutscher in einem EM-Finale über 100 m gestanden.

Ingebrigtsen erneut Europameister über 5000 m – Parsons guter Sechster

Die deutschen Läufer haben bei der EM-Entscheidung über 5000 m nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Während an der Spitze der norwegische Weltmeister Jakob Ingebrigtsen im Münchner Olympiastadion seinen Titel in 13:21,13 Minuten erfolgreich verteidigte, lief Sam Parsons (Frankfurt) als bester deutscher Starter in 13:30,38 Minuten auf den guten sechsten Rang.

„Was für ein Erlebnis, hier in München zu laufen, es war echt krass“, sagte Parsons in der ARD zur beeindruckenden Kulisse vor 40.000 Zuschauern. Der zweite deutsche Starter Davor Aaron Bienenfeld (Hanau-Rodenbach) belegte in 13:45,63 Minuten den 20. Platz.

Mohamed Mohumed (Dortmund), der einen Tag zuvor im Vorlauf über 1500 m einen Einbruch erlebt hatte und ausgeschieden war, verzichtete aufgrund von gesundheitlichen Problemen auf seinen Start. Eine Nachnominierung war aufgrund der kurzfristigen Absage nicht mehr möglich.

Die letzte deutsche EM-Medaille über 5000 m holte Richard Ringer, der in München überraschend den Marathon gewann, 2016 in Amsterdam mit Bronze.

Achtes Gold auf der Bahn – deutsche Bahnrad-Asse schließen EM mit Triumph ab

Die deutschen Bahnrad-Asse haben auch in der letzten Entscheidung der EM in München ihre Klasse unter Beweis gestellt. Die zweimaligen Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt gewannen am Dienstagabend Gold im Zweier-Mannschaftsfahren. Nach 50 Kilometern hatte das Duo 101 Punkte auf dem Konto und verwies damit Frankreich (91) und Belgien (58) auf die Plätze.

Für Reinhardt war es nach Silber im Ausscheidungsfahren die zweite Medaille. Kluge, der in München Vierter im Punktefahren geworden war, stand erstmals auf dem Podium.

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es die 13. Bahn-Medaille bei der Heim-EM. Acht Mal ging der Titel an den deutschen Verband. Zum Artikel.

Lückenkemper über 100 m als Drittschnellste ins Finale

Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) läuft über 100 m bei der Heim-EM in München erneut um die Medaillen. Die deutsche Meisterin zog mit 11,11 Sekunden als Zweite in ihrem Halbfinale hinter Mitfavoritin Daryll Neita (Großbritannien/10,95) in den Endlauf (22.25 Uhr/ARD) ein.

Lückenkemper lief die drittschnellste Zeit im Halbfinale, ihre Staffelkolleginnen waren dagegen ohne Chance, als eine von zwei Zeitbesten das Finale zu erreichen. Rebekka Haase (Wetzlar/11,52) und Tatjana Pinto (Wattenscheid/11,55) scheiterten mit schwachen Zeiten.

Keine Blöße gaben sich auch die anderen Favoritinnen wie die Titelverteidigerin und Jahresbeste Dina Asher-Smith (Großbritannien/11,15) sowie die starke Schweizerin Mujinga Kambundji (11,05). Lückenkemper ist mit ihren 10,99 Sekunden die Nummer vier in diesem Jahr in Europa.

Hochsprung-Trio im Finale

Die deutschen Hochspringer um Titelverteidiger Mateusz Przybylko haben bei der Heim-EM in München das Finale erreicht. Przybylko, Europameister von Berlin 2018, zählte mit gemeisterten 2,21 m zu den besten zwölf Startern. Ebenfalls im Finale am Donnerstag (20.05 Uhr/ARD) stehen Tobias Potye (München) und Jonas Wagner (Dresden), die ebenfalls 2,21 m übersprangen.

Przybylko zeigte in der Qualifikation starke Nerven: Nach zwei ungültigen Sprüngen überquerte der 30-Jährige die 2,17 m erst im dritten Versuch und verhinderte das vorzeitige Aus. Die folgenden 2,21 m meisterte der Leverkusener im ersten Durchgang.

„Quali ist immer Überleben - im Finale werden die Karten neu gemischt. Ich war zu nervös, ich wollte zu viel und vor Heimpublikum natürlich performen“, berichtete Przybylko, der angesichts der guten Stimmung im Münchner Olympiastadion am Dienstagabend ins Schwärmen geriet: „Mega, es war bombastisch. Ich hoffe, im Finale wird es noch besser.“

2018 hatte Przybylko in einem spektakulären EM-Finale mit 2,35 m Gold geholt, war danach aber bei der WM 2019 in Doha wie auch bei Olympia 2021 in Tokio klar in der Qualifikation gescheitert. Bei der WM in Eugene schaffte der Rheinländer den Einzug ins Finale, mit übersprungenen 2,24 m belegte er in den USA den zwölften Platz.

Lea Sophie Friedrich gewinnt Gold im Keirin

Lea Sophie Friedrich hat den Siegeszug der deutschen Sprinterinnen bei der Bahnrad-EM fortgesetzt. Die 22 Jahre alte Weltmeisterin gewann am Dienstag Gold im Keirin und sicherte sich nach dem Triumph im Teamsprint ihren zweiten Titel in München. Friedrich verwies Urszula Los aus Polen und Olena Starikowa aus der Ukraine auf die Plätze.

„Kurz vor dem Start ist mir klar geworden, ey, Lea, du musst diesen Titel verteidigen, du musst darum kämpfen“, sagte die alte und neue Europameisterin in der ARD und bekannte: „Ich hätte gerne mit Emma Hinze auf dem Podium gestanden, leider liefs gestern nicht so gut, da war ich schon enttäuscht. Aber mein Ehrgeiz hat mich nicht verlassen.“

Beim Sprintsieg von Emma Hinze am Vortag war Friedrich Vierte geworden. Dreifach-Europameisterin Emma Hinze hatte auf einen Start im Keirin verzichtet.

Friedrich und Hinze (Teamsprint, Zeitfahren, Sprint) teilen sich damit alle Titel in den Kurzzeitdisziplinen. Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es die elfte Medaille sowie der siebte Sieg auf der 200-m-Bahn in den Münchner Messehallen.

Dörnbach gewinnt Keirin-Silber

Sprinter Maximilian Dörnbach hat bei der Bahnrad-EM in München seine zweite Medaille gewonnen. Einen Tag nach Bronze im Zeitfahren sicherte sich der 26-Jährige am Dienstag Silber im Keirin. Der zweite deutsche Starter Marc Jurczyk belegte den sechsten Rang. Gold ging an den Franzosen Sebastien Vigier, das Podium komplettierte dessen Landsmann Melvin Landerneau mit Bronze.

„Der Keirin ist immer ganz großer Kampf mit sechs verrückten Sprintern. Am Ende sind's die Beine und der Kopf. Im Keirin gehört auch immer ein gewisses Glück dazu“, sagte Dörnbach.

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es die zwölfte Medaille auf der 200-m-Bahn in den Münchner Messehallen.

Walkenhorst verliert bei Comeback

Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat bei ihrer Rückkehr auf die internationale Beachvolleyball-Bühne eine Niederlage kassiert. Bei den European Championships in München verlor Walkenhorst, die 2019 ihre Karriere zwischenzeitlich beendet hatte, mit Beach-Neuling Louisa Lippmann trotz eines starken erstes Satzes gegen die amtierenden Europameisterinnen aus der Schweiz Nina Brunner und Tanja Hüberli am Ende deutlich mit 0:2 (19:21, 9:21).

„Uns hat einfach die Konstanz gefehlt, die kann aber auch noch nicht da sein gegen so ein Weltklasse-Team“, sagte Walkenhorst und fügte an: „Es überwiegt die Freude, dass wir einen Satz so gut mitspielen konnten.“

Besser erging es am Dienstag den anderen Beach-Duos. Karla Borger und Julia Sude (Düsseldorf), Bronze-Gewinnerinnen der EM im vergangenen Jahr, gewannen ihr erstes Gruppenspiel gegen Iewgenija Baiewa und Tetiana Lasarenko aus der Ukraine souverän mit 2:0 (21:13, 21:14) und stehen damit mindestens in der Zwischenrunde.

Auch Isabel Schneider und Sandra Ittlinger (Hamburg) feierten einen ersten Erfolg. Gegen die Niederländerinnen Emi van Driel und Pleun Ypma gewannen Ittlinger/Schneider ebenfalls mit 2:0 (21:15, 22:20). Das Duo kann sich damit genau wie Borger/Sude mit einem weiteren Sieg am Mittwoch für das Achtelfinale qualifizieren. Walkenhorst/Lippmann benötigen einen Sieg, um noch in die Zwischenrunde einzuziehen.

Bereits am Montagabend hatten die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) und die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz (Stuttgart/Düsseldorf) ihre Auftaktpartien gewonnen. Vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV) spielen in München insgesamt neun deutsche Teams um die beiden EM-Kronen.

Beach-Duo Ehlers/Wickler müht sich zum Sieg

Nils Ehlers und Clemens Wickler vermieden nach hartem Kampf eine überraschende Niederlage. Das derzeit beste deutsche Männer-Team musste mehrere Matchbälle abwehren, um die starken Dänen Kristoffer Abell und Jacob Stein Brinck mit 18:21, 21:14, 20:18 zu bezwingen. Ehlers und Wickler waren wie Borger/Sude bei ihrem Heimatturnier in Hamburg Dritte geworden. Paul Henning und Sven Winter hatten erwartungsgemäß gegen die polnischen Hamburg-Sieger Michal Bryl/Bratosz Losiak mit 14:21, 15:21 keine Chance.

Nach Aus über 1500 Meter: Läufer Mohumed verzichtet auf 5000 Meter

Leichtathlet Mohamed Mohumed, der den deutschen 5000-Meter-Rekord von Dieter Baumann jagt, hat die Heim-Europameisterschaften in München vorzeitig beendet. Nach seinem ernüchternden Aus im Vorlauf über 1500 Meter verzichtet der 23-Jährige laut Mitteilung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes vom Mittwoch auf einen Start über die 5000 Meter. Als Grund gab der DLV muskuläre Probleme an.

Man müsse sich überlegen, „ob das sinnvoll ist“, hatte Mohumed zuvor bereits gesagt. „Man möchte sich mit der Vorleistung so nicht hinstellen. Ich weiß nicht, ob das gut ist.“

Eine Erklärung, warum er an seine in der ersten Jahreshälfte so starken Leistungen nicht anknüpfen kann, hat der Dortmunder nicht. „Es ist leider alles so, wie es ist. Ich muss das jetzt aufarbeiten“, sagte Mohumed am Montagabend. Alle seine Corona-Tests während der WM in den USA im Juli seien negativ gewesen, möglicherweise habe das Immunsystem aber mit irgendetwas zu tun.

Mohumed ist eines der größten Lauftalente der deutschen Leichtathletik. Dem deutschen Rekord des 5000-Meter-Olympiasiegers von 1992, Dieter Baumann, ist Mohumed bereits nahe gekommen.

„Bin fix und fertig“ – Abele nach Protest-Erfolg wieder am Start

Zehnkampf-Titelverteidiger Arthur Abele hat bei der Leichtathletik-EM in München für einen großen emotionalen Moment gesorgt. Nach einem erfolgreichen Protest gegen seine Disqualifikation wegen Fehlstarts über 110 Meter Hürden durfte der 36-jährige Ulmer am Dienstag mit einem Hürdensprint-Solo wieder in den Wettkampf zurückkehren. Frenetisch angefeuert von den mehr als 20.000 Zuschauern kam er in 14,50 Sekunden ins Ziel, reckte die Arme wie ein Sieger in die Höhe und wurde wie ein Held gefeiert.

„Ich bin fix und fertig. Ich bin nervlich total im Arsch“, stammelte Abele auf der Tartanbahn des Olympiastadions überglücklich ins Mikrofon. Nach dem (falschen) Fehlstart-Urteil des Starters hatte er hinter einer Werbetafel viele Tränen vergossen. Das frühzeitige Aus wäre für Abele besonders bitter gewesen, weil er nach der EM seine 20 Jahre lange Karriere beenden will.

Bei einer Überprüfung seiner Disqualifikation war erkannt worden, dass er eine normale Start- und keine Fehlstartbewegung gemacht hatte. Als der Protest zu seinen Gunsten entschieden wurde, hatte er gerade das Diskuswerfen mit 42,38 Meter beendet, an dem er ungeachtet des Ausgangs des Jury-Urteils teilgenommen hatte. Unmittelbar nach seinem Hürdenlauf musste der Routinier schon zum Stabhochsprung eilen.

Auch ohne die Aufregung über das temporäre Aus nach dem Hürdensprint hätte Abele in seinem letzten Zehnkampf nach vielen Verletzungen in den vergangenen Jahren keine Chance auf eine Top-Platzierung gehabt.

Herzzerreißende Szene – Konkurrent wird zum Helfer

Beim Hindernislauf hat ein Läufer ein großes Herz bewiesen und seinem Konkurrenten nach einem Sturz geholfen, anstatt selbst um das Weiterkommen zu laufen. Das Publikum feierte ihn dafür.

Endlich eine Medaille: Linke geht zu Silber

Geher Christopher Linke hat nach vielen vierten und fünften Plätzen endlich eine internationale Medaille gewonnen. Bei der EM-Premiere der 35-km-Distanz ging der Sportsoldat aus Potsdam in der Münchner Innenstadt zu Silber und damit zur vierten deutschen Leichtathletik-Podestplatzierung bei den European Championships.

