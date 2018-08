European Championships 2018: Speerwerfer mit historischer Chance auf Dreifach-Sieg - die Highlights für denTag

Deutsche Mehrkämpferinnen gut in Wettbewerb gestartet

Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin einen soliden Start in den Siebenkampf erwischt. Die 26-Jährige aus Frankfurt lief die 100 Meter Hürden in 13,33 Sekunden und rangiert nach der ersten Disziplin auf Rang drei. Weltmeisterin und Topfavoritin Nafissatou Thiam (Belgien) blieb in 13,69 Sekunden ebenfalls ein bisschen unter ihren Möglichkeiten.



Bei ihrer EM-Premiere legte Louisa Grauvogel (Saarbrücken) in 12,97 Sekunden die beste Zeit hin, Mareike Arndt (Leverkusen) kam auf 13,64 Sekunden und ist derzeit Zehnte. Während die beiden Debütantinnen sich auf ein 6200-Punkte-Niveau steigern wollen, strebt Schäfer nach Silber 2017 in London erneut eine Medaille an. (Quelle: SID)