Europameisterschaften in neun Sportarten vom 11. bis 21. August 2022 in München, mit 4700 Athletinnen und Athleten sowie 177 Medaillenentscheidungen – das sind die European Championships. Wir zeigen, wann welcher Wettkampf in Beachvolleyball, Turnen, Leichtathletik, Triathlon, Klettern, Kanu, Rudern, Tischtennis und Radsport stattfindet.