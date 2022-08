Silber zum Abschluss : Brennauer hinterlässt bei Bahn-Karriereende Fußstapfen „wie Big-Foot“

München In ihrem letzten Rennen auf der Bahn holte Lisa Brennauer noch einmal Silber. Geschlagen wurde sie nur von Mieke Kröger, die ihrem Idol danach huldigte. Die Grand Dame des Bahnradsports hinterlässt große Fußstapfen.

Es war eine rührende Szene, wie Mieke Kröger Lisa Brennauer bei der Siegerehrung nach der Einerverfolgung bei der deutschen Nationalhymne in den Arm nahm. Brennauer guckte einmal kurz nach oben und sang dann weiter. Jetzt ist es bei dem Größenunterschied der beiden kaum verwunderlich, dass zu Kröger aufgeblickt wird – am Samstagabend war es aber durchaus symbolträchtig. Denn die 29-Jährige holte sich ihre erste Gold-Medaille bei einem internationalen Event im Einzel, während Brennauer sich mit Silber von ihrer Bahnrad-Karriere verabschiedete.

„Das bedeutet mir viel“, sagte Kröger. „Ich liebe es, im Team zu fahren. Das ist meine große Stärke. Aber der Einzeltitel ist einfach was für das Ego.“ An diesem hat übrigens auch Brennauer immer wieder gearbeitet. 2015 habe Kröger die Grand Dame des Bahnradsports erstmals um einen Rat gefragt. „Seitdem wusste ich, dass ich mich auf sie verlassen kann. Sie hatte immer ein offenes Ohr für uns alle“, sagte Kröger.

Geschenke verteilte Kröger am Samstagabend dann trotzdem nicht. In ihrer gewohnt tempoharten beeindruckenden Manier verwandelte sie einen Rückstand am Ende der 3000 Meter in der Einerverfolgung souverän in einen Vorsprung. „Wir sind beide knallharte Sportlerinnen. Lisa will harte Rennen und nichts geschenkt bekommen“, sagte Kröger.