Gold holte in überlegener Manier der Spanier Miguel Angel Lopez. Der 20-km-Weltmeister von 2015 hatte sich früh vom Feld abgesetzt. Den dritten Rang belegte Matteo Guipponi aus Italien.

Linke war in den vergangenen Jahren schon mehrfach nah dran gewesen an einer internationalen Medaille: Bei der EM 2014 und der WM 2019 wurde er jeweils Vierter, bei Olympia 2016 und 2021 sowie der WM 2017 jeweils Fünfter über 20 km. Seine Vorbereitung auf die Heim-WM war nicht optimal gewesen. Wegen einer Corona-Infektion hatte er auch seinen WM-Start über die neue Distanz vor drei Wochen ein Eugene absagen

Mihambo ohne Mühe im Weitsprung-Finale

Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) greift bei der Heim-EM in München nach ihrem nächsten Titel. Die Olympiasiegerin, die sich vor den Titelkämpfen in Bayern mit Corona infiziert hatte, qualifizierte sich am Dienstag im Olympiastadion mit 6,99 m ohne Mühe für das Finale am Donnerstag (20.58 Uhr/ARD).

Nach ihrer COVID-19-Erkrankung hatte Mihambo erst am Freitag grünes Licht für einen Start in München gegeben. Obwohl die 28-Jährige zehn Tage flach gelegen hatte, habe sie durch Corona „sicherlich nicht so viel Substanz verloren“. Deutschlands „Sportlerin des Jahres“ traut sich nach eigener Aussage auch nach ihrer Erkrankung Sprünge über sieben Meter zu.

Diese Aussage untermauerte sie mit einer starken Leistung in der Qualifikation. Im ersten Durchgang trat Mihambo über, im zweiten Versuch wischte sie mit ihrem Satz knapp an die 7-Meter-Marke dann die letzten Zweifel an ihrem Fitnesszustand beiseite. Die Ausnahmeathletin verschenkte gar noch 16,4 Zentimeter am Brett.

Klosterhalfen Vierte über 10.000 Meter

Laufass Konstanze Klosterhalfen hat bei der Heim-EM in München das Podest über 10.000 m verfehlt. Die Leverkusenerin belegte am Montagabend im Olympiastadion in 31:05,21 Minuten den vierten Platz. Gold sicherte sich die Türkin Yasemin Can (30:32,57) vor der Britin Eilish McColgan (30:41,05) und Titelverteidigerin Lonah Chemtai Salpeter aus Israel (30:46,37).

Die 25-jährige Klosterhalfen hatte sich Ende Juni mit dem Coronavirus infiziert und war bei der WM in Eugene entkräftet im Vorlauf über 5000 m ausgeschieden. Vor dem Heimpublikum präsentierte sich die Rheinländerin wieder in besserer Form, konnte beim Antritt der Türkin sieben Runden vor Schluss aber nicht mehr mithalten.

Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande) hatte auf einen Start in München verzichtet.

Emma Hinze sprintet zu drittem Gold

Emma Hinze hat ihren Siegeszug bei der Bahnrad-EM fortgesetzt. Die fünfmalige Weltmeisterin gewann am Montag das spannende Finale in der Königsdiziplin Sprint und feierte nach den Erfolgen im Teamsprint und dem 500-m-Zeitfahren ihren dritten Sieg bei den Titelkämpfen in München.

Hinze setzte sich in 2:1-Läufen gegen die Französin Mathilde Gros durch. Die Entscheidung fiel im Foto-Finish. Dritte wurde Laurine van Riessen aus den Niederlanden, die das Duell um Bronze gegen die zweite deutsche Starterin Lea Sophie Friedrich gewann.

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es die zehnte Medaille bei der Heim-EM. Sechs Mal ging der EM-Titel an den deutschen Verband.

Deutsche Kugelstoßerin Gambetta Fünfte – Gutes DLV-Ergebnis

Die deutschen Kugelstoßerinnen haben die Medaillenränge bei der Heim-EM in München verpasst. Sara Gambetta (Halle/Saale) belegte am Montagabend im Olympiastadion als beste Deutsche mit 18,48 m den guten fünften Platz. Gold sicherte sich die niederländische Topfavoritin Jessica Schilder, die mit 20,24 m eine europäische Jahresbestleistung aufstellte.

Die beiden weiteren deutschen Werferinnen schafften den Sprung in den Endkampf und rundeten das starke Ergebnis für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) ab. Julia Ritter (Wattenscheid) landete auf Platz sechs (18,29), Katharina Maisch (LV Erzgebirge) wurde Achte (18,01).

Bei den Männern verpasste Simon Bayer (Sindelfingen) mit 19,83 m als Elfter den Endkampf. Gold ging an den Kroaten Filip Mihaljevic (21,88) vor Armin Sinancevic (Serbien/21,39) und Halleneuropameister Tomas Stanek aus Tschechien (21,26).

Zehnkampf: Kaul auf Goldkurs

Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) liegt bei der Heim-EM in München im Zehnkampf auf Goldkurs und peilt 8700 Punkte an. Der 24-Jährige erwischte mit persönlicher Bestleistung von 11,16 Sekunden gleich einen starken Start, legte im Weitsprung ordentliche 7,10 m nach und schaffte mit der Kugel 14,90 m. Erst im Hochsprung musste Kaul mit 2,02 m einen ersten Rückschlag hinnehmen, über die 400 m lief er mit 47,87 Sekunden erneut Bestleistung. Mit 4184 Punkten ist Kaul damit zunächst Siebter, er hat aber am zweiten Tag seine Stärken.

Diskus: DLV-Trio um Pudenz ohne Mühe im Finale

Die deutschen Diskuswerferinnen um die Olympiazweite Kristin Pudenz (Potsdam) kämpfen bei der Heim-EM in München um die Medaillen. Sowohl Pudenz (64,25 m) als auch Shanice Craft (Mannheim/62,64 m) und die WM-Fünfte Claudine Vita (Neubrandenburg/63,51 m) zogen ohne Probleme in das Finale am Dienstag (21.02 Uhr/ARD) ein.

Titelverteidigerin und Europas Jahresbeste, Sandra Perkovic, verbuchte mit 65,94 m die beste Weite der Qualifikation, die Kroatin kann ihren sechsten Titel in Serie gewinnen. Mitfavoritin Jorinde van Klinken (Niederlande) verpasste die direkte Quali-Weite von 63,50 m, löste mit 62,18 m aber dennoch das Final-Ticket der besten Zwölf.

Tischtennis: Mixed-Gold an Frankreich

Die Franzosen Emmanuel Lebesson/Jianan Yuan haben bei der Tischtennis-EM in München den Mixed-Wettbewerb gewonnen. Im Finale besiegten der frühere Einzel-Europameister und seine chinesischstämmige Partnerin Ovidiu Ionescu/Bernadette Szöcs aus Rumänien 3:1 (8:11, 11:6, 11:5, 11:9) und traten damit die Nachfolge von Dang Qiu/Nina Mittelham (Düsseldorf/Willich) an.

Lebesson/Yuan beendeten durch ihren Erfolg im ersten von fünf Tischtennis-Wettbewerben bei den European Championships eine kurze Erfolgsserie des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) mit zwei Titelgewinnen im Gemischten Doppel nacheinander. Vor dem Gold von Dang/Mittelham 2021 hatten bereits Ruwen Filus/Han Ying (Fulda/Düsseldorf-Tarnobrzeg) 2018 auf dem obersten Podest gestanden. Als zweites DTTB-Mixed in München waren Benedikt Duda/Sabine Winter (Bergneustadt/Schwabhausen) ebenfalls schon im Achtelfinale ausgeschieden.

Bronze ging an die Österreicher Robert Gardos/Sofia Polcanova und das slowakische Duo Lubomir Pistej/Barbora Balazova. Die beiden Paare hatten in der Runde der besten 16 die deutschen Kombinationen aus dem Turnier geworfen.

Erneut schwerer Sturz beim Bahnrad

Erneut hat ein schwerer Sturz für einen Schockmoment bei der Bahnrad-EM in München gesorgt. Im Punktefahren des Omnium-Wettkampfs der Frauen kamen am Montagabend 36 Runden vor dem Ende mehrere Fahrerinnen zu Fall. Besonders schwer erwischte es die Griechin Argiro Milaki und Ganna Solovej aus der Ukraine.

Beide Athletinnen wurden rund 30 Minuten hinter einem Sichtschutz behandelt. Milakis Nacken wurde mit einer Halskrause gestützt, mindestens eine Fahrerin erhielt eine Infusion. Mehrere Sanitäter kümmerten sich um die Sturzopfer und transportierten sie nach langer Erstversorgung auf einer Trage aus der Halle. Über den genauen Gesundheitszustand war zunächst nichts bekannt. Die deutsche Starterin Lea Lin Teutenberg blieb von dem Crash verschont.

Bereits am Samstag war die italienische Weltmeisterin Letizia Paternoster in derselben steilen Kurve nach der Zielgeraden gestürzt. Die 23-Jährige erlitt einen Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie eine Gehirnerschütterung.

Dörnbach gewinnt Bronze im Bahnrad-Zeitfahren

Die deutschen Bahnrad-Asse haben bei der EM in München die nächste Medaille gewonnen. Maximilian Dörnbach raste am Montag im 1000-m-Zeitfahren in 1:00,225 Minuten zu Bronze und bescherte dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bereits die neunte Bahn-Medaille der Titelkämpfe.

Den Titel sicherte Melvin Landerneau aus Frankreich (59,975 Sekunden), Silber ging an den Italiener Matteo Bianchi (1:00,089). Der zweite deutsche Starter Marc Jurczyk (1:00,879) belegte den sechsten Rang.

Müller/Tillmann starten mit Sieg in Beach-Volleyball-EM

Die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann haben ihr Auftaktspiel bei der Beach-Volleyball-EM in München gewonnen. In der Gruppe A setzten sich die beiden Hamburgerinnen am Montag gegen die französischen Meisterinnen Aline Chamereau und Clemence Vieira sicher mit 21:14, 21:15 durch.

Die 21-jährige Svenja Müller und die zehn Jahre ältere Tillmann waren nach der erfolgreichen WM im Juni in Rom durch eine Corona-Infektion in der Vorbereitung gestört worden. Beim Elite-16-Turnier der Beach-Pro-Tour in der vergangenen Woche in Hamburg waren sie gegen starke Gegnerinnen in der Gruppenphase knapp ausgeschieden.

Tillmann hatte bereits vor zwei Jahren mit ihrer damaligen Partnerin Kim Behrens EM-Silber geholt. Mit Müller bestreitet sie in diesem Jahr ihre erste gemeinsame Saison.

Ringer holt Goldmedaille im Marathon

Richard Ringer (Rehlingen) hat bei den European Championships in München überraschend Gold im Marathon gewonnen. Der 33-Jährige triumphierte mit einem sagenhaften Endspurt in 2:10:21 Stunden vor Maru Teferi aus Israel. Bronze ging an dessen Landsmann Gashau Ayale.

Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid), der auf der langen Zielgeraden auf Silberkurs lag, musste sich mit Platz vier begnügen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte der 27-Jährige seit Anfang April kein Rennen mehr bestritten. In der Team-Wertung gab es für Deutschland Silber hinter Israel.

Die letzte deutsche Medaille im Marathon lag lange zurück: 1986 hatte Herbert Steffny in Stuttgart Bronze geholt.

So bewerten die Organisatoren die ersten Tage der European Championships

Mehr als eine halbe Million Menschen kommt in den ersten vier Tagen zu den European Championships. Die Europameisterschaften in neun Sportarten begeistern mit ihrem Programm. Die Organisatoren sind von der Resonanz überwältigt. Wo sie Verbesserungspotenzial sehen und was sie überrascht hat.

Wie Beachvolleyball wieder für positive Schlagzeilen sorgen will

Der deutsche Beachvolleyball-Verband gibt seit Jahren kein gutes Bild ab. Vor der EM in München sorgte eine Wildcard für das Duo Walkenhorst/Lippmann für Diskussionen. Karla Borger sieht großen Verbesserungsbedarf in der Organisation.

Gold für Deutschland im Marathon-Team

Die deutschen Marathon-Läuferinnen haben bei der EM in München die Goldmedaille im Teamwettbewerb gewonnen. Bei den ersten Leichtathletik-Entscheidungen im Rahmen der European Championships setzten sich Miriam Dattke (Regensburg/Rang 4), Domenika Mayer (Regensburg/Rang 6) und Deborah Schöneborn (Berlin/Rang 10) durch. Den EM-Titel im Einzelrennen sicherte sich die Polin Aleksandra Lisowska.

„Die letzten Meter waren extrem schmerzhaft. Ich habe aber gehört, wie die Leute uns anfeuern und wollten, dass wir die Medaille holen“, beschrieb Dattke die Atmosphäre und Emotionen auf dem Weg zum Titel. Der nur hauchdünn verpassten Einzelmedaille trauerte die Bayerin überhaupt nicht nach: „Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat hinten raus nicht geklappt. Für mich ist der vierte Platz ein Traum, damit habe ich nie gerechnet.“

In 2:28:52 Stunden fehlte Dattke in einem Fotofinish um Bronze mit der Niederländerin Nienke Brinkmann nur ein Wimpernschlag zum Podestplatz. Lisowska (2:28:36 Stunden) und die zweitplatzierte Kroatin Matea Parlov Kostro (2:28:42) waren auch nur wenige Sekunden schneller. Mayer war 29 Sekunden und Schöneborn 2:44 Minuten langsamer als die schnellste Deutsche.

