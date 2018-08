European Championships 2018: Stefan Bötticher holt Gold für die Bahnradfahrer im Keirin-Rennen - Wasserspringer Patrick Hausding verpasst Finale

Nur ein Deutscher Bahnradfahrer schafft es in den Endlauf

Sprint-Vizeeuropameister Stefan Bötticher hat als einziger deutscher Fahrer bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Glasgow den Endlauf erreicht. Der Chemnitzer fuhr in der Vorschlussrunde bei den European Championships auf den zweiten Platz. Mit einem Start im kleinen Finale müssen sich hingegen am Nachmittag Böttichers Vereinskollege Joachim Eilers und Emma Hinze begnügen. Die deutsche Meisterin aus Dassow wurde im Halbfinale Fünfte, auf Rang vier kam Eilers in seinem Lauf. (Quelle: sid)