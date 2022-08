„Ich bin zufriedener, ausgeglichener“ : Grenzgängerin Burghardt über Silber im Bob, die Heim-EM in München und die 200 Meter

Gewann Bronze mit der Sprintstaffel bei der WM: Alexandra Burghardt. Foto: AFP/Carmen Mandato

München Im Interview spricht die Sprinterin Alexandra Burghardt über ihren Silber-Ausflug in den Bob und was sich dadurch für sie auch mit Blick auf die Leichtathletik verändert hat. Zudem träumt sie von einer EM-Medaille in München.

Als Gina Lückenkemper am Dienstagabend sensationell zu EM-Gold über die 100 Meter gelaufen ist, schaute Alexandra Burghardt ihrer Teamkollegen begeistert zu. Im Interview spricht die Grenzgängerin über ihren Ausflug in den Bobsport, wie die Silber-Medaille in Peking sie beflügelt hat und warum die Heim-EM in München sie so begeistert.

Alexandra Burghardt, Sie haben in den vergangenen Monaten an Olympischen Sommer- und Winterspielen und der WM in Eugene teilgenommen. Zwischendurch diverse Meetings, Training in Zürich – und nun die EM in München. Geht es bei Ihnen nur mit Stress?

Burghardt (lacht) Ich habe Gott sei Dank ein sehr gutes Umfeld. Aber ein paar Dinge leiden schon darunter. Meine Freunde habe ich in den vergangenen Monaten selten gesehen, die Wohnung ist nicht immer aufgeräumt. Aber das ist alles temporär und alle haben Verständnis für den Trubel. Ich lebe schon ein wenig auf der Straße – im Sinne davon, dass ich viel unterwegs bin. Ich freue mich aber auf September, wenn wieder etwas Ruhe einkehrt.

Wie haben Sie diese Abfolge von Großereignissen im Kopf verarbeitet?

Burghardt Die Umstellung von der Leichtathletik auf den Bobsport war schwierig, weil ich viele Dinge nicht kannte. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und war etwas unsicher. Ich bin daran aber gewachsen. Weil ich für Olympischen Winterspiele in Peking in ein anderes Umfeld gekommen bin, fällt es mir aktuell im gewohnten Leichtathletik-Umfeld vieles leichter. Durch die Silbermedaille im Bob hat sich bei mir mental etwas verändert. Ich bin zufriedener, ausgeglichener. Das war lange nicht der Fall. Ich weiß, dass ich etwas Großes erreicht habe. Aber ich habe noch eine Menge vor.

Diese Zufriedenheit merkt man Ihnen an. In Eugene wirkten Sie schon vor dem Bronze-Lauf mit der 4x100-Meter-Staffel entspannter als andere Leichtathletinnen im deutschen Team.

Burghardt Ja. Dabei lief die Vorbereitung nicht gut. Ich war verletzt, hatte mir zudem das Norovirus eingefangen und konnte nicht bei der Deutschen Meisterschaft antreten. Aber ich habe gemerkt, wie stark mein Kopf inzwischen ist. Ich habe mich mit den schwierigen vier Wochen abgefunden und bin entspannter in Eugene gewesen als in der Vergangenheit. Schade ist nur, dass ich die EM-Norm für den Einzelstart über 100 Meter nicht ganz erfüllt habe und nur als Ersatzkandidatin dabei bin. Aber es war die beste Leistung der Saison – und dafür bin ich bekannt, dass ich das bei den wichtigen Ereignissen schaffe. So fahre ich auch nach München.

Foto: dpa/Soeren Stache 33 Bilder Der Medaillenspiegel European Championships 2022

Die EM ist für Sie ein Heimspiel, Sie sind Bayerin. Sie starten aller Voraussicht in der Staffel. Mit welchen Hoffnungen gehen Sie dort an den Start, nachdem es bei der WM Bronze gab.

