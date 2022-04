Stellenwert

Welche Topathletinnen und Topathleten am Ende wirklich teillehmen werden, ist noch nicht klar. Die Veranstalter gehen von 228 Teilnehmerinnnen und Teilnehmern aus. Bisher stand die EM im Triathlon im Schatten der großen Weltserie.

Auch die Europameisterschaften der Altersklassen über die Sprintdistanz finden in München statt - ein Highlight für viele Amateure. 1000 Athletinnen und Athleten werden erwartet und sollen vom Karlsfelder See bis in den Olympiapark schwimmen, fahren und laufen.