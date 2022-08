Heimliche EM-Heldin : Schmidt beginnt die Emanzipation vom Social-Media-Star-Dasein

München Alica Schmidt ist bekannt als Social-Media-Star. Bei den European Championships in München geht sie einen Schritt dahin, um sich als Sportlerin von dieser Ansicht zu emanzipieren.

Sie strahlte in die Kamera, winkte ins Publikum und genoss den Moment: Alica Schmidt hat sich am Montagabend mit einer guten Leistung im Vorlauf über die 400 Meter ins Halbfinale (Dienstag, 13 Uhr) gelaufen – in ihrem ersten Einzelstart bei einem Großereignis. Der deutsche Leichtathletik-Verband hatte sie neben Corinna Schwab nominiert, und ihre Entwicklung in diesem Jahr honoriert. Schmidt zahlte dieses Vertrauen zurück. „So etwas erlebe ich so schnell nicht noch einmal“, sagte sie.

Dass sie mit 52,52 Sekunden nicht zu den schnellsten Frauen der Vorläufe gehörte, war am Montagabend egal. Sie profitierte davon, dass ihr Lauf der langsamste der drei war. Als Dritte ihres Rennens zog sie so in die Vorschlussrunde ein. Weitaus anstrengender war für sie der Interview-Marathon danach. Während sogar die Läufer der 1500-Meter-Qualifikation, die gut eine halbe Stunde nach Schmidts Zieleinlauf begann, vor ihr durch die Mixed-Zone stapften, war Schmidt noch immer nicht zu sehen. Gestört habe sie das aber nicht. „Ich liebe sowas. Das zeigt doch, dass ich erfolgreich bin“, sagte sie.

Dass Schmidt überhaupt solche Aufmerksamkeit in München im Rahmen der European Championships zu Teil wird, hängt wohl mehr mit ihren Social-Media-Aktivitäten als mit den bisherigen sportlichen Erfolgen zusammen. 3,2 Millionen Menschen folgen ihr auf der Plattform Instagram, sie modelt für eine bekannte Mode-Marke und sprintete auch schon für eine Werbeaktion ihres Ausstatters gegen den Fußball-Star Mats Hummels von Borussia Dortmund und wurde vor einigen Jahren von einem Boulevard-Blatt in England zum „Sexiest Athlete in the World“ ernannt. Nur darauf will sie aber nicht mehr reduziert werden.

„Ich bin dankbar, dass ich mit Social Media mein Geld verdiene und mir so einen anderen Nebenjob ersparen kann. Für andere Athleten, die dieses Glück nicht haben, ist es in Deutschland nicht so einfach“, sagte sie. Dennoch würde sie auf viele Angebote an Sponsoren-Terminen verzichten, damit sie sich auf den Sport konzentrieren kann. „Der Sport ist mein Leben. Das ist meine absolute Priorität. Er gibt mir wahnsinnig viel und ich bin dankbar, dieses Leben führen zu können“, sagte sie.

Die Medienbekanntheit hilft ihr dennoch in München. Das Publikum jedenfalls grölte, als sie ihr Startritual mit Klapsen ins Gesicht, auf die Brust und auf die Oberschenkel vollführte, während andere Deutsche bei ihren Vorstellungen diese Lautstärke lange nicht erreichten. „Normalerweise bekomme ich nicht viel von der Atmosphäre mit“, sagte sie später in den Katakomben des Olympiastadions. „Heute war es aber besonders. Ich wollte trotzdem bei mir bleiben, weil ich wusste, dass das Rennen super eng wird.“

Am Ende reichte es bekanntlich fürs Halbfinale. Dass sie dieses übersteht, ist aber wohl eher ausgeschlossen. Sie freue sich nun einfach, noch einmal vor ihren „liebsten Menschen“ zu laufen, wie sie sagte. Freunde und Eltern sind für die gebürtige Bayerin, die inzwischen in Potsdam wohnt und in Berlin trainiert, ins Stadion gekommen. Um sich bestens dafür zu regenerieren sagte sie, würde sie auch das Handy weitgehend aus der Hand legen.

Und dann hat sie ja in Zukunft auch noch viel vor. „Ich stehe erst am Anfang meiner Karriere. Ich weiß, dass ich noch viele Sachen verbessern kann. Ich habe auch schon einen Plan“, so Schmidt. Was genau der wäre, wollte sie aber am Montagabend noch nicht verraten.