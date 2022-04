Die Ruder-Wettbewerbe bei den European Championships in München finden ebenfalls an historischer Stätte statt. Die legendäre Regatta-Anlage Münchens war schon Schauplatz der Olympischen Spiele 1972 und der Ruder-Weltmeisterschaften 1981 und 2007. Nun wird erstmals eine Europameisterschaft in München ausgetragen. Vom 11. August bis zum 14. August gehen rund 660 Athleten und Athletinnen in 24 Medaillenentscheidungen auf die Strecke.