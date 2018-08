European Championships 2018: Zehnkämpfer Arthur Abele kämpft heute Abend um die Medaillen

Rekord für Schwimm-Staffel



Die deutsche Freistil-Mixed-Staffel hat bei der Schwimm-EM über 4x100 Meter einen deutschen Rekord aufgestellt. Damian Wierling, Christoph Fildebrandt, Reva Foos und Marie Pietruschka schlugen am Mittwoch bei den European Championships in Glasgow nach 3:28,17 Minuten an und unterboten die alte Bestmarke um 82 Hundertstelsekunden. Das deutsche Quartett qualifizierte sich mit der fünftschnellsten Vorlauf-Zeit für das Finale am Abend. (Quelle: dpa)