Finale verpasst und dennoch glücklich : EM-Traum von Tischtennisspielerin Winter endet mit Bronze

Sabine Winter bei den European Championships. Foto: dpa/Marius Becker

München Eine Medaille bei der Heim-EM war der Traum der Lokalmatadorin. Der ging mit dem Halbfinale in Erfüllung. Gerne hätte die 29-Jährige um Gold gespielt. Traurig war sie nach dem verpassten Finale dennoch nicht.

Der EM-Traum von Sabine Winter ging am Samstagnachmittag in München mit einem 3:4 im Halbfinale der Tischtennis-Frauen gegen ihre gute Freundin Sophia Polcanova aus Österreicher zu Ende. Immer wieder hatte sich die 29-Jährige gegen die Favoritin zurückgekämpft. Die ersten beiden Sätze gingen für die Lokalmatadorin schnell verloren, dann spielte sie sich mit dem 1:2 und später 2:3 jeweils zurück in den Kampf ums Finale. Der vierte Satz ging dabei erst in der Verlängerung 12:14 verloren, im sechsten Satz spielte sie sich erst zum 8:8 wieder heran, ging in Führung und machte dann nach einem hochklassigen Ballwechsel das 11:9.

Jetzt standen fast alle in der Halle, jubelten ihrer Spielerin zu. Überhaupt zeigten die beiden Tischtennisspielerinnen teils unfassbare Ballwechsel. Mal mit dem besseren Ausgang für die eine, mal für die andere.

Bei jedem Punktgewinn waren die Zuschauer voll da. Doch Winter schien im siebten Satz schnell abgeschlagen, hatte einige Punkte leicht vergeben. Doch dass man sie nicht abschreiben sollte, hatte sie schon bei ihrer Aufholjagd in der zweiten Runde gezeigt. Angetrieben von den heimischen Fans wehrte Winter zwei Matchbälle ihrer Freundin ab, bei der sie auch Brautjungfer war. Die machte in der Verlängerung des Satzes aber doch das Spiel zu – 10:12.

„Ich wollte bei diesem tollen Turnier soweit kommen, wie es geht und vor allem eine Einzelmedaille gewinnen. Das habe ich geschafft. Wie kann ich da hier traurig stehen? Das Spiel war ein Bonus für mich, in der Runde der Besten 32 war ich schon fast raus. Heute fehlte das Glück vielleicht etwas“, sagte Winter. Natürlich hätte sie vor diesem Publikum mit der „Wahnsinns-Stimmung“ noch gerne ein Spiel mehr gemacht und um Gold gespielt, das gönne sie nun Polcanova.

Ohnehin war es für die Bayerin vom TSV Schwabhausen eine unglaubliche Reise bei diesen European Championships. Vor zwei Jahren hatte sie sich an der Schulter operieren lassen, weil die Schmerzen nicht besser wurden. Wie es weitergehen würde mit dem Tischtennis war da völlig unklar. Dann kam die Anfrage für die „Class of 22“ – also die Möglichkeit, als Botschafterin für die European Championships zu werben. „Bei so einem großen Multisportevent und dann noch in meiner Heimat, da wollte ich unbedingt dabei sein und mich wieder zurück kämpfen“, berichtet Winter. Und wenn sie dann schon in der Nationalmannschaft dabei sei, wolle sie auch möglichst weit kommen.

Dass es aber wirklich die Chance auf das EM-Finale in der Rudi-Sedlmayer-Halle haben würde, hatte sie dann doch selbst nicht erwartet.

Während ihre Familie an den anderen Tagen gut zu sehen und hören war, saß sie nun verteilt in der Halle. „Die Spiele waren ja schon ziemlich ausverkauft und ich hatte meiner Familie nur Tickets bis Freitag besorgt, weil es für mich nicht so wahrscheinlich war, dass ich danach noch dabei bin“, sagte die 29-Jährige. Doch ihre Eltern, ihr Bruder und dessen Frau fanden noch Platz auf den Rängen, wenn auch nicht zusammen. „Schön, dass sie das Spiel noch sehen konnten. Das bedeute mir viel. Überhaupt hier vor den Zuschauern zu spielen, das war eine besondere Motivation.“ Sie habe die Stimmung richtig genießen können. „Dass das Publikum so mitgeht, gibt dann noch mal einen extra Push, wenn es so eng ist“, sagte Winter, die auch immer wieder Richtung ihrer Trainerin jubelte.

Auch die fieberte an der Bande mit ihrer Spielerin, feuerte sie an, jubelte. Auch wenn es dennoch nicht für das Finale reichte, war Winter sichtlich zufrieden mit ihrem EM-Verlauf – schließlich ist das Ziel Einzelmedaille erreicht.