Design, Farbe, Motto : Das sind die Medaillen der European Championships

Christina Hering (v.l.), vielfache deutsche Meisterin Leichtathletik, Gfreidi, Maskottchen der European Championships Munich 2022, und Oliver Zeidler, amtierender Welt- & Europameister Ruder-Einer, stehen bei der Präsentation der Medaillen der European Championships 2022 für Pressefotos auf dem Marienplatz. Foto: dpa/Christian Kunz

München 177 Mal wird bei den Europameisterschaften in neun Sportarten in München Gold, Silber und Bronze vergeben. Das Design der Medaillen ist vom Olympiapark inspiriert.

Vom 11. bis 21. August stehen 50 Jahre nach den Sommerspielen in Bayerns Landeshauptstadt in neun olympischen Sportarten 177 Medaillenentscheidungen an. „Ich bin begeistert vom Design. Es ist mit die schönste Medaille, die ich je gesehen habe“, sagte Ruder-Welt- und Europameister Oliver Zeidler (26) am Montag über die Medaillen.

In den Medaillen sollen die unterschiedlichen Schattierungen in Form der weltberühmten Zeltdach-Konstruktion des Olympiaparks den Titelkampf-Slogan „Back to the Roofs“ („Zurück zu den Dächern“) fühlbar machen. Das Logo auf der Vorderseite ist aufgesetzt und nicht gestanzt.

Unterscheiden sich die Medaillen für die Sportarten?

Für eine Abgrenzung zwischen den Sportarten sorgen die Medaillenbänder in den jeweiligen Farben der neun Europameisterschaften. Das Logo der Sportart ist auf die Rückseite graviert, die um den Sportlernamen erweitert werden kann.

Rund 4700 Sportlerinnen und Sportler treten in München in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen an. Vor 50 Jahren gewann Zeidlers Großvater Ruder-Gold bei den Sommerspielen. „Es ist etwas ganz Besonderes, auf der Strecke genau 50 Jahre danach um eine Medaille mitkämpfen zu dürfen“, sagte Zeidler.

(rent/dpa)