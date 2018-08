European Championships 2018: "Steroidosaurus" Tichon mischt auch in Berlin mit

Berlin Gäbe es eine Doping-Variante von Jurassic Park, Iwan Tichon wäre zweifelsohne der Tyrannosaurus Rex. Der weißrussische Hammerwerfer, mittlerweile 42 Jahre alt, ist ein Relikt aus einer dunklen Leichtathletik-Periode, hat Vergehen angesammelt, die eigentlich für zwei lebenslängliche Sperren reichen.

Und dennoch warf und wirft Tichon, dieser "Steroidosaurus", immer weiter. Bei der Leichtathletik-EM in Berlin trat Tichon, vor zwei Jahren noch von sich selbst gefeierter und von allen anderen argwöhnisch beäugter Olympiazweiter in Rio, am Montag in der Qualifikation an. Mit 74,67 m blieb er zwar knapp zehn Meter unter seiner Bestleistung, die vor zehn Jahren unter - nun ja - zweifelhaften Voraussetzungen entstanden war. Die für das Finale geforderten 76,00 m verpasste Tichon zwar, die Chancen standen aber gut, dass er über die Weitenregel bei der Medaillenentscheidung am Dienstag dabei ist.