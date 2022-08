Turn-EM : Dormagenerin Sarah Voss mit Verletzungspech

Zunächst lief’s für Sarah Voss am ersten Tag der EM in München gut am Schwebebalken, doch beim Abgang leistete sie sich einen Fehler und stürzte. Foto: dpa/Soeren Stache

Dormagen Die Dormagenerin Sarah Voss ging mit großen Hoffnungen in die Turn-Europameisterschaften in München, musste aber beim Auftakt mit einem Handicap zurechtkommen. Mit dem deutschen Team konnte sie allerdings überzeugen.

Am späten Donnerstagnachmittag war die Laune von Sarah Voss (TZ DSHS Köln) schon wieder gut, obwohl sie sich zu ihrem Verdruss im Vorfeld der Turn-Europameisterschaften in München eine Wadenverletzung zugezogen hatte und zu diesem Zeitpunkt der Qualifikation klar war, dass sich die Dormagenerin an keinem Einzelgerät für die Finals am Sonntag qualifizieren würde. Auch in der Mehrkampfwertung, in dem sie sich im Juni noch den DM-Titel geholt hatte, war sie da schon weit weg von einer Medaille und die vierte Qualifikationsgruppe mit einigen starken Turnerinnen sollte noch kommen. Doch Voss war einfach nur glücklich, dass die deutsche Mannschaft überzeugte. Zusammen glichen sie aus, dass Voss ihre gewohnte Leistungsstärke nicht abrufen konnte.

„Wie wir als Mannschaft aufgetreten sind und uns gegenseitig geholfen haben, macht mich einfach nur stolz“, sagte Voss und hatte noch ein Sonderlob für die erst 18-jährige Emma Malewski (TuS Chemnitz) parat: „Wie sie sich als Jüngste im Team präsentiert hat, war schon stark.“ Damit trug Malewski dazu bei, dass Voss‘ weniger gute Ergebnisse an den einzelnen Geräten nicht so stark ins Gewicht fielen und Deutschland am Ende auf Platz vier ins Finale der besten Acht am Samstag einzog. Die Dormagenerin hatte schon während der Vorbereitung in Frankfurt über Wadenprobleme geklagt, beim Training in München machten die sich dann wieder bemerkbar. Die medizinische Abteilung konnte die Beschwerden zwar eindämmen, doch optimal waren Voss‘ Voraussetzungen für den EM-Start am Donnerstag natürlich nicht. So erwischte sie auch gleich am Schwebebalken, neben dem Sprung eigentlich ihr Paradegerät, einen schlechten Einstieg, als sie bei ihrem Rondat-Abgang mit beiden Füßen abrutschte. Sie reagierte zwar schnell, indem sie die Schrauben nicht einleitete, landete aber nach einem einfachen Salto auf allen Vieren und sorgte mit lediglich 12,266 Punkte für das deutsche Streichergebnis.

Info Die Team-Ergebnisse der deutschen Frauen Sprung Kim Bui 13,100 Punkte; Elisabeth Seitz 13,100; Sarah Voss 13,433; Emma Malewski 12,966 Stufenbarren Kim Bui 14,200 Punkte; Elisabeth Seitz 14,200; Sarah Voss 13,100; Emma Malewski 13,100 Schwebebalken Kim Bui 12,833 Punkte; Pauline Schäfer-Betz 13,166; Sarah Voss 12,266; Emma Malewski 13,500 Boden Kim Bui 12,866 Punkte, Pauline Schäfer-Betz 12,766; Sarah Voss 12,100; Emma Malewski 12,466