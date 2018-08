European Championships 2018: Speerwerfer mit historischer Chance auf Dreifach-Sieg - die Highlights für denTages

Die deutsche Hochsprung-Serienmeisterin Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart) kämpft bei der Leichtathletik-EM in Berlin um eine Medaille. Die 27-Jährige übersprang am Mittwoch in der Qualifikation im ersten Versuch 1,90 m und buchte damit ihren Platz im Finale am Freitag (19.20 Uhr).



Imke Onnen (Hannover), die 1,90 im zweiten Anlauf meisterte, qualifizierte sich ebenfalls für den Endkampf. Ursprünglich waren 1,92 m für das Finale der besten Zwölf gefordert worden. Da nach Abschluss der Durchgänge über 1,90 m nur noch elf Springerinnen im Rennen waren, brach die Jury den Wettkampf ab und füllte das Feld mit drei weiteren Athletinnen auf. (Quelle: SID)