News-Blog zu den European Championships 2018 : Sarah Köhler schwimmt mit deutschem Rekord zu Silber über die 1500 Meter Freistil

Deutscher Rekord und Silber - Sarah Köhler ist zufrieden mit ihrem EM-Erfolg. Foto: dpa/Joel Marklund

Berlin/Glasgow Sieben Europameisterschaften in elf Tagen: Die European Championships werden vom 2. bis 12. August in Glasgow und Berlin ausgetragen. Alle Infos gibt es in unserem News-Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Randsportarten kämpfen um jeden Zuschauer und mediale Aufmerksamkeit. Nun bündeln einige ihre Kräfte. In Berlin und Glasgow werden vom 2. bis zum 12. August weitgehend gleichzeitig die Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin sowie die europäischen Titelkämpfe im Schwimmsport, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf (alle Glasgow) ausgetragen.