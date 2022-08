European Championships : Die Gewinnerinnen und Verlierer nach dem ersten EM-Wochenende

Analyse München Bei den European Championships in München gab es am ersten Wochenende zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner. In den ersten vier Wettkampftagen wurden 48 EM-Titel vergeben. Doch vor allem aus deutscher Sicht gab es auch einige Enttäuschungen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Die deutschen Turnerinnen waren an den ersten vier Tagen die Sensation der European Championships. Von der Gänsehautatmosphäre vor Heimkulisse in der ausverkauften Olympiahalle beflügelt, schafften Emma Leonie Malewski, Pauline Schäfer-Betz, Kim Bui, Elisabeth Seitz und Sarah Voss erst im Mehrkampf als Team Historisches mit Bronze. Noch nie hatte es vorher eine deutsche Mannschaft bei einer Turn-EM aufs Podest geschafft.

Dann gewann Seitz am Stufenbarren den EM-Titel - völlig überraschend. Dass die Sensation noch größer werden konnte, wagte keiner der 9000 in der Halle zu hoffen. Nicht mal der Bundestrainer, der vorab gesagt hatte, eine Medaille werde es im Einzel wohl nicht für sein Team geben.

Doch dann stieg eine Turnerin nach der anderen vom Schwebebalken ab. Die 18-jährige Emma Malewski hatte vorher eine tolle Übung gezeigt und führte - vorübergehend, wie die meisten glaubten. Am Ende saß sie völlig aufgelöst auf der Bank und weinte über Gold. Kim Bui hatte zuvor mit einem fünften Platz am Stufenbarren ein tolles Ergebnis zum Abschied erreicht. Sie beendete damit ihre Karriere.

Getoppt wurde die Medaillenausbeute der Turnerinnen noch von den Bahnradfahrerinnen. Allein fünfmal Gold stand in der Bilanz des deutschen Teams nach seinen ersten beiden Wettkampftagen in München. Hinzu kam dreimal Silber.

Als Favoritinnen gestartet waren die deutschen Sprinterinnen und Verfolgungsfahrerinnen. Und Lisa Brennauer, Emma Hinze, Mieke Kröger und Co. enttäuschten nicht. Dennoch ist der Erfolg gegen die europäische Bahnradelite mehr als ein Prestigeerfolg, zeigt er doch die kontinuierlich gute Arbeit in diesem Bereich. Überraschender war der EM-Sieg von Nicolas Heinrich in der Einerverfolgung.

Auch die Triahtleten gehörten mit zweimal Silber zu den Gewinnern der ersten Tage. Ihre Rennen im Olympiapark gehörten zu den Publikumsmagneten. 24.000 kamen an die Strecke und sorgten für Partystimmung.

Für die sorgten auch die Kletterer auf dem Königsplatz. Die junge Sportart begeisterte das Publikum. Vor allem die jungen Leute sollten die Wettbewerbe i Lead, Bouldern und Speed anziehen. Das taten sie. Es kamen aber auch Hunderte Fans deutlich älterer Jahrgänge. Damit zählt die Sportart klar zu den Gewinnern dieser European Championships in München. Genauso wie das BMX, das am Olympiaberg stattfand. Vor der beeindruckenden Kulisse sorgten die Radakrobaten nicht nur für tolle Fotomotive, sondern auch ein Riesenevent für Zuschauer, die sich zu Hunderten auf dem Olympiaberg einfanden, um sich die Tricks und Sprünge anzuschauen.

Die Verlierer