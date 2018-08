European Championships 2018: Schwimm-Staffel der Männer holt Bronze

Die Freiwasserschwimmerin Finnia Wunram hat über die Zehn-Kilometer eine Medaille verpasst und ist Fünfte geworden. Die Magdeburgerin war zunächst mutig voran geschwommen, wurde am Ende aber von den Konkurrentinnen eingeholt. Zu Bronze fehlte der 22-Jährigen fast eine Minute. Die holte sich die Niederländerin Esmee Vermeulen. Gold ging an Sharon van Rouwendaal, ebenfalls aus den Niederlanden, in 1:54:45,7 Stunden. Sie hatte bereits über fünf Kilometer gesiegt. Silber ging an die Italienerin Giulia Gabrielleschi.



Leonie Beck, Silbergewinnerin über die Fünf-Kilometer, wurde in 1:57:32,6 Stunden Neunte. Jeannette Spiwoks aus Essen belegte Rang 21.