Das TV-Programm der European Championships 2022:

Wer nichts verpassen will, braucht gutes Sitzfleisch und einen bequemen Platz vor dem Bildschirm. Täglich gibt es Medaillenentscheidungen live im TV. Die Übertragungen beginnen in der Regel morgens und enden meist zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr. Einzelne Highlights werden auch später am Abend übertragen. ARD und ZDF orientieren sich bei ihrem Sendekonzept zu den neun Europameisterschaften in München weitgehend an dem von Olympia oder aus dem Wintersport bekannten Konferenzformat. Den ganzen Tag über wird also zwischen den wichtigen Wettkämpfen der einzelnen Sportarten gewechselt, sodass von allen Sportarten berichtet wird.