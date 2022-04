Die Frauen werden am ersten Wochenende der European Championships in der Halle aktiv sein. Am 11. August beginnen die Qualifikationen für die Einzelgeräte und im Mehrkampf werden die ersten Medaillen vergeben. Am Freitag, den 12. August, findet das Team-Finale statt, bevor ein Tag später die Medaillen an den Einzelgeräten vergeben werden. Bei den Männern ist das Programm ähnlich – nur eine Woche später. Die Männer beginnen ihre Wettkämpfe am 18. August und beenden die EM am 21. August mit den Einzelfinals.