Burghardt Wir waren in Eugene die schnellste europäische Staffel, haben uns mit der Medaille einen großen Traum erfüllt. Ich glaube, dass uns die Medaille Rückenwind gibt. Internationale Medaillen im Sprint sind selten und wir Deutschen trauen uns manchmal gar nicht davon zu träumen. Wir haben jetzt gesehen, dass es möglich ist. Das beflügelt uns und das Ziel haben wir natürlich auch in München. Wir können läuferisch noch eine Schippe drauflegen – und wenn dann die Wechsel passen, können wir auch um die Goldmedaille mitkämpfen. Wir erhoffen uns natürlich, dass der Heimvorteil uns trägt, wenn die Hütte ausverkauft ist. Mir persönlich bereitet das Gänsehaut. Und dann kann ich noch mal was drauflegen.

Sie laufen zudem noch im Einzel über die 200 Meter. Ist Ihnen eigentlich egal, ob Sie die kürzere oder längere Distanz laufen?

Burghardt Nein. Ich laufe grundsätzlich schon lieber die 100 Meter. Vor allem in dieser Saison ist es schwierig für mich, durch die vier „verlorenen“ Wochen fit für die 200 Meter zu werden. Das Training hat durch die Pause etwas gelitten. Aber vielleicht sind die 200 Meter in München für mich jetzt genau das Richtige.

Wie blicken Sie generell auf die European Championships, deren Teil die Leichtathletik-EM ist?

Burghardt Mini-Olympia beschreibt die Veranstaltung, bei der ein paar Randsportarten in den Fokus rücken, ganz gut. Alle Sportarten lenken das Interesse auf den Sport und das schadet der deutschen Gesellschaft gerade nicht. Ich hoffe, dass ein paar Jüngere angelockt werden und wir dadurch Nachwuchs akquirieren können.

Foto: dpa/Angelika Warmuth 33 Bilder Die deutschen Medaillengewinner von München

Dafür sind auch die Leistungen der Athleten und Athletinnen wichtig. Bei der WM gab es darum große Diskussionen, weil viele Ziele nicht erreicht werden konnten. Der Verband gab kein gutes Bild ab, die Kritik war generell groß. Was muss sich aus Ihrer Sicht für eine bessere Zukunft ändern?

Burghardt Wir haben das ja alle mitbekommen und uns untereinander viel unterhalten. Zur Wahrheit gehört, dass das internationale Niveau deutlich höher war als noch bei Olympia 2021. Die Spitze war viel breiter. Viele von uns haben Saisonbestleistungen geschafft, das sieht im Vergleich zum Weltniveau dann aber nicht gut aus. Diese Nationen sind aber von der Förderung und den Voraussetzungen ganz anders aufgestellt. Es ist eben ein Unterschied, ob man Voll- oder Halbprofi ist.

Also mehr Geld für alle und eine Verankerung des Sportsystems in der Schule?

Burghardt Ich trainiere mit einer Kindergruppe bei Wacker Burghausen und ich habe leider gemerkt, dass der Sport das erste ist, das hintenüberfällt, wenn Lehrer krank sind oder es zu warm ist. Viele Kinder haben doch gar nicht mehr die Zeit für den Sport. Darin liegt ein großes Problem. Wir müssen den Sport wieder besser in der Gesellschaft verankern. Zudem ist die finanzielle Sportförderung ein Problem: Ich musste erst Leistungen bringen, bevor ich Geld bekommen habe. Bis zu meinem Meistertitel musste ich mich finanziell selbst über Wasser halten. Da verwundert es kaum, wenn junge Sportler und Sportlerinnen aufhören.

Foto: AP/Florian Schroetter 35 Bilder Diese deutschen Sportlerinnen und Sportler starten in München

Sie sind während ihrer aktiven Karriere vom Sommer- zum Winter- und zurück zum Sommersport gewechselt. Haben Sie für die Zukunft ähnliche Pläne?