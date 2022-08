Erste deutsche Medaille

117 Europameistertitel wurden während der European Championships in München vergeben. 26 Mal Gold, 20 Mal Silber und 14 Mal Bronze gewannen die deutschen Sportlerinnen und Sportler in München. Als erste bekam Kim Lea Müller eine Medaille um den Hals gelegt - in Silber. „Ich habe nicht damit gerechnet“, sagt die Oldenburgerin überglücklich. Selbst ihr Trainer Tobias Wicke schien überrascht. „Bei Kim habe ich absolut nicht damit gerechnet.“ Aber: „Viele Leute wissen einfach noch nicht, was sie kann“, so der Coach. Bei den European Championships haben nun alle einen ersten (silbernen) Eindruck bekommen.