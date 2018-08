European Championships 2018: Ruderer enttäuschen am zweiten Wettkampftag in Glasgow

Heute starten die Schwimmer in die European Championships. Poul Zellmann und Henning Mühlleitner gehen als erste deutsche Schwimmer im Tollcross International Swimming Centre in Glasgow ins Becken. Denn am Freitag beginnen ab 10.50 Uhr (MESZ) die Läufe über 400 Meter Freistil. Christian Diener (50 Meter Rücken), Aliena Schmidtke (100 Meter Schmetterling), Fabian Schwingenschlögl (100 Meter Brust) sowie die deutschen Männer und Frauen in den 4 x 100 Meter Freistil-Staffeln sind gefordert.

Celine Rieder und Sarah Köhler sind zudem im Vorlauf über 800 Meter Freistil am Start. Köhler ist bisher im europäischen Vergleich die Jahresschnellste und gehört damit zu den Favoritinnen auf die Medaillen.