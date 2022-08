Titelverteidiger, Stars und Außenseiter : Das deutsche Team für die European Championships

30 Bilder Diese deutschen Sportlerinnen und Sportler starten in München

München Bei den European Championships in München hoffen die deutschen Athletinnen und Athleten auf einen Heimvorteil. Wer in den neun Sportarten zum deutschen Kader gehört und wer sich Chancen auf Medaillen ausrechnen kann.

Der Deutsche Leichtathletikverband geht mit 112 Athletinnen und Athleten in die Europameisterschaften. Trotz zahlreicher Absagen von Topleuten wie Johannes Vetter oder Hindernis-Star Gesa Felicitas Krause hofft das Team, das schlechte Ergebnis von der WM in Eugene wettmachen zu können. Die größten Medaillenhoffnungen liegen erneut auf Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Sollte die Weltmeisterin nach ihrer Corona-Infektion bei den European Championships in München starten können, ist sie die Favoritin auf den Titel. Zu den Stars im Team gehören aber auch Sprinterin Gina Lückenkemper, Mittel- und Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen oder der Düsseldorfer Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre, der für Bayer Leverkusen startet.

Mateusz Przybylko (Leverkusen/Hochsprung), Arthur Abele (Ulm/Zehnkampf) und Thomas Röhler (Jena/Speerwurf) versuchen, ihre EM-Titel von Berlin 2018 zu verteidigen. Zehnkampfkönig Abele wird seine Karriere nach der Heim-EM beenden.

Den nächsten EM-Titel seiner großen Sammlung hinzufügen möchte auch Tischtennis-Star Timo Boll. Der Spieler von Borussia Düsseldorf hat in Dimitrij Ovtcharov, Patrick Franziska und Dang Qiu dabei aber auch große Konkurrenz aus dem eigenen Land. Das starke Team des Deutschen Tischtennis-Bundes spielt in allen Wettbewerben um den Sieg. Bolls Düsseldorfer Teamkollege Dang Qiu geht mit seiner Mixed-Partnerin Nina Mittelham das Projekt Titelverteidigung an. Mittelham gilt auch bei den Frauen als eine Favoritin. Sabine Winter freut sich als Lokalmatadorin und Botschafterin der European Championships besonders auf die EM in München. Mit Franziska Schreiner und Annett Kaufmann haben sich zudem zwei junge Spielerinnen ein persönliches Startrecht über die U21-EM gesichert.

Die Ruderer werden von Oliver Zeidler, Medaillenhoffnung im Einer, und dem Deutschland-Achter angeführt. Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes will bei seinem ersten großen Wettkampf in fast komplett neuer Besetzung zeigen, dass es bereits um den Sieg fahren kann. „Wir sind immer noch der Deutschland-Achter und wollen gewinnen“, hatte Laurits Follert im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. Vor das stark von Corona gebeutelte Ruder-Team geht es in den anderen Bootsklassen vor allem ums Weiterkommen.

Die Finals erreichen wollen auch die deutschen Kletterer. Auf dem Königsplatz in München rechnet sich zum Beispiel Hannah Meul im Bouldern und der Kombination Chancen auf eine Medaille aus. Auch Yannick Flohé gehört zu den Top-Kletterern im deutschen Team.

Auch die Beachvolleyballer tragen ihre Wettkämpfe auf dem Königsplatz aus. Bei den Frauen gehen fünf Duos an den Start, darunter die Medaillenkandidatinnen Karla Borger und Julia Sude. Auch die WM-Dritten Svenja Müller/Cinja Tillmann gehen in München in den Sand. Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann sicherten sich eine Wildcard für die EM. Bei den Männern sind vier Duos aus Deutschland dabei. Darunter Clemens Wickler mit seinem neuen Partner Nils Ehlers.

Im Turnen geht es für die Frauen um Sarah Voss, Kim Bui und Pauline Schäfer-Betz vor allem im Team-Mehrkampf um eine Medaille. Das Männer-Team wird angeführt von Andreas Tober und Lukas Dauser, die ebenfalls zu den Medaillenkandidaten zählen.

Im Radsport liegen die Hoffnungen vor allem auf den Bahnradfahrerinnen um den Frauen-Vierer und Sprinterin Emma Hinze. Lisa Brennauer wird zudem auch im Straßenrennen starten und ihre Karriere nach der EM beenden. Bei den Männern liegt der Fokus auf dem Straßenrennen, bei dem unter anderem Pascal Ackermann für das deutsche Team an den Start geht. Mit Nils Politt (Köln) und Phil Bauhaus (Bocholt) sind auch zwei Fahrer aus Nordrhein-Westfalen dabei.

Im Triathlon führt Laura Lindemann das deutsche Team an. Die Kanuten haben gerade die WM hinter sich gebracht und starten erst in der zweiten Woche der European Championships. Wer genau an den Start geht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

(rent)