Die Team-Entscheidung war in der bayerischen Landeshauptstadt erstmals in eine Europameisterschaft integriert. Die besten drei Starterinnen pro Nation gingen in die Wertung ein, das Trio mit Dattke, Mayer, Schöneborn bescherte dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) das erhoffte Erfolgserlebnis zum Auftakt in die Heim-EM.

Im Vorfeld des Rennens hatte es Sorgen und Diskussionen über ein mögliches Hitze-Rennen gegeben. Weil zunächst Temperaturen über 30 Grad zu befürchten waren, hatten zahlreiche Läuferinnen und Läufer eine Verlegung der Startzeit in die frühen Morgenstunden gefordert. Dem Wunsch kamen die Veranstalter am vergangenen Freitag mit Verweis auf die kurzfristigen Prognosen nicht nach.

Tatsächlich herrschten zum Rennstart der Frauen um 10.30 Uhr am Montagvormittag 21 Grad Außentemperatur. Der Himmel über München, wo vier Runden durch das Stadtzentrum absolviert werden mussten, war bewölkt. Allerdings herrschten schwüle Bedingungen bei hoher Luftfeuchtigkeit, was das Rennen für die Athletinnen erschwerte.

Radprofi Ackermann bei Sturz nicht ernsthaft verletzt

Radprofi Pascal Ackermann muss keine längere Rennpause befürchten. Bei seinem Sturz im EM-Straßenrennen in München hat sich der 28 Jahre alte Pfälzer lediglich leichte Verletzungen an der Hand zugezogen. „Nach einem unerwarteten Ende meines gestrigen Rennens @munich2022 kann ich einfach sagen, dass ich Glück hatte... Ich habe ein paar Stiche an meinem Finger bekommen“, schrieb Ackermann am Montag auf Instagram und postete dazu ein Foto seiner verbundenen linken Hand mit Daumen nach oben.

Der als deutsche Medaillenhoffnung ins Rennen gegangene Profi vom UAE Team Emirates war rund 45 Kilometer vor dem Ziel gestürzt und mit dem Kopf mit voller Wucht in ein Absperrgitter geknallt. Phil Bauhaus musste sich als bester Deutscher letztlich mit Platz 16 zufrieden geben.

Ein Start Ackermanns bei der am Freitag im niederländischen Utrecht beginnenden 77. Spanien-Rundfahrt scheint somit nicht gefährdet.

Zehnkampf-Weltmeister Mayer muss verletzt aufgeben - Kaul startet stark

Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz) hat einen starken Start in den Zehnkampf bei der Heim-EM in München erwischt und liegt derzeit auf Goldkurs. Der 24-Jährige lief mit 11,16 Sekunden persönliche Bestzeit über 100 m, legte im Weitsprung ordentliche 7,10 m nach und schaffte mit der Kugel 14,90 m. Mit 2447 Punkten ist Kaul damit zunächst nur Elfter, er hat aber am zweiten Tag seine Stärken und liegt auf einem 8700-Punkte-Kurs.

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Weltrekordler und Weltmeister Kevin Mayer (Frankreich) gilt Kaul nun als Favorit. Mayer musste mit Muskelbeschwerden nach den 100 m aufgeben. „Wir sehen uns nächstes Jahr“, sagte Mayer. Bereits vor vier Jahren in Berlin verpasste er den sicher geglaubten Titel wegen drei ungültigen Versuchen im Weitsprung.

Klar in Führung liegt mit 2845 Punkten derzeit der Schweizer Simon Ehammer, der in den ersten drei Disziplinen stets ein bisschen unter seinen Möglichkeiten blieb. Titelverteidiger Arthur Abele, der in München seine Karriere beendet, rangiert auf Platz 16 (2417 Punkte), Kai Kazmirek ist Zwölfter (2435) und Tim Nowak liegt auf Platz 19 (2302).

Nur Mayer lag in der Meldeliste vor Kaul, der bei der WM in Eugene vor drei Wochen mit 8434 Punkten Sechster geworden war. „Das war die Generalprobe, die lief so lala“, sagte Kaul im Vorfeld: „Eine EM-Medaille habe ich noch nicht.“

Alle deutschen Kugelstoßer stehen im Finale

Alle deutschen Kugelstoßer haben bei der Heim-EM in München den Einzug ins Finale am Abend (ab 20.38 Uhr/ZDF) geschafft. Bei den Frauen überstanden Katharina Maisch (18,65 m/LV Erzgebirge), Sara Gambetta (18,53/Halle/Saale) und Julia Ritter (17,80/Wattenscheid) relativ souverän die Qualifikation am Vormittag im Olympiastadion. Bei den Männern zitterte sich Simon Bayer (Sindelfingen) mit seinen 19,91 m als Zwölfter und damit Letzter ins Finale.

„Ich bin froh, dass es jetzt so geklappt hat und freue mich auf heute Abend“, sagte Gambetta: „Im Finale fällt dann so diese erste Anspannung ab und da heißt es dann einfach nur Gas geben und Feuer frei.“

Otchere und Knäsche verpassen Finale im Stabhochsprung

Jaqueline Otchere (Mannheim) und Anjuli Knäsche (Leinfelden-Echterdingen) haben bei der Heim-EM in München das Finale im Stabhochsprung (Mittwoch, 20.00 Uhr) verpasst. Otchere, die bei der WM in Eugene vor drei Wochen noch starke Zehnte geworden war, schied am Montag in der Qualifikation mit nur 4,10 m aus. Knäsche reichten 4,40 m nicht für das Finale, da sie die Höhe erst im zweiten Versuch schaffte.

Ekaterini Stefanidi (Griechenland), Olympiasiegerin von 2016 und Weltmeisterin von 2017, kann hingegen ihren Titel-Hattrick ins Visier nehmen. Die starke Slowenin Tina Sutej gab sich mit 4,50 m ebenfalls keine Blöße.

Keine Chance auf das Finale hatten auch die Weitspringer Fabian Heinle (7,64 m/Stuttgart) und Maximilian Entholzner (5,63/Passau).

+++ 14. August +++

Silber für Bahnradfahrer Reinhardt im Ausscheidungsfahren

Theo Reinhardt hat bei der Bahnrad-EM in München für eine weitere deutsche Medaille gesorgt. Im Ausscheidungsfahren sicherte sich der Berliner am Sonntagabend die Silbermedaille. Reinhardt, der das Rennen lange anführte, musste sich nur Weltmeister Elia Viviani geschlagen geben.

Der Italiener belohnte sich für eine Mammutprogramm: Viviani hatte am Nachmittag bereits das über 200 km lange Straßenrennen bestritten und war dabei starker Siebter geworden. Bronze auf der Bahn ging an den Belgier Jules Hesters.

Mixed-Staffel um Laura Lindemann holt EM-Silber im Triathlon

Die deutsche Team-Staffel um Laura Lindemann hat bei der Triathlon-EM in München die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb gewonnen. Nach jeweils 300 Meter Schwimmen, 7,2 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen im Münchner Olympiapark mussten sich Valentin Wernz (Tuttlingen), Nina Eim (Potsdam), Simon Henseleit (Schongau) und Lindemann (Potsdam) lediglich Frankreich geschlagen geben. Die Schweiz wurde Dritter.

Damit beendete die Deutsche Triathlon Union (DTU) die Titelkämpfe in der bayrischen Landeshauptstadt mit zwei Medaillen. Am Freitag hatte Lindemann mit Silber für einen erfolgreichen Auftakt gesorgt. Bei den Männern fuhr Jonas Schomburg (Hannover) am Samstag als Siebter das beste DTU-Ergebnis ein.

Kletter-EM: Deutsche Männer bleiben ohne Medaille

Nach Silber für Sportkletterin Hannah Meul im Bouldern haben die deutschen Männer bei den European Championships eine weitere deutsche Medaille knapp verpasst. Im Lead-Wettbewerb belegten Alexander Megos (29) und Geburtstagskind und Kombinations-Weltmeister Yannick Flohe (23) die Plätze fünf (30+) und sechs (29+).

Gold holte sich im Finale der besten acht Teilnehmer der mehrmalige Weltmeister Adam Ondra aus Tschechien (37+) aufgrund der weniger benötigten Zeit vor Vizeweltmeister Luka Potocar aus Slowenien (37+). Dritter wurde Olympiasieger Alberto Gines Lopes aus Spanien (35+).

Bahnrad-EM: Hinze und Friedrich im Sprint-Halbfinale

Bahnrad-Sprinterin Emma Hinze steuert bei der Heim-EM in München auf die nächste Medaille zu. Die Weltmeisterin zog am Sonntag ohne Mühe ins Halbfinale am Montag (ab 15.45 Uhr/ZDF/ZDF-Mediathek) ein. In diesem steht auch Lea Sophie Friedrich. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat damit eine weitere Medaille sicher.

Hinze setzte sich im Viertelfinale souverän mit 2:0-Läufen gegen die Britin Sophie Capewell durch. Vize-Weltmeisterin Friedrich gab sich beim 2:0 gegen Alexandra Lochwinjuk aus der Ukraine keine Blöße.

Hinze und Friedrich hatten am Freitag Gold im Teamsprint gewonnen. Hinze gewann am Samstag zudem das 500-m-Zeitfahren.

Boulderin Meul klettert zu Silber

Hannah Meul hat bei den European Championships mit einer umjubelten Leistung die erste Medaille für die ambitionierten deutschen Sportkletterer gewonnen. Im Finale des Boulder-Wettbewerbs belegte die 21 Jahre alte Studentin aus Frechen den zweiten Rang. Es war die erste Podestplatzierung bei einem Großevent für eine Athletin des Deutschen Alpenvereins (DAV) seit dem EM-Sieg von Juliane Wurm 2015 – ebenfalls im Bouldern.

Eine Klasse für sich war auf dem mit 5000 Zuschauern ausverkauften Gelände auf dem Münchner Königsplatz erneut die Slowenin Janja Garbret. Die Olympiasiegerin von Tokio hatte am Vortag bereits den Lead-Wettbewerb gewonnen. Dritte wurde Oriane Bertone, Jugend-Welt- und Europameisterin von 2019.

Malewski holt EM-Gold am Schwebebalken – Schäfer-Betz Fünfte

Kunstturnerin Emma Malewski hat sich bei den European Championships in München am Schwebebalken überraschend die Goldmedaille gesichert. Die Chemnitzerin verwies Favoritin Ondine Achampong aus Großbritannien auf den zweiten Platz.

Nach einem Fehler beim Aufgang und einer Zeitüberschreitung musste sich Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (ebenfalls Chemnitz) mit dem fünften Platz zufrieden sein.

Gold am Stufenbarren für Seitz – Bui zum Abschied Fünfte

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat am Stufenbarren bei den European Championships in München die EM-Goldmedaille gewonnen. Die Stuttgarterin siegte vor Alice D'Amato aus Italien und der Französin Lorette Chappy. In ihrem allerletzten Wettkampf kam Seitz' Vereinskollegin Kim Bui auf den fünften Platz und wurde ebenfalls vom Publikum gefeiert.

„Ich bin seit 2009 dabei und hatte so viele vierte, fünfte und sechste Plätze. Jetzt fühlt sich das alles überwältigend an“, sagte die 28-Jährige am ARD-Mikrofon. Bui verabschiedete sich mit Tränen und einer tiefen Verbeugung von den Zuschauern: „Meine Übung war Konzentration pur, danach war alles wunderschön.“

Erfolgreicher EM-Auftakt für 16-jähriges Tischtennistalent Kaufmann

Das 16 Jahre alte Tischtennis-Talent Annett Kaufmann hat sein Auftaktspiel bei den European Championships in München gewonnen. Die Spielerin vom SV Böblingen bezwang am Sonntag im ersten Gruppenspiel die Estin Airi Avameri in 3:1 Sätzen. Kaufmann trifft am Montag (12.25 Uhr) im zweiten Match auf die Griechin Elisavet Terpou. Die Weltranglisten-122. ist die größte deutsche Nachwuchshoffnung. Sie wurde bereits U19- und U21-Europameisterin im Einzel.

„Peinlich“: BDR-Funktionär kritisiert Technikpanne beim EM-Straßenrennen

Jens Zemke, Sportlicher Leiter des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), hat die Organisatoren des EM-Straßenrennens in München für einen Aussetzer beim für die Kommunikation wichtigen „Tourfunk“ in der Anfangsphase des Rennens kritisiert.

