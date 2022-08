Borussen-Match bei EM : Qiu entthront erst Boll und spielt sich dann ins Finale

Anerkennung für den Kollegen: Timo Boll (rechts) gratuliert Dang Qiu zum Sieg im EM-Viertelfinale. Foto: dpa/Marius Becker

München Ausgerechnet bei der EM gelingt dem 25-Jährigen sein erster Sieg gegen den Rekordeuropameister. Überraschend klar entthront Dang Qiu seinen Teamkollegen von Borussia Düsseldorf. Kann er zumindest in München die Nachfolge von Timo Boll antreten?

Für die deutschen Tischtennis-Fans hatte der Samstag bei den European Championships direkt ein ganz besonderes Spiel zu bieten: Im Viertelfinale kam es zum Duell zwischen Rekordeuropameister Timo Boll und seinem Teamkollegen Dang Qiu. Der hatte sich am Freitag bereits gegen seinen Doppel-Kollegen und Freund Benedikt Duda durchgesetzt. Und es war nicht nur ein deutsches Duell, es war auch eins zwischen zwei Spielern von Borussia Düsseldorf, die sich gut kennen. Und ein Duell der Generationen. Auf der einen Seite der achtmalige Europameister und Tischtennis-Weltstar Boll, der nach einer Verletzung doch bei der EM in München antreten konnte. Auf der anderen Seite der 25-Jährige aus Nürtingen, der noch nie gegen Boll gewinnen konnte.

Qiu wusste, dass gerade bei der Heim-EM in München alles passen muss, um den 16 Jahre älteren Teamkollegen und amtierenden Europameister schlagen zu können. Und das tat es an diesem Tag – überraschend deutlich schlug er Boll 4:0 (11:7,11:8,11:6,11:2). Im Halbfinale geht es nun am Samstagnachmittag gegen Mattias Falck, der gegen seinen schwedischen Landmann Truls Möregardh gewann. EM-Bronze hat Qiu sicher. Im Tischtennis bekommen beide Verlierer der Halbfinals die Bronzemedaille.

Foto: dpa/Soeren Stache 33 Bilder Der Medaillenspiegel European Championships 2022

„Gegen Timo Boll zu spielen, ist eine der schwersten Aufgaben im europäischen Tischtennis. Dass ich es jetzt endlich geschafft habe, ihn zu besiegen, ist ein Traum“, sagte Qiu. Während er sich in den ersten Satz noch hineinkämpfen musste, ließ er Boll im weiteren Verlauf des Spiels kaum eine Chance.

„Es fühlt sich wahnsinnig an, aber ich kann mich nicht lange auf diesem Sieg ausruhen. Es wäre ja schade, wenn ich Timo raushaue und dann im Halbfinale sang- und klanglos rausgehe“, gab Qiu das Ziel für das Halbfinale aus. Dort erhofft er sich dann auch die Unterstützung der Fans, die am Morgen mehrheitlich Boll angefeuert hatten.

Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH Infos Das ist der Zeitplan der Tischtennis-EM bei den European Championships

Der Wunsch ging in Erfüllung. Immer wieder hallten „Dang Qiu, Dang Qiu, Dang Qiu“-Rufe durch die Halle. Qiu zahlte es mit einem tollen Spiel zurück, ließ Falck wie vorher schon Boll keine Chance, in sein Spiel zu kommen. Mit 4:1 zog er souverän ins Finale ein und spielt nun um seinen ersten internationalen Titel im Einzel.

Dass er so deutlich gegen den Vereinskollegen gewinnen könne, habe er selbst und wohl niemand vorher gedacht, gab Qiu zu. Denn wenn Boll sein bestes Tischtennis spiele, werde es für jeden Spieler auf der Welt sehr schwer.

Da sie inzwischen im gleichen Verein spielen, gab es lange keine Spiele unter Wettkampfbedingungen zwischen den beiden. Dennoch kenne man sich gut, richtige Geheimnisse über Spiel und Taktik des anderen gebe es nicht mehr, betonten beide Spieler.

Dass das Match diesmal zu Gunsten von Qiu ausging, liegt auch an dessen klarer Verbesserung einiger Schläge und Spielweisen. Auf die Aufschläge von Boll reagierte Qiu mit druckvollen Rückspielen, zeigte sein gewohnt starkes passives Spiel und machte damit viele Punkte. Er habe sich vorgenommen, offensiv zurück zu schlagen, viele Ballwechsel zu spielen, aber auch von Anfang an zu dominieren, um gegen Boll gar nicht erst in die Defensive zu kommen. Das gelang ihm hervorragend.

„Es war so deutlich, da kann ich nicht mal richtig enttäuscht sein. Ich kann besser spielen, habe es aber nicht geschafft, auch weil er in allen Bereichen sehr stark gespielt hat, gerade auch auf meinem Aufschlag viel Druck ausgeübt und mich gar nicht ins Spiel hat kommen lassen“, sagte Boll und gratulierte Qiu.

Foto: AP/Florian Schroetter 35 Bilder Diese deutschen Sportlerinnen und Sportler starten in München

Dass Qiu ein anderes Kaliber sein würde als die bisherigen Gegner bei dieser EM, sei ihm klar gewesen. Gegen den Teamkollegen müsse er schon am Ende seines derzeitigen Leistungsvermögen spielen, sagte der Routinier, der sich bewusst ist, dass es solche Spiele mit inzwischen 41 Jahren immer häufiger für ihn geben werde. „Aber ich versuche, dem Prozess entgegen zu wirken und ihn zu entschleunigen“, sagte Boll lachend und sprach damit den Generationenwechsel im deutschen Tischtennis selbst an.

Seit fast 25 Jahren spielt Boll im Nationalteam, vor 20 Jahren gewann er seinen ersten EM-Titel. Mit Dimitrij Ovtcharov gibt es inzwischen einen weiteren Star im deutschen Team, der international erfolgreich ist. Aber was kommt danach? Eine Frage, die auch Boll lange Sorgen machte. „Ich hatte gedacht, dass es problematischer werden könnte, aber die Jungs haben einen großen Sprung gemacht. Dang hat sich super verbessert. Kay Stumper hat einen Schritt nach vorne gemacht. Mit viel Fleiß haben einige noch spät einen großen Sprung gemacht. In China würde das so nicht funktionieren. Da musst du schon mit 16 oder 17 so gut sein, dass du in die Auswahl reinkommst. Sonst bist du weg vom Fenster“, hatte Boll vor der EM unserer Redaktion gesagt. Das sei gut fürs deutsche Tischtennis und auch für ihn selbst und seine Motivation. „Das Training, diese Routine macht mir immer noch viel Freude und zieht mich mit“, sagte Boll am Samstag.

Gerade Qiu sei im positiven Sinne ein Tischtennis-Verrückter, der sich fast jedes Spiel anschaue, wenn er nicht selbst trainiere und spiele. „Er lebt Tischtennis von morgens bis abends, da gibt es nicht viel anderes. Er ist ein richtig harter Arbeiter. Er hat aber auch ein gutes Gefühl entwickelt, was er zu spielen hat“, sagte Boll nach seiner EM-Niederlage gegen den Kollegen.