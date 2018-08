European Championships 2018: Schöne Tage am TV

Düsseldorf Olympia war gestern, European Championships sind heute. Es gibt auch Fernsehtage ohne Fußball.

Dem Erfindungsreichtum europäischer Funktionäre ist es zu verdanken, dass sich der Alltag plötzlich ganz olympisch anfühlt. Interessiert studiere ich Startlisten von 110-m-Hürden-Vorläufen, sehe mit Begeisterung, wie sich Athleten mit Tränen in den Augen darüber freuen, vor großem Publikum mal in einem Vorlauf zu starten. Ich lerne, dass es im Bahnradfahren die Disziplin Madison gibt, in der zwei Mann in einem wilden Feld von Mitbewerbern mehr als 100 Runden über das Holzoval brettern. Nach ein paar Tagen traue ich mir zu, am Geräusch des Eintauchens ins Springbecken zu erkennen, welche Wertung die Kampfrichter den Wasserspringern verpassen werden. Und ich weiß jetzt, dass es beim Schwimmen für die Deutschen auf Bahn zwei oder sieben immer besonders darauf ankommt, Kontakt zur Konkurrenz zu behalten.