„Wenn wir Radrennen in Italien fahren, haben wir Funkgeräte, ich glaube, damit waren die Sportlichen Leiter von Fausto Coppi in den 60ern unterwegs“, sagte Zemke, „die funktionieren aber. Das ist dann schon ein bisschen peinlich, dass wir in Deutschland - einem High-Tech-Land – nicht in der Lage sind, ein paar gescheite Funkgeräte zu installieren.“

Zemke beschrieb die Folgen des zwischenzeitlichen Technik-Ausfalls: „Zwei Stunden standen links und rechts Rennfahrer, die Defekte hatten und für die Autos nicht gerufen wurden.“ Das sei kompliziert: „Manche halten an, um ihre Notdurft zu verrichten. Der nächste hält an und hat einen Platten und die Autos fahren vorbei. Das habe ich so noch nicht erlebt.“

Einer-Weltmeister Zeidler attackiert Ruder-Leitung: „Wenig Ahnung“

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat nach den Europameisterschaften in München die sportliche Führung im Deutschen Ruderverband mit harten Worten attackiert. „Wenn man nach meiner Kritik an der Professionalität im Leistungsrudersport einfach sagt, dass man nicht weiß, worüber man spricht, dann ist das auch so ein Indiz dafür, dass einerseits der deutsche Sportdirektor vom Sport wirklich wenig Ahnung hat, und zweitens unsere beiden Leitungspositionen im Rudersport eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was bei unseren Stützpunkten abgeht“, sagte Zeidler nach seinem vierten Platz im Einer am Sonntag bei den European Championships in München.

Bei der schwer enttäuschenden EM hatte der Deutsche Ruderverband in den olympischen Bootsklassen nur Bronze durch Alexandra Föster im Einer gewonnen. Schon vor den Titelkämpfen hatte Zeidler Kritik geübt. „Wir haben aber auch im Deutschen Ruderverband niemanden, der diese Ahnung hat vom Leistungssport. Es wird Zeit, dass da jetzt Verantwortung übernommen wird“, hatte er gesagt. Bundestrainerin Brigitte Bielig hält die harsche Kritik für überzogen.

„In Teilen hat er recht, aber insbesondere den Vorwurf der Unprofessionalität halte ich für viel zu hart. Mit seiner Art der Kritik macht er uns als Verband das Leben nicht leichter“, hatte sie gesagt. In Oberschleißheim kündigte sie am Sonntag „individuelle Gespräche“ mit Zeidler an. „Ich denke, wir werden uns auf einem guten Weg wieder finden“, sagte sie - bevor Zeidler seine neue Kritik äußerte.

Zeidler machte ein Kommunikationsproblem aus. Wenn man mit den Athleten nicht rede, baue man auch keine Beziehung zu diesen auf. „Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich muss sagen, die Reaktion von unserer Bundestrainerin und unserem Sportdirektor, einfach gegen sämtliche Argumente von mir Nein zu sagen, ist halt einfach kein Umgang mit Kritik, die ich geäußert habe“, sagte er.

Bulgarische Turnerin bei Sturz verletzt – Gerätefinals unterbrochen

Die Gerätefinals der Turnerinnen bei den Europameisterschaften in München sind nach einem Sturz der Bulgarin Walentina Georgiewa unterbrochen worden. Die 16-Jährige war am Sonntag bei ihrem ersten Sprung unglücklich aufgekommen. Sie wurde hinter einem Sichtschutz lange medizinisch behandelt und anschließend am Tropf auf einer Trage aus der Olympiahalle gebracht. Über Art und Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt.

Dem Augenschein nach erlitt sie eine Knieverletzung. Auf Fotos ist zu sehen, wie die Bulgarin bei der Landung mit dem linken Knie nach innen wegknickt. Anschließend lag sie auf der Matte und hielt sich mit beiden Händen das Gelenk.

Zuvor war bereits Mehrkampf-Europameisterin Asia D'Amato bei ihrem zweiten Sprung mit dem Fuß umgeknickt und musste vom Podium getragen werden. Die 19-jährige Italienerin wurde von der medizinischen Abteilung ihres Verbandes im Innenraum behandelt. Auch bei ihr war zunächst nicht bekannt, welche Verletzung sie erlitten hat.

Die Italienerin wurde mit 13,716 Punkten als Durchschnittsnote für ihre zwei Sprünge Zweite hinter der Ungarin Zsofia Kovacs (13,933) und vor der Französin Aline Friess (13,599).

Top-Kletterer Flohé kritisiert Routen bei EM

Deutschlands Top-Kletterer Yannick Flohé hat die Routen-Auswahl in der Boulder-Disziplin bei den Europameisterschaften heftig kritisiert. „Das war ein einziger Haufen Scheiße“, sagte der 23 Jahre alte Essener am Sonntag in München. Europas bester Boulderer war am Vortag in seiner Paradedisziplin überraschend im Halbfinale gescheitert. „Ich hab das Finale gesehen und dachte: „Gut, dass ich nicht dabei war““, berichtete der DAV-Athlet, der die Griffabfolge als zu schwierig und teilweise „nicht wettkampftauglich“ empfand.

Im Halbfinale mussten die 20 Kletterer insgesamt vier Routen durchsteigen. Ziel ist es jeweils, bis zum sogenannten Top, dem höchsten Griff an der 4,5 Meter hohen Wand, zu kommen. „Eine Strecke hätte man komplett rausschrauben können, weil die keiner getopt hat“, meinte Flohé. Auch im Finale gab es eine Strecke, bei der die Athleten nicht einmal zum leichteren Zonengriff in der Mitte der Route kamen. „Die gesamte Boulder-Runde war einfach zu schwer geschraubt“, sagte auch Kletterer Alexander Megos.

Jakobsen gewinnt Straßenrennen - Ackermann stürzt

Radprofi Phil Bauhaus hat beim EM-Straßenrennen das Podest deutlich verpasst. Der 28-Jährige aus Bocholt spielte nach 207,8 km von Murnau am Staffelsee nach München im Massensprint keine Rolle und wurde 16. Den Sieg sicherte sich am Sonntag am Odeonsplatz der niederländische Topfavorit Fabio Jakobsen vor Arnaud Demare (Frankreich) und dem Belgier Tim Merlier. Pascal Ackermann (Kandel), der zweite deutsche Sprinter, schied nach einem Sturz 45 km vor dem Ziel aus.

Das Peloton hatte 27 Kilometer vor dem Ziel in München, wo vor Zehntausenden Zuschauern am Straßenrand fünfmal ein Rundkurs absolviert werden musste, die zweiköpfige Ausreißergruppe mit dem Österreicher Lukas Pöstlberger und Silvan Dillier aus der Schweiz gestellt. Das Duo hatte sich unmittelbar nach dem Start vom 142-köpfigen Fahrerfeld gelöst.

Sieger Jakobsen beendete die italienische Siegesserie bei den erst seit 2016 ausgefahrenen Europameisterschaften im Straßenrennen. Italien hatte die vergangenen vier Jahre triumphiert, Titelverteidiger Sonny Colbrelli war nach seinem lebensbedrohlichen Zusammenbruch im März bei der Katalonien-Rundfahrt nicht am Start. Einen deutschen Europameister gab es in der jungen EM-Geschichte bislang nicht.

Ruderin Föster gewinnt Bronze

Alexandra Föster hat bei der Ruder-EM in München die Bronzemedaille im Einer gewonnen. Die 20-Jährige, die vor fünf Wochen mit ihrem Sieg beim Weltcup-Finale in Luzern die Fachwelt verblüfft und wenig später die U23-WM gewonnen hatte, sorgte damit am Sonntag für die erste deutsche Ruder-Medaille bei den European Championships in einer olympischen Bootsklasse. Die Sportlerin aus Meschede sicherte sich auf den letzten Metern beim Sieg der Niederländerin Karolien Florijn vor der Griechin Evangelia Anastasiadou mit einem packenden Finish hauchdünn noch einen Podestplatz.

Zeidler verpasst Medaille

Weltmeister Oliver Zeidler hat der hohen Erwartungshaltung bei der Heim-EM in München nicht standgehalten und eine Medaille verpasst. Im Einer-Finale auf der Regattastrecke in Oberschleißheim kam der Titelverteidiger nicht über den vierten Platz hinaus. Gold ging an den Niederländer Melvin Twellaar vor Stefanos Ntouskous aus Griechenland und Kristian Vasilev aus Bulgarien.

Der als Topfavorit gestartete Zeidler lag bis kurz vor dem Ziel noch in Führung, wurde dann jedoch noch von drei Konkurrenten überholt. Damit verpasste es der gebürtige Dachauer, 50 Jahre nach seinem Großvater Hans-Johann Färber, der bei den olympischen Spielen 1972 triumphiert hatte, ebenfalls Gold auf der Regattastrecke zu holen.

Bahn-Bauer wehrt sich gegen Kritik nach Stürzen bei der EM

Die Bahnrad-EM in München wurde am Samstag von einem heftigen Sturz überschattet. In den vergangenen Tagen gab es bereits Kritik an der Bahn. Nun wehrt sich der Bahn-Bauer.

Schlüsselbeinbruch bei Bahnrad-Sturzopfer Paternoster

Die italienische Bahnrad-Weltmeisterin Letizia Paternoster hat sich bei ihrem schweren Sturz im EM-Ausscheidungsfahren in München einen Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen. Das teilte der italienische Verband mit. Die 23-Jährige verbrachte die Nacht im Krankenhaus.

In der steilen Kurve nach der Zielgeraden war Paternoster am Samstagabend mit mehreren Fahrerinnen zu Fall gekommen. Sanitäter stützten ihren Nacken mit einer Halskrause, sie wurde mehrere Minuten hinter einem Sichtschutz behandelt und dann auf einer Trage von der Holzbahn transportiert. Paternoster war dabei stets bei Bewusstsein, konnte sich nach Verbandsangaben aber nicht an den Unfall erinnern. Die deutsche Starterin Lea Lin Teutenberg blieb von dem Crash verschont.

Die Verkürzung der Rundenlänge auf der EM-Bahn in München von den üblichen 250 Metern auf 200 Meter war für die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel nicht ursächlich für den Unfall. „Der Sturz hätte auf jeder anderen Bahn genauso ausgesehen, er war nicht charakteristisch für diese Bahn“, sagte Vogel: „Er war charakteristisch für so ein Ausscheidungsfahren.“ Zugleich lobte sie die Organisatoren: „Man sieht, wie schnell sie reagiert haben und da waren.“

Vogel hatte im Vorfeld ihre Skepsis über das Münchner Holzoval zum Ausdruck gebracht und Stürze in Disziplinen wie dem Zweiermannschaftsfahren oder dem Keirin befürchtet.

+++13. August+++

Bahnrad-Gold für Heinrich in der Einerverfolgung

Bahnrad-Youngster Nicolas Heinrich hat bei den Europameisterschaften in München einen Coup gefeiert und Gold in der Einerverfolgung gewonnen. Der 20-Jährige aus Zwickau gewann am Samstagabend das Finale um Gold gegen den Italiener Davide Plebani. Heinrich, zuvor bereits Europameister in den Nachwuchsklassen, beendete sein Rennen in 4:09,320 Minuten. Der Vorsprung auf Plebani betrug 3,604 Sekunden.

Bronze ging an Manlio Moro aus Italien. Der zweite deutsche Starter Tobias Buck-Gramcko hatte als Achter der Qualifikation die Medaillenrennen verpasst.

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es bereits die sechste Medaille auf der Bahn bei der Heim-EM (5 Gold, 1 Silber).

Bahnradfahrer Malcharek gewinnt Silber im Scratch

Moritz Malcharek hat dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) eine weitere Medaille auf der Bahn beschert. Zum Abschluss des zweiten Wettkampftages gewann der 25-Jährige am Samstagabend überraschend Silber im nicht-olympischen Scratch. Gold sicherte sich Iuri Leitao aus Portugal. Bronze ging an den Polen Bartosz Rudyk.

Für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) war es bereits die siebte Medaille auf der Bahn bei der Heim-EM (5 Gold, 2 Silber).

Drittes Bahnrad-Gold – Emma Hinze gewinnt EM-Titel im Zeitfahren

Emma Hinze hat bei den Europameisterschaften in München die dritte Goldmedaille für die deutschen Bahnrad-Sportlerinnen geholt. Einen Tag nach dem Titel im Team-Sprint gewann die Sprint-Weltmeisterin aus Cottbus am Samstag auch die Entscheidung im 500-Meter-Zeitfahren. In der deutschen Rekordzeit von 52,668 Sekunden verwies die 24-Jährige die Ukrainerin Olena Starikowa um 0,735 Sekunden auf Platz zwei.

Dritte wurde Miriam Vece aus Italien in 53,837 Sekunden. Hinze war bereits in der Qualifikation in 32,732 Sekunden deutschen Rekord gefahren und als einzige Starterin unter der 33-Sekunden-Marke geblieben. Pauline Grabosch (Chemnitz) belegte in 33,684 Sekunden Rang fünf.

Zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe in der Messe München hatten der Frauen-Vierer mit Lisa Brennauer (Durach) und Mieke Kröger (Bielfeld) sowie Franziska Brauße (Öschelbronn) und Lisa Klein (Erfurt) ebenso den Titel gewonnen wie das Sprint-Trio Hinze, Grabosch und Lea Sophie Friedrich (Cottbus).

Bahnrad: Kröger gewinnt EM-Gold vor Brennauer

Olympiasiegerin Lisa Brennauer hat ihre erfolgreiche Bahnrad-Karriere mit einer weiteren Medaille beendet. Die 34-Jährige aus Kempten gewann am Samstag Silber in der Einerverfolgung bei den Europameisterschaften in München. Brennauer musste sich im deutschen Finale etwas überraschend ihrer Vierer-Teamkollegin Mieke Kröger geschlagen geben. Brennauer (3:23,566 Minuten) lag am Ende über eine Sekunde hinter Kröger (3:22,469). Bronze sicherte sich die Italienerin Vittoria Guazzini.

