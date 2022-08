Vier EM-Titel am ersten Tag : Goldener Start für deutsche Kanuten

München Am ihrem ersten Finaltag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim fahren die Deutschen Kanuten gleich zu vier EM-Titeln. Sebastian Brendel und Tim Hecker lassen der Konkurrenz im Canadier über 1000 Meter keine Chance.

Noch völlig erschöpft stand Martin Hiller an der Regattastrecke in Oberschleißheim. Die Goldmedaille baumelte um seinem Hals. Die Goldfahrt mit dem deutschen Kajak-Vierer über die 1000 Meter hatte den 20-Jährigen ordentlich geschlaucht. Das deutsche Quartett, dass so erst dreimal zusammen gestartet war, hatte sich mit weniger als einer halben Sekunde Vorsprung gegen die Spanier durchgesetzt. Es war im ersten Kanu-Finale bei den European Championships gleich der erste EM-Titel für den Deutschen Kanuverband. Es sollten noch drei weitere an diesem Freitagnachmittag folgen.

Vor ihren eigenen Europameisterschaften nutzten die deutschen Kanuten die Chance, sich bei den European Championships auch andere Sportarten anzuschauen. „Wir waren zum Beispiel beim Bahnrad. Es ist einfach schön zu sehen, dass sich in Deutschland Leute nicht nur für Fußball interessieren, sondern auch für andere Sportarten und da mitfiebern“, sagte Brendel. Jetzt hoffe er, dass auch beim Kanu in den kommenden Tagen die Tribüne noch etwas voller werde, wenn das Wetter mitspielt. Denn am Freitag sorgten Regenschauer und Wind für ungemütliche Bedingungen auf und an der Regattastrecke. „Dann ist es für uns auch eine gute Werbung für den Kanusport“, so der Potsdamer.