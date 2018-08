European Championships Drei Mal Bronze bei Bahnrad-EM

Beide Bahnrad-Vierer fahren um Bronze



Die deutschen Bahnrad-Vierer fahren bei der EM in Glasgow um Bronze in der Mannschaftsverfolgung. Das Frauen-Quartett des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) mit Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Gudrun Stock verlor zwar das Halbfinale gegen Italien, zog aber mit deutschem Rekord von 4:23,754 Minuten ins kleine Finale am Abend gegen Polen ein.

Zuvor hatten die Männer ebenfalls das Rennen um Platz drei erreicht. Der deutsche Vierer mit Theo Reinhardt, Leon Rohde, Nils Schomber und Domenic Weinstein, der am Donnerstag das Halbfinale als Sechster verpasst hatte, qualifizierte sich in 3:56,852 Minuten als überlegener Sieger im Duell mit Belgien. Gegner am Abend ist Weltmeister und Olympiasieger Großbritannien.



(Quelle: sid)