Brennauer und Kröger, beide Mitglieder des Gold-Vierers von Tokio, hatten am Freitag an der Seite von Lisa Klein und Franziska Brauße die Mannschaftsverfolgung gewonnen. Brennauer sicherte sich am Samstag ihre 26. Medaille bei Welt- und Europameisterschaften. Auf der Straße kann sie bis zum EM-Abschluss nochmals nachlegen.

Dreifachtriumph für Frankreichs Triathleten – Keine weitere deutsche Medaille

Für die deutschen Triathleten haben sich die Hoffnungen auf eine Podestplatzierung bei der Heim-EM in München zerschlagen. Jonas Schomburg (Hannover) kam beim Dreifachtriumph der Franzosen über die Kurzdistanz nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren sowie 10 km Laufen in 1:42:08 Stunden auf Rang sieben als bester Starter der Deutschen Triathlon Union (DTU) ins Ziel. Den Sieg sicherte sich Leo Bergere (1:41:09) vor Pierre le Corre (1:41:17) und Dorian Coninx (1:41:24).

Schomburg und Tim Hellwig (St. Ingbert) waren nach dem Schwimmen als Teil einer zwölfköpfigen Spitzengruppe auf das Rad gestiegen und gingen das hohe Tempo in der Folge mit, Tausende Fans entlang der Strecke im Münchner Olympiapark sorgten für eine tolle Atmosphäre. Bei der letzten Teilstrecke musste das deutsche Duo früh abreißen lassen. Schomburg sicherte mit großem Kampf seine Top-Ten-Platzierung, Hellwig kam abgeschlagen nur auf Rang 21 an.

Am Freitag hatte Laura Lindemann (Potsdam) mit Silber für einen erfolgreichen Auftakt aus deutscher Sicht gesorgt. Am Dienstag werden die Triathlon-Wettbewerbe mit dem Mixed-Relay-Wettbewerb abgeschlossen.

Das DTU-Team mit Lindemann, Nina Eim (Potsdam) sowie Simon Henseleit (Schongau) und Valentin Wernz (Tuttlingen) rechnet sich Medaillenchancen aus. Bei den vergangenen beiden Europameisterschaften holte Deutschland jeweils die Silbermedaille.

Gold für Olympiasiegerin Garnbret – Meul gute Siebte

Sportkletterin Hannah Meul hat bei den European Championships eine Medaille im Lead-Wettbewerb verpasst. Im Finale auf dem vollgepackten Königsplatz im Stadtzentrum von München erreichte die 21 Jahre alte Studentin aus Frechen mit dem siebten Platz bei acht Starterinnen aber dennoch das beste Ergebnis ihrer Karriere in dieser Disziplin. Es war die erste Entscheidung der Sportkletterer.

Erstmals Europameisterin wurde vor 5000 begeisterten Zuschauern fast erwartungsgemäß Olympiasiegerin Janja Garnbret. Die 23 Jahre alte Slowenin erkletterte auf der anspruchsvollen Route an der 15 Meter hohen Wand vor den Propyläen eine Wertung von 50. Sie gewann damit vor Jessica Pilz (Österreich/45+) und Manon Hily (Frankreich/41+). Die zweimalige Weltmeisterin im Bouldern ist auch die große Favoritin am Sonntag bei der zweiten EM-Entscheidung.

Meul hat am Sonntag in ihrer Spezialdisziplin Bouldern (Halbfinale 9.00/Finale 16.00) eine Außenseiterchance auf eine Medaille. In dieser Saison hat die Rheinländerin bereits zweimal einen zweiten Platz im Weltcup belegt.

Große Enttäuschung – Deutschland-Achter verpasst Medaille

Enttäuschung bei der Heim-EM: Der Deutschland-Achter hat bei den European Championships in München die erhoffte Medaille überraschend verpasst. Das neuformierte Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV), das ein Jahr nach der Olympia-Silbermedaille in Tokio auf sechs Plätzen neu besetzt war, kam am Samstag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim nur als viertes Boot ins Ziel.

Gold gewannen die klar überlegenen Briten vor den Niederlanden und Italien. Das DRV-Paradeboot blieb damit zum zweiten Mal in Folge ohne eine EM-Medaille, auch 2021 hatte es den vierten Platz belegt. Vor der Saison hatte es beim Achter den größten Umbruch seit Jahren gegeben, von der Olympiamannschaft aus Tokio sind lediglich Torben Johannesen, Laurits Follert und Olaf Roggensack noch dabei.

„Wir sind nicht vorne losgefahren und waren dadurch gleich in einer defensiveren Rolle“, sagte Bundestrainer Uwe Bender: „Die Mannschaft hat auf der Strecke gekämpft, um wieder ranzukommen, das hat dann hintenraus gefehlt.“

Für den Wettbewerb im Norden von München waren nur fünf Boote gemeldet. Im Bahnverteilungsrennen am Donnerstag hatte die Crew um Schlagmann Johannesen den zweiten Platz hinter Großbritannien belegt. Johannesen vertritt bei der EM in München den verletzten Mattes Schönherr am Schlag.

Kletterer Flohé und Megos verpassen Boulder-Medaille - Meul im Finale

Der deutsche Top-Kletterer Yannick Flohé (Aachen) hat bei der Europameisterschaft in seiner Paradedisziplin einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen und die ersehnte EM-Medaille verpasst. Europas bester Boulderer in diesem Jahr scheiterte am Samstag vor Tausenden Fans am Münchner Königsplatz überraschend im Halbfinale. Auch für Olympia-Teilnehmer Alexander Megos (Erlangen) und Christoph Schweiger (Ringsee) war in der Vorschlussrunde Schluss. Lediglich die besten Sechs qualifizierten sich für das Finale am Abend (17.30 Uhr).

Flohé galt nach seinem ersten Weltcup-Sieg im Juni als heißer Kandidat auf Edelmetall bei der Heim-EM. „Klar ist es mein Ziel zu gewinnen. Ich traue mir den Sieg zu“, hatte der Essener noch vor dem Wettkampf gesagt. Im Halbfinale am Samstag schaffte es der WM-Dritte von 2019 aber bei keiner der vier Routen ganz nach oben. An diesem Sonntag hat Flohé im Lead die nächste Chance auf eine Medaille, zählt dabei aber nicht zu den Favoriten.

Besser lief es für Hannah Meul (Rheinland-Köln). Die 21-Jährige kletterte im Lead, dem Vorstiegsklettern am Seil, ins Finale am Samstagnachmittag (16.00). In ihrer vermeintlich schwächeren Disziplin reichte der Athletin vom Deutschen Alpenverein aus Köln Platz fünf für die Endrunde der besten Acht. „Es ist immer noch was in den Tanks“, kündigte die Deutsche an. Favoritin auf Gold ist Olympiasiegerin Janja Garnbret aus Slowenien.

Der DAV startet mit insgesamt 20 Athleten bei der EM, die im Rahmen der European Championships stattfindet. Neben den Einzeldisziplinen Speed, Bouldern und Lead wird das neue Kombinationsformat „Boulder & Lead“ ausgetragen, das auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Programm ist.

Drittes Bahnrad-Gold für Deutschland schon sicher

Die deutschen Bahnrad-Sportlerinnen haben bei den Europameisterschaften in München die dritte Goldmedaille bereits nach der Qualifikation sicher. Einen Tag nach dem Gewinn des EM-Titels in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung bestreiten Lisa Brennauer (Durach) und Mieke Kröger (Bielefeld) am Samstagabend das Finale in der Einerverfolgung. Die 34-jährige Titelverteidigerin Brennauer, die nach der EM ihre Karriere beenden wird, fuhr am Vormittag in 3:21,138 Minuten die schnellste Qualifikationszeit. Im Endlauf trifft sie auf die EM-Dritte Kröger, die in der Ausscheidung mit 3:23,569 Minuten Zweitbeste war.

Gute Aussichten auf eine weitere Medaille haben auch die Teamsprint-Europameisterinnen Emma Hinze und Pauline Grabosch im 500-Meter-Zeitfahren. Die Cottbuserin Hinze fuhr in der Qualifikation die mit Abstand beste Zeit und blieb in 32,732 Sekunden als einzige der 16 Starterinnen unter der 33-Sekunden-Marke. Die Chemnitzerin Grabosch erreichte das Finale am Samstagabend mit 33,544 Sekunden als Viertbeste.

Zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe in der Messe München hatten der Frauen-Vierer mit Brennauer und Kröger sowie Franziska Brauße (Öschelbronn) und Lisa Klein (Erfurt) ebenso den Titel gewonnen wie das Sprint-Trio Hinze, Grabosch und Lea Sophie Friedrich (Cottbus).

Oliver Zeidler zieht souverän ins Finale ein

Weltmeister Oliver Zeidler fährt am Sonntag um die EM-Medaillen im Ruder-Einer. Der Titelverteidiger gewann nach dem Vorlauf auf der Regattastrecke in Oberschleißheim auch das Halbfinale am Samstagvormittag souverän und geht als Top-Favorit ins Finale. Zeidler (26) lieferte sich ein Duell mit dem Niederländer Melvin Twellaar, setzte sich nach der Hälfte des Rennens an die Spitze und gab die Führung nicht mehr ab.

Bei den Frauen kam Alexandra Föster als Zweite ins Ziel und damit wie Zeidler ins Finale. Die 20-Jährige aus Meschede musste sich nur der Top-Favoritin Karolien Florijn aus den Niederlanden geschlagen geben.

Zeidler möchte in München in die „goldenen“ Fußstapfen seines Großvaters Johannes Färber treten. Dieser hatte bei den Olympischen Spielen 1972 auf der selben Regattastrecke mit dem sogenannten deutschen „Bullenvierer“ triumphiert.

European Championships bei der ARD über Eine-Million-Marke

Die TV-Übertragungen von den European Championships in München haben schon am ersten Tag die Eine-Million-Marke geknackt. Die ARD verzeichnete am Freitag nach eigenen Angaben als Spitzenwert 1,28 Millionen Zuschauer. Insgesamt war das Erste mehr als fünf Stunden auf Sendung und registrierte zwischenzeitlich Marktanteile von mehr als zehn Prozent.

ARD und ZDF berichten abwechselnd von dem sportlichen Multi-Event in München. Rund 300 Sendestunden sind nach Angaben der öffentlich-rechtlichen Sender geplant. Neben Übertragungen im klassischen Fernsehen bieten sie im Internet bis zu sechs parallele Livestreams. Integriert sind auch Übertragungen von den Schwimm-Europameisterschaften in Rom.

Kletterin Meul erreicht EM-Finale im Lead

Hannah Meul steht bei der Europameisterschaft in München im Finale der Lead-Disziplin. Vor einem begeisterten Publikum auf dem Königsplatz reichte der 21-Jährigen aus Frechen in der Vorschlussrunde am Samstagmorgen ein Platz unter den besten Acht, um in der Endrunde am Nachmittag (16.00 Uhr) um Medaillen zu klettern. Die Athletin vom Deutschen Alpenverein war in ihrer vermeintlich schwächeren Disziplin die einzige deutsche Starterin im Halbfinale.

„Ich war schon sehr nervös. Ich habe es bis aufs Äußerste genossen“, sagte Meul im ZDF und kündigte fürs Finale an: „Es ist immer noch was in den Tanks.“

Lead bezeichnet das klassische Vorstiegsklettern am Seil. Die Athleten versuchen, eine definierte Route in vorgegebener Zeit sturzfrei zu durchklettern, beziehungsweise höher als die Konkurrenz zu kommen.

Mihambo startet nach überstandener Corona-Infektion

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) wird nach ihrer Corona-Infektion bei der Heim-EM in München an den Start gehen. „Wir haben gestern und heute zwei gute Trainingseinheiten absolvieren können. Ich möchte meine Chance in der Qualifikation am Dienstag auf jeden Fall wahrnehmen“, sagte die Olympiasiegerin am Freitag laut einer Pressemitteilung ihres Managements.

Mihambo hatte sich nach ihrer erfolgreichen Titelverteidigung bei der WM in Eugene mit dem Coronavirus infiziert und zehn Tage nicht trainieren können. Im Laufe des Trainingslagers in Erding hatte sich die Titelverteidigerin bereits optimistisch geäußert, aber zugleich betont, dass sie noch nicht bei 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit sei.

„Ich merke schon, dass ich krank war, werde auch schneller müde nach einem vollen Tag“, sagte die 28-Jährige: „Normalerweise hätten wir nach Eugene nochmal einen richtigen Trainingsblock gemacht, bei dem man intensiv trainiert und dann runterschraubt. Wir machen das jetzt umgekehrt und fangen locker an nach der Erkrankung.“

Die Weitsprung-Qualifikation findet am Dienstag (9.50 Uhr/ARD) statt, das Finale steht zwei Tage später am Donnerstag (20.58 Uhr/ARD) an. Mihambo ist die größte Hoffnungsträgerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bei der Heim-EM im Olympiastadion (15. bis 21. August). Die Ausnahmeathletin musste sich seit ihrem EM-Triumph 2018 in Berlin bei keinem Großereignis im Freien geschlagen geben.

Bahn-Frauen sorgen für goldenen Freitag bei European Championships

Die deutschen Bahnrad-Frauen sind ihren Favoritinnen-Rollen gerecht geworden und haben am Freitag mit einem Doppelerfolg im Teamsprint und der Teamverfolgung für die ersten deutschen EM-Titel bei den European Championships gesorgt.

Lindemann holt Silber im Triathlon - Stanford gewinnt

Triathletin Laura Lindemann hat bei der Heim-EM in München die Silbermedaille gewonnen. Über die Kurzdistanz kam die 26 Jahre alte Potsdamerin nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Rad und 10 km Laufen in 1:52,19 Stunden nach Siegerin Non Stanford aus Großbritannien (1:52:10) und vor der Französin Emma Lombardi (1:52:22) ins Ziel.

„Das ist ein gutes Resultat auf der Olympiastrecke. Schön, das für die Zukunft im Hinterkopf zu haben“, sagte Lindemann nach dem Rennen in der ARD: „Ich bin super glücklich. Ich hatte gute Arme, gute Beine, am Ende war die Stanford halt schneller.“

Nina Eim (Potsdam/1:52:51) belegte als zweitbeste Deutsche den hervorragenden vierten Rang und ließ damit auch die Titelverteidigerin Julie Derron aus der Schweiz (6.) hinter sich.

Die zweimalige Sprint-Europameisterin Lindemann setzte sich nach dem Schwimmen im Olympiasee mit einer achtköpfigen Gruppe an die Spitze. Auch nach der Radstrecke führte die Favoritin das Feld an, musste sich auf den letzten Kilometern jedoch der starken Britin geschlagen geben, die damit ihre erste Medaille bei einem Großevent gewann.

Annika Koch (Griesheim) als Zehnte und Lisa Tertsch (Darmstadt/13.) komplettierten das erfreuliche Ergebnis der deutschen Athletinnen. Marlene Gomez-Göggel (Potsdam) kam nach einem Sturz vom Rad noch auf Rang 19, Anabel Knoll (Ingolstadt) wurde überrundet und musste das Rennen vorzeitig beenden.

Teamsprinterinnen gewinnen die Goldmedaille

Die deutschen Teamsprinterinnen haben dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Bahn-EM in München die nächste Goldmedaille beschert. Die Weltmeisterinnen Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich gewannen am Freitag in 38,061 Sekunden im Finale gegen die Niederlande. Bronze sicherte sich das Trio aus Polen, das sich im Rennen um Platz drei gegen Frankreich durchsetzte.

Auf dem ungewohnt kurzen 200-m-Oval in der Münchner Messe hatten Hinze, Grabosch und Friedrich ihre Favoritenstellung bereits zuvor mit deutlichen Bestzeiten in der Qualifikation sowie der ersten Runde untermauert.

Bahnrad-Vierer holt nach packendem Rennen Gold

Traumstart für die deutschen Bahnrad-Asse bei den Europameisterschaften in München: Der Gold-Vierer von Tokio hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich den nächsten Titel in der Mannschaftsverfolgung gesichert. Nach Erfolgen bei den Olympischen Spielen in Japan und der WM wiederholte das Quartett um Lisa Brennauer am Freitag den EM-Triumph aus dem Vorjahr und wurde seiner Favoritenstellung erneut gerecht. Es war die erste deutsche Goldmedaille bei der Multi-EM.

„Das Publikum hat uns vom Start so angefeuert, es war gigantisch. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können“, sagte Brennauer in der ARD und sprach von einer „Wahnsinns-Atmosphäre“.

Die Olympiasiegerinnen Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein rasten in der ersten Entscheidung der Bahnrad-Titelkämpfe in 4:10,872 Minuten zum Sieg. Im Finale setzte sich das mit Goldhelmen ausgestattete Team gegen Italien (4:11,571) durch. Bronze sicherte das Quartett aus Frankreich.

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Olympiasieg war es war das letzte Rennen in dieser Formation. Brennauer beendet in München ihre Karriere. Die 34-Jährige ist noch in der Einerverfolgung sowie auf der Straße im Einsatz.

Die deutschen Männer verpassten in München die erhoffte Medaille. Im Rennen um Bronze unterlag das Quartett mit Tobias Buck-Gramcko, Nicolas Heinrich, Theo Reinhardt und Leon Rohde (3:55,841 Minuten) gegen Großbritannien (3:54,373).

Müller gewinnt im BMX-Freestyle erste deutsche Medaille

Kim Lea Müller hat bei den European Championships in München völlig überraschend die erste deutsche Medaille gewonnen. Im Finale des BMX-Freestyle-Wettbewerbs sicherte sich die 20 Jahre alte Oldenburgerin mit einem mutigen zweiten Run Silber (78,60 Punkte). Gold gewann ebenfalls unerwartet die Tschechin Iveta Miculycova (80,00). Bronze ging an Laury Perez aus Frankreich (78,20).

Medaillenanwärterin Lara Lessmann verpasste dagegen als Vierte (75,30) die angestrebte Platzierung auf dem Podest. Die favorisierte Olympiasiegerin Charlotte Worthington (Großbritannien) wurde im Finale mit acht Starterinnen nach zwei Stürzen Letzte.

Kletterinnen Meul und Bestvater bei EM im Boulder-Halbfinale

Die Kletterinnen Hannah Meul (Rheinland-Köln) und Alma Bestvater (Weimar) stehen bei der Europameisterschaft in München im Halbfinale der Boulder-Disziplin. Die DAV-Athletinnen sind in der Vorschlussrunde an diesem Sonntag die einzigen deutschen Starterinnen. Leonie Lochner (München-Oberland), Roxana Wienand (Aschaffenburg) und Afra Hönig (Landshut) verpassten am Freitag den Sprung unter die besten 20. Olympiasiegerin Janja Garnbret aus Slowenien gewann die Qualifikation.

Start von Mihambo nach Corona-Infektion noch immer ungewiss

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist optimistisch, dass sie nach ihrer Corona-Infektionen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in München starten kann. „Ich merke zwar, dass ich nach den Trainingseinheiten müder bin als normalerweise. Aber darauf kann man gut Rücksicht nehmen. Und so lange ich die Trainingseinheiten gut durchstehen kann, zeigt das ja auch, dass der Körper fit genug ist, sich einer Wettkampfbelastung zu stellen“, sagte Mihambo in einem ARD-Interview. „Gleichzeitig ist es noch nicht hundertprozentig sicher, dass ich starte“, sagte die 28-Jährige in einem am Donnerstag geführten Gespräch.

Um die Medaillen im Weitsprung geht es im Münchner Olympiastadion am kommenden Donnerstag, die Qualifikation findet zwei Tage zuvor statt. Mihambo hatte zuletzt bei den Weltmeisterschaften in den USA ihren Titel erfolgreich verteidigt. In München geht sie ebenfalls als Titelverteidigerin an den Start.

In dieser Woche war ihre Corona-Erkrankung publik gemacht worden. Nach ihrer Rückkehr von der WM in Eugene, wo sie mit 7,12 Metern siegte, hatte sich Mihambo mit dem Virus infiziert. Nach einem Medizincheck hatte sie in dieser Woche zum ersten Mal wieder eine leichte Krafttrainingseinheit absolviert.

Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, sage Mihambo bei dem auf sportschau.de veröffentlichten Interview. Sie sei durch die ernstzunehmende Erkrankung einigermaßen gut durchgekommen. Nach der Trainingseinheit am Freitag könne man mehr über ihren Start sagen, sagte die Sportlerin von der LG Kurpfalz. Ob man dann um eine Bestleistung springen könne, „steht jetzt natürlich in den Sternen“.

Für den Deutschen Leichtathletik-Verband ist ein Start des Aushängeschildes in München besonders wichtig. In den USA hatte es bei der WM nur zwei Medaillen gegeben - neben Gold durch Mihambo noch Bronze durch die Sprint-Staffel der Frauen.

Abgesagt haben die Speerwurf-Asse Johannes Vetter und Christin Hussong sowie Hindernis-Europameisterin Gesa Krause ihre Teilnahme an den European Championships in München.

Föster bei Ruder-EM im Halbfinale - Geringe Aussichten auf Medaillen

Alexandra Föster hat bei der Ruder-EM in München zurück auf Finalkurs gefunden. Einen Tag nach ihrem enttäuschenden vierten Rang im Einer-Vorlauf gewann die 20 Jahre alte Meschederin auf der Olympiastrecke von Oberschleißheim den Hoffnungslauf. Damit zog Föster, die vor knapp fünf Wochen mit ihrem Sieg beim Weltcup-Finale in Luzern die Fachwelt verblüfft und wenig später die U23-WM gewonnen hatte, in das Halbfinale ein. „Heute war es ein bisschen besser, aber immer noch nicht so wie erhofft. Ich komme mit den Bedingungen nicht gut klar“, sagte sie mit Bezug auf den erneut böigen Gegenwind.

Bei der restlichen DRV-Flotte blieben dagegen viele Wünsche offen. Gleich fünf der in den 14 olympischen Wettkampfklassen gestarteten Boote verpassten am Freitag den Endlauf. Nur der Frauen-Doppelvierer konnte sich für das Finale qualifizieren, dürfte aber als Dritter des Hoffnungslaufes keine Chance auf eine Medaille haben. DRV-Cheftrainerin Brigitte Bielig verwies auf den starken Umbau vieler Teams im nacholympischen Jahr: „Ich möchte das Ergebnis nicht schönreden. Aber wir haben einiges ausprobiert. Schade, dass wir es im Moment nicht schaffen, in anderen Bootsklassen so voranzukommen wie zum Beispiel im Achter.“

Vor dem EM-Showdown am Wochenende ist der Kreis der deutschen Medaillenkandidaten klein wie lange nicht. Im Einer will Lokalmatador Oliver Zeidler am Samstag im Halbfinale seinen Anspruch auf einen Podestplatz untermauern. Der Weltmeister von 2019 hatte am Donnerstag den Vorlauf trotz eines völlig missratenen Starts am Ende souverän gewonnen. Zweiter Aspirant auf Edelmetall ist der Achter. Die Crew um Schlagmann Torben Johannesen (Hamburg) gilt im Finale am Samstag (13.36 Uhr) hinter den derzeit übermächtigen Briten als Anwärter auf Silber.

Turnerin Bui verpasst Mehrkampf-Medaille

Kim Bui hat bei ihren letzten Turn-Europameisterschaften eine Medaille im Mehrkampf verpasst. Die 33 Jahre alte Stuttgarterin belegte am Donnerstag in der ersten Entscheidung der European Championships den achten Rang. Mit 52,999 Punkten verpasste sie Bronze um fast einen Zähler. Neue Titelträgerin wurde Asia D'Amato aus Italien mit 54,732 Punkten vor der Britin Alice Kinsella (54,132). Rang drei sicherte sich die Italienerin Martina Maggio mit 53,965 Zählern. Emma Malewski aus Chemnitz belegte mit 52,032 Punkten den 14. Rang.

Gleichzeitig qualifizierte sich die deutsche Riege mit Bui, Malewski, Sarah Voss (Köln), Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) und Elisabeth Seitz (Stuttgart) als viertbeste Riege für das Mannschaftsfinale. Mit 158,730 Punkten blieb das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nur hinter Italien (165,162), Großbritannien (162,129) und Frankreich (159,131) zurück und hat am Samstag (14.00 Uhr) Aussichten auf eine Medaille.

Zum Abschluss der Frauen-Wettbewerbe am Sonntag hat zudem ein Quartett bei den Einzelentscheidungen der besten Acht Medaillenchancen. Am Schwebebalken qualifizierte sich Malewski mit 13,500 Punkten als Zweitbeste ebenso für das Finale wie Schäfer-Betz mit 13,166 Zählern. Am Stufenbarren wurden die Übungen von Seitz und Bui, die nach der EM ihre Karriere beendet, jeweils mit 14,200 Punkten bewertet. Damit belegten sie die Plätze vier und fünf.

BMX-Freestyle – Lessmann und Schulze als beste Deutsche im Finale

Die deutsche BMX-Freestylerin Lara Lessmann ist bei den European Championships mit einer soliden Leistung in den Wettbewerb gestartet und hat sich damit für das Finale am Freitag qualifiziert. Die 22 Jahre alte Berlinerin belegte bei der Qualifikation am Donnerstag im Münchner Olympiapark mit 73,40 Punkten den dritten Platz.

„Es geht auf jeden Fall noch mehr“, sagte Lessmann nach dem Wettbewerb: „Am Nachmittag kam der Wind raus, ich denke, für morgen sind die Wetterbedingungen besser und da werde ich auch mehr zeigen können.“

Auch die beiden anderen deutschen Starterinnen schafften den Sprung ins Finale. Zweitbeste Deutsche wurde Kim Lea Müller auf Rang fünf, Rebbeca Gruhn belegte den achten Platz. Die Bestwertung der Jury im Skatepark auf dem Olympiaberg erhielt die britische Olympiasiegerin Charlotte Worthington (82,30).

In der Qualifikation der Männer zeigte Timo Schulze zwei konstante Durchgänge und zog als bester Deutscher auf Rang acht mit 71,20 Punkten ins Finale ein - nur knapp vor Paul Thölen, der sich als Neunter mit 70,70 Punkten ebenfalls für den Endlauf der zwölf besten Freestyler am Samstagabend qualifizierte.

Diesen verpasste indes der dritte deutsche Starter Michael Meisel als 15. mit 58,20 Punkten deutlich. Mit Abstand bester Fahrer war der Franzose Anthony Jeanjean (88,10) - mit mehr als fünf Punkten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, den Briten Shaun Gornall (82,80).

Turnerinnen erreichen EM-Teamfinale – Bui und Seitz am Stufenbarren stark

Angeführt von den Stuttgarter Routiniers Kim Bui und Elisabeth Seitz haben die deutschen Kunstturnerinnen bei den European Championships in München einen glänzenden EM-Start hingelegt. Das Quintett des Deutschen Turner-Bund (DTB) qualifizierte sich im Mannschafts-Wettbewerb schon nach dem dritten von vier Durchgängen vorzeitig für das Team-Finale am Samstag (14 Uhr)

Mit 156,750 Punkten lagen die Gastgeberinnen in der Münchner Olympiahalle bereits vor der letzten Rotation vor den Niederlanden (155,464) sowie Ungarn (153,496). Freudestrahlend verließen die Athletinnen von Beifall begleitet die traditionsreiche Arena.

Auch mit Blick auf die Gerätefinals am Sonntag erturnten sich die Schützlinge von Cheftrainer Gerben Wiersma exzellente Ausgangspositionen. Am Stufenbarren kamen Bui und Seitz jeweils auf 14,200 Zähler und könnten ebenso in den Kampf um die Medaillen eingreifen wie auch die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz sowie Emma Malewski (beide Chemnitz) am Schwebebalken.

Souveräner EM-Auftakt für deutsche Bahnrad-Asse

Der Gold-Vierer von Tokio raste der Konkurrenz auf Anhieb davon, auch die Sprinterinnen waren nicht zu halten: Die deutschen Bahnrad-Frauen haben bei den Europameisterschaften in München ihre Goldambitionen untermauert. In den Qualifikationsläufen des Mannschaftszeitfahrens sowie des Teamsprints glänzten die Starterinnen des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) am Donnerstag mit Bestzeiten.

Der Vierer um Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein beendete den ersten Auftritt auf der 200-Meter-Bahn in der Münchner Messe in 4:14,688 Minuten. Der Vorsprung auf Italien auf dem zweiten Rang betrug komfortable 1,822 Sekunden. Die Entscheidung fällt am Freitag, wenn das deutsche Quartett zunächst auf Großbritannien trifft.

Zuvor hatten die erfolgsverwöhnten deutschen Sprinterinnen ein erstes Zeichen der Stärke gesetzt. Das Trio Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch war in der Teamsprint-Qualifikation in 38,097 Sekunden klar überlegen. Der Vorsprung auf die zweitplatzierten Niederländerinnen betrug knapp vier Zehntelsekunden.

In der ersten Runde am Freitag kämpft das Trio im Regenbogentrikot der Weltmeisterinnen um den Einzug in den Finallauf um Gold. „Das ist schon einmal ein guter Start. Wir freuen uns alle drei auf morgen“, sagte Grabosch.

Im Teamsprint der Männer erreichten Nik Schröter, Maximilian Dörnbach und Marc Jurczyk als Fünfte (36,096 Sekunden) die nächste Runde, in der Polen der Gegner ist. Das BDR-Trio war etwas mehr als eine Sekunde langsamer als die überlegenen niederländischen Weltmeister und Olympiasieger (35,036).

„Die EM kann kommen“ – Boll nach Rippenproblemen in München am Start

Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) hat seine Rippenprobleme überwunden und wird bei der Heim-EM in München (13. bis 21. August) an den Start gehen. „Die Belastungstests der vergangenen Tage in Höchst liefen gut. Die EM kann für Timo kommen“, sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf nach dem Abschlusstraining des Titelverteidigers am Donnerstag.

Der 41 Jahre alte Boll, den zuletzt erneute Probleme wegen eines Rippenbruchs aus dem Frühsommer ausgebremst hatten, steht somit vor seiner 18. Teilnahme an kontinentalen Titelkämpfen. Die Tischtennis-Wettbewerbe in der Rudi-Sedlmayer-Halle beginnen am Samstag mit der Qualifikation im Einzel, Doppel und Mixed.

Der EM-Start von Patrick Franziska ist hingegen ungewiss. Der Nationalspieler erwartet mit seiner schwedischen Ehefrau Frida das erste gemeinsame Kind. Die Geburt stehe „unmittelbar bevor“, teilte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Donnerstag mit.

Verzichten muss das deutsche Team definitiv auf Titelverteidigerin Petrissa Solja (Langstadt), die ihre EM-Teilnahme aufgrund von Rückenproblemen bereits Ende Juli abgesagt hatte.

In München werden in fünf Wettbewerben (Herren-Einzel und -Doppel, Damen-Einzel- und Doppel sowie Mixed) Medaillen vergeben. Bei den vergangenen Titelkämpfen 2021 in Warschau hatte Deutschland mit viermal Gold und dreimal Silber ein Rekordergebnis eingefahren.

Deutsches Kletter-Trio um Flohé im Boulder-Halbfinale der EM

Deutschlands Top-Kletterer Yannick Flohé ist bei der Europameisterschaft in München souverän ins Boulder-Halbfinale eingezogen. Der 22 Jahre alte Athlet von der Sektion Aachen überstand die Qualifikation am Donnerstag ebenso mühelos wie Landsmann Christoph Schweiger (Ringsee). Olympia-Teilnehmer Alexander Megos (Erlangen) komplettiert das deutsche Trio in der Vorschlussrunde der besten 20 an diesem Samstag.

Philipp Martin (Allgäu-Kempten) und Max Kleesattel (Schwäbisch Gmünd) verpassten als übrige deutsche Starter hingegen den Sprung ins Halbfinale. Flohé, der im Juni in Brixen seinen ersten Weltcup-Sieg im Bouldern geholt hatte, gehört zu den Medaillenkandidaten.

Bei den Frauen kletterte Hannah Meul in der Disziplin Lead, dem klassischen Vorstiegsklettern am Seil, ins Halbfinale der besten 26. Dort ist die 21-Jährige am Samstag die einzige deutsche Starterin. Landsfrau Käthe Atkins (Frankfurt am Main) scheiterte am Donnerstag in der Qualifikation.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) startet mit insgesamt 20 Athleten bei der EM, die im Rahmen der European Championships stattfindet. Neben den Einzeldisziplinen Speed, Bouldern und Lead wird in München das neue Kombinationsformat „Boulder & Lead“ ausgetragen, das auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Programm ist.

Lessmann im BMX-Freestyle als Dritte im Finale

Die deutsche BMX-Freestylerin Lara Lessmann ist bei den European Championships mit einer soliden Leistung in den Wettbewerb gestartet und hat sich damit für das Finale am Freitag qualifiziert. Die 22 Jahre alte Berlinerin belegte bei der Qualifikation am Donnerstag im Münchner Olympiapark mit 73,40 Punkten den dritten Platz.

„Es geht auf jeden Fall noch mehr“, sagte Lessmann nach dem Wettbewerb: „Am Nachmittag kam der Wind raus, ich denke, für morgen sind die Wetterbedingungen besser und da werde ich auch mehr zeigen können.“

Auch die beiden anderen deutschen Starterinnen schafften den Sprung ins Finale. Zweitbeste Deutsche wurde Kim Lea Müller auf Rang fünf, Rebbeca Gruhn belegte den achten Platz. Die Bestwertung der Jury im Skatepark auf dem Olympiaberg erhielt die britische Olympiasiegerin Charlotte Worthington (82,30).

Erfolgreicher Start für Zeidler bei Ruder-EM - Achter auf Rang zwei

Für Lokalmatador Oliver Zeidler hat die Ruder-EM von München mit einem Sieg begonnen. Unbeeindruckt von einem Missgeschick beim Start, gewann der Einer-Weltmeister von 2019 am Donnerstag den Vorlauf am Ende doch noch souverän und zog damit direkt in das Halbfinale ein. Auf der für ihn heimischen Olympiastrecke in Oberschleißheim verwies der 26-Jährige den Bulgaren Kristian Wasilew nach anfänglich großem Rückstand mit einem Vorsprung von einer guten Bootslänge auf Platz zwei.

Dagegen verpasste der Deutschland-Achter erwartungsgemäß einen Sieg. Wie schon vor knapp fünf Wochen beim Weltcup-Finale in Luzern musste sich das DRV-Paradeboot um Schlagmann Torben Johannesen (Hamburg) den zurzeit übermächtigen Briten geschlagen geben, untermauerte aber als Vorlauf-Zweiter seinen Anspruch auf eine Medaille.

Wenig erfolgreich verlief der EM-Auftakt für die restliche DRV-Flotte. Auch Einer-Hoffnung Alexandra Föster (Meschede), die noch auf dem Rotsee in Luzern mit einem Sieg überrascht hatte, kam mit großem Rückstand nicht über Rang vier hinaus. Bei insgesamt zehn DRV-Starts in den 14 olympischen Klassen gab es nur einen Vorlauf-Sieg durch Zeidler.

Bevorstehende Geburt: Start von Franziska bei Tischtennis-EM offen

Der Start von Patrick Franziska bei den Tischtennis-Europameisterschaften in München ist offen. Weil die Geburt seines ersten Kindes bevorstehe, sei er ein „kleiner Wackelkandidat“, teilte der Deutsche Tischtennis-Bund am Donnerstag mit. Rekordeuropameister Timo Boll, der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov, Aufsteiger Dang Qiu und Franziska sorgen für ein aussichtsreiches deutsches Starterfeld bei den am Samstag beginnenden Titelkämpfen im Rahmen der European Championships. Erstmals gehören gleich vier deutsche Spieler zu den Top 15 der Weltrangliste.

Die beiden deutschen Topspieler Boll und Ovtcharov sind gehandicapt. Boll leidet immer noch an den Folgen eines Rippenbruchs, Ovtcharov war nach zwei Knöcheloperationen für acht Monate ausgefallen.

Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Sportler aus der Ukraine

Die Veranstalter der European Championships in München freuen sich auf zahlreiche Sportler aus der Ukraine. „Wir sind froh, dass wir nahezu in allen Disziplinen ukrainische Athletinnen und Athleten hier haben“, sagte Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne am Eröffnungstag der European Championships in München.

Bis zum Sonntag in einer Woche werden in neun olympischen Sportarten Medaillen in 177 Entscheidungen vergeben. Rund 4700 Sportler sind am Start. Zur stimmungsvollen Eröffnung am Mittwochabend kamen rund 55 000 Besucher.

Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus sind von den Europameisterschaften ausgeschlossen. „Es macht natürlich keinen Spaß, wenn man Athletinnen und Athleten ausschließen muss. Aber die Haltung war klar“, sagte Schöne. Man habe sich an den Entscheidungen des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Internationalen Olympischen Komitees orientiert. Der Ausschluss war die Konsequenz der russischen Invasion in die Ukraine.

Auf dem Programm in München stehen die Europameisterschaften in der Leichtathletik, im Turnen, Radsport, Rudern, Kanu, Beachvolleyball, Tischtennis, Triathlon und im Klettern.

+++ 10. August +++

55.000 Menschen bei Eröffnung der European Championships

Die offizielle Eröffnung der European Championships hat die Massen in den Münchner Olympiapark gelockt. Wie der Veranstalter mitteilte, waren am Mittwochabend 55.000 Menschen dabei. Das Opening bei sommerlichen Temperaturen wurde musikalisch untermalt, unter anderem von den Sportfreunden Stiller und Rapper Marteria. Der Zuspruch war so groß, dass bereits eine Dreiviertelstunde vor Beginn um 20.00 Uhr der Einlassstopp erteilt wurde.

Am Donnerstag um 9.00 Uhr läuten die Ruderer das Sportfest ein, bis zum 21. August werden in der Olympiastadt von 1972 in neun Sportarten die Europameister 2022 ermittelt. 177 Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm, 4700 Sportlerinnen und Sportler kämpfen um Medaillen.

Rekordmeisterin Seitz verzichtet bei Turn-EM auf Mehrkampf

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz verzichtet bei den Turn-Europameisterschaften in München auf den Mehrkampf. Zwei Jahre nach Platz fünf den EM in Basel tritt die 28-jährige Stuttgarterin am Freitag (10 Uhr) in der Qualifikation nur an ihrem Spezialgerät Stufenbarren und im Sprung an. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Startlisten hervor. Schon bei den nationalen Titelkämpfen Ende in Juni in Berlin war die 23-malige deutsche Meisterin nur an diesen beiden Geräten angetreten und hatte dies damit begründet, auf ihren Körper hören zu müssen.

Auch die WM-Zweite am Schwebebalken, Pauline Schäfer-Betz, bestreitet keinen Vierkampf. Die 25-Jährige aus Chemnitz stellt sich an ihrem Erfolgsgerät und am Boden den Wertungsrichtern. Den kompletten Mehrkampf bestreiten die deutsche Meisterin Sarah Voss (Köln), Kim Bui aus Stuttgart bei ihren letzten Europameisterschaften und Emma Malewski (Chemnitz). Die besten acht Riegen qualifizieren sich für das Mannschaftsfinale am Samstag (14 Uhr).

European Championships sollen „Signal“ sein und „Schub“ geben

Die European Championships in München sollen nach Wünschen der Veranstalter ein gutes Klima für mögliche Olympia-Bewerbungen schaffen und dem Sport in Deutschland einen Schub geben. „Ich glaube, dass wir etwas ganz Tolles hinterlassen können und ich hoffe auch sehr, dass die Bevölkerung mitgenommen wird“, sagte Olympiapark-Geschäftsführerin Marion Schöne am Mittwoch in München. Es wäre schön, wenn die Bevölkerung danach sagen könne, dass sie sich große Sportevents in Deutschland vorstellen könnte, „bis hin zu den Olympischen Spielen“.

Siebenmal sind deutsche Bewerbungen seit 1986 ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren - etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg. Der letzte Versuch der Rhein-Ruhr-Initiative für 2032 scheiterte ebenfalls. Die kommenden Sommerspiele finden 2024 in Paris, 2028 in Los Angeles und 2032 im australischen Brisbane statt. Nächste Winter-Gastgeber sind 2026 Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Letztmals fanden Olympische Spiele in Deutschland 1972 in München statt – jetzt gibt es das Multi-Sport-Jubiläum. Die European Championships, die an diesem Donnerstag beginnen und bis zum Sonntag in einer Woche dauern, würden dem Breitensport und Leistungssport einen Schub geben, prognostizierte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. In der schwierigen außenpolitischen Situation sei ein solcher großer Sportwettkampf auch „ein wichtiges Signal“.

In 177 Entscheidungen in neun olympischen Sportarten werden in München die Medaillen vergeben. „Es gibt keine Zweifel, dass München mit den European Championships in diesem Jahr die Goldmedaille holt bei den Sportgroßveranstaltungen“, sagte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium. „Sie sind auch eine Art Startschuss für viele bedeutende Sportgroßveranstaltungen, die in den nächsten Jahren in Deutschland stattfinden werden.“

Münchens Sportbürgermeisterin Verena Dietl hofft auf ein „Signal“ durch die Veranstaltung, „dass wir eine weltoffene Stadt sind“. Man möchte sich als „Gastgeberstadt“ gut präsentieren.

Deutsches Tischtennis-Team mit Star-Aufgebot

Rechtzeitig zur Heim-EM in München stehen die deutschen Tischtennis-Stars in der Weltrangliste so gut da wie noch nie. Gleicht vier von ihnen gehören zu den Top 15. Der Haken ist nur: Die Konkurrenz war auch schon lange nicht mehr so stark.

Dreispringer Heß verpasst Heim-EM nach Sturz im Training

Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß verpasst die Heim-EM in München. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, zog sich der 26-Jährige aus Chemnitz am Dienstag im Training bei einem Sturz auf die Schulter einen Bruch des Schlüsselbeins zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Heß soll noch in dieser Woche operiert werden.

Bei den Weltmeisterschaften Ende Juli in Eugene Oregon hatte der Europameister von 2016 als 13. des Vorkampfes das Finale um vier Zentimeter verpasst.

„Die European Championships sind ein kleiner Testballon“

Die European Championships sind der Sport-Höhepunkt des Jahres – nicht nur aus deutscher Sicht. Die Beachvolleyballerin Karla Borger, die als Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland auch als Stimme der Athleten gilt, erhofft sich eine Signalwirkung für Sport-Deutschland.

+++8. August+++

Bauhaus und Ackermann führen Rad-Team an

Die deutsche Mannschaft setzt im Straßenradrennen bei der EM in München am 14. August auf eine Doppelspitze mit den Sprintern Pascal Ackermann und Phil Bauhaus. Beide hatten zuletzt jeweils eine Etappe bei der Polen-Rundfahrt gewonnen. Außerdem stehen die Klassiker-Spezialisten John Degenkolb und Nils Politt sowie Nico Denz, Alexander Krieger, Michael Schwarzmann und Roger Kluge im Aufgebot.

Im Frauen-Rennen am 21. August wird das deutsche Aufgebot von Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer, die in München ihre Karriere beendet, sowie der EM-Zweiten Liane Lippert angeführt. Bei den Einzelzeitfahren am 17. August sind Brennauer und Lisa Klein bei den Frauen sowie Max Walscheid und Miguel Heidemann bei den Männern vorgesehen.

Weikert hofft auf Zustimmung für Olympia

Von erfolgreichen European Championships in München erhofft sich DOSB-Chef Thomas Weikert Rückenwind für einen neuen Anlauf auf Olympische Spiele in Deutschland. „Das Beispiel München kann auch dazu beitragen, Akzeptanz und Zustimmung für das Thema Olympia in unserem Land zu stärken“, sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds der Deutschen Presse-Agentur. Laut Weikert zeigt das Erbe der Sommerspiele 1972 mit dem Olympiapark auch beispielhaft, wie eine erneute Bewerbung gelingen könne.

„Eine glaubwürdige und nachhaltige Nutzung ist eine Grundvoraussetzung jeder Bewerbung, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist“, sagte der 60-Jährige. Einige Sportstätten der Spiele von vor 50 Jahren sind auch Herz des am Donnerstag beginnenden Multi-Sportereignisses mit neun Europameisterschaften in Bayerns Landeshauptstadt. „Natürlich macht eine aktuelle Sportgroßveranstaltung noch einmal ganz deutlich, wie lebendig das Erbe von 1972 heute immer noch ist“, sagte Weikert.

Auch das aktuelle gesellschaftliche Umfeld mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona-Wellen sieht der DOSB-Chef nicht als Grund, auf einen Olympia-Anlauf zu verzichten. Laut Weikert könnten „große Leuchtturmprojekte wie Olympische Spiele auch Antworten auf Krisen wie die Pandemie geben“. Der DOSB wolle Olympia und Paralympics „sehr gerne einmal wieder bei uns haben“.

Zunächst wolle der Dachverband aber „einen Prozess etablieren, um ein möglichst breites Meinungsbild zu schaffen, was eine Olympiabewerbung Deutschland und uns allen bringen würden“. Serienweise sind deutsche Olympia-Bewerbungen zuletzt ohne Erfolg geblieben, auch weil die Bürger dagegen waren - etwa beim Bemühen um die Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele für 2024 mit Hamburg.

Lückenkemper kritisiert Kritiker

Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper hat die öffentliche Kritik am deutschen Abschneiden bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon scharf kritisiert. „Von schwachem Fleisch zu sprechen im Livestream. Das war nur einer der Kommentare, die man teilweise gehört hat“, sagte die EM-Zweite im Sky-Interview nach ihrem 100-m-Rennen am Samstag beim Diamond-League-Rennen in Chorzow, „und das finde ich dann ehrlich gesagt schon sehr respektlos und unverschämt den Athleten gegenüber.“

„Diese ganze Negativität, die den Athleten entgegengeschlagen hat“, beklagte Lückenkemper weiter, „fand ich nicht okay. Weil es sich teilweise so angehört hat, als hätten sich die Athleten keine Mühe gegeben.“ Wenn man es einmal in Relation setze, woher unsere Athleten kämen und was sie sonst alles machten und „wie sie sich den Arsch aufreißen müssen, um gegen diese Vollprofis antreten zu können, finde ich, sollte man eher vor den Athleten den Hut ziehen, als über sie herzuziehen“, meinte die 25-Jährige vom SCC Berlin.

Sie habe durchaus das Gefühl, mit ihren Aussagen zur deutschen Sportförderung „etwas anstoßen zu können“. Nach der WM hatte Lückenkemper erklärt: „Wenn man schon gut ist, wird man auch gut gefördert. Aber solange man sich auf dem Weg dorthin befindet, ist es schwierig.“

Es folgte ein klärendes Gespräch mit Sprint-Bundestrainer Ronald Stein. Dies sei positiv verlaufen. „Mein Bundestrainer ist einer von diesen Menschen, der mir auch wirklich zuhört und mit dem ich auch konstruktiv darüber reden und das Ganze auch diskutieren kann und Ansichten diskutieren kann“, sagte Lückenkemper, die in Eugene mit der Sprint-Staffel als Dritte eine von insgesamt nur zwei deutschen Medaillen neben dem Gold für Weitspringerin Malaika Mihambo gewonnen hatte.

Speerwerfer Vetter fehlt in München

Voller Fokus auf die neue Saison: Der deutsche Speerwurf-Rekordhalter Johannes Vetter hat auch seinen Start bei den Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) abgesagt und wird in diesem Jahr keinen Wettkampf mehr bestreiten - macht bei der Therapie seiner verletzten Schulter aber große Fortschritte. Wie Vetter am Mittwoch in den Sozialen Netzwerken mitteile, wird er für die kommende Saison zu „100 Prozent bereit“ sein.

„Meine Schulter fühlt sich besser an, die Therapie schlägt an. Ich komme zurück“, versicherte der frühere Weltmeister, der bereits die WM im US-amerikanischen Eugene und die deutschen Meisterschaften in Berlin verletzungsbedingt verpasst hatte.

Olympiasiegerin Lisa Brennauer beendet nach EM ihre Radsport-Karriere

Olympiasiegerin Lisa Brennauer beendet nach den Europameisterschaften in München ihre Radsport-Karriere. Mit insgesamt sieben Weltmeister-Titeln und der Goldmedaille im Bahn-Vierer gehört die 34-Jährige zu den erfolgreichsten Athletinnen im deutschen Radsport. „Es ist der richtige Zeitpunkt“, sagte Brennauer der Deutschen Presse-Agentur. „Ich finde es schön, dass ich mit dieser positiven Energie aus dem Sport gehen kann und dass ich den Zeitpunkt selber wählen konnte und nicht dazu gezwungen wurde.“

Brennauer tritt auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ab. Neben Olympia-Gold gewann die Allgäuerin 2021 auch jeweils EM- und WM-Gold in der Einer- und Mannschaftsverfolgung sowie den WM-Titel im Mixed auf der Straße. Der deutsche Frauen-Vierer mit Brennauer, Lisa Klein, Franziska Brauße und Mieke Kröger wurde auch zur Mannschaft des Jahres in Baden-Baden gekürt. In München geht Deutschlands Radsportlerin des Jahres sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn an den Start. „Ich nehme dort alles nochmal mit“, sagte sie.

Brennauer ist nach ihrer Karriere weiterhin als Berufssoldatin bei der Bundeswehr angestellt und möchte nah am Sport bleiben. „Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, viel von meinem Wissen und meiner Erfahrung weiterzugeben“, sagte sie. Auch eine Rolle als Trainerin sei vorstellbar.

Turnerin Bui beendet Karriere nach EM in München

Vorzeigeturnerin Kim Bui wird nach der EM im Rahmen der European Championships Mitte August ihre Karriere beenden. Das gab die 33-Jährige, die seit 17 Jahren in der Nationalmannschaft turnt, am Mittwoch bekannt. Kim Bui war unter anderem als Athletensprecherin im Deutschen Turner-Bund (DTB) engagiert und hat sich mit ihren Kolleginnen für das Tragen von Ganzkörperanzügen stark gemacht.

„Ich habe dem Leistungssport viel zu verdanken und durch den Leistungssport unglaublich viel in meinem Leben erfahren“, sagte Bui. „Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen und auch neue Dinge, für die bisher keine Zeit war, in mein Leben zu lassen. Ich freue mich sehr auf diesen neuen, aber auch ungewohnten Abschnitt und bin zugleich stolz, dass ich meinen Abschied in München mit einem hoffentlich tollen Wettkampf geben darf.“

Buis größter Erfolg war die Bronzemedaille bei der EM 2011 in Berlin, sie nahm an drei Olympischen Spielen teil und ist deutsche Meisterin am Boden und Barren. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagte die Stuttgarterin: „Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ich bin nun mutig und bereit, die Welt außerhalb der Turnhalle zu entdecken.“

+++29. Juli+++

Turner Nguyen sagt wegen Knieblessur EM-Start ab

Der zweimalige Olympia-Zweite Marcel Nguyen wird die Turn-EM in seiner Geburtsstadt München verpassen. Der 34-Jährige müsse die letzte Qualifikationsmöglichkeit am 6. August wegen einer erneuten Knieblessur absagen, teilte sein Management am Freitag mit. „Das ist schon extrem bitter. Ich bin sehr frustriert, hatte ich doch sehr viel investiert in den letzten drei Jahren“, sagte Nguyen, der verletzungsbedingt schon die Heim-WM 2019 in Stuttgart und die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr in Tokio verpasste. Er müsse nun „den Kopf frei bekommen“. Dann freue er sich darauf, die European Championships als Botschafter zu erleben.

Diese finden vom 11. bis 21. August in München statt - 50 Jahre nach den Olympischen Spielen von 1972. Insgesamt werden dabei neun Europameisterschaften ausgetragen. Bei den Spielen 2012 in London holte Nguyen Silber am Barren und im Mehrkampf. 2024 in Paris will der für den TSV Unterhaching startende Stuttgarter erneut dabei sein.

Solja muss für Tischtennis-EM absagen

Petrissa Solja (28) wird ihre Titel im Einzel und Doppel bei der Tischtennis-EM in München nicht verteidigen. Die sechsmalige Europameisterin sagte ihren Start beim Turnier im Rahmen der European Championships (13. bis 21. August) wegen Rückenproblemen ab. Das teilte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Mittwoch mit.

„Es ist natürlich sehr schade, dass Petrissa die EM nicht spielen kann. Aber die Gesundheit hat immer Vorrang, und wir wünschen ihr eine schnelle und gute Genesung“, sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause. Solja (Langstadt) hatte im vergangenen Jahr in Warschau erstmals einen EM-Titel im Einzel gewonnen und dazu im Doppel an der Seite von Shan Xiaona triumphiert.

Für Solja wird im Einzel Yuan Wan (Weinheim) nachrücken. Im Mixed werden voraussichtlich Sabine Winter (Schwabhausen) und Benedikt Duda (Bergneustadt) nachgemeldet, im Doppel Annett Kaufmann (Böblingen) und Franziska Schreiner (Langstadt).

(dör/rent/old/dpa/SID)