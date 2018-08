European Championships 2018: Robert Harting bekommt seinen großen Abschied

Robert Harting muss hoffen

Robert Harting darf bei seiner letzten internationalen Meisterschaft auf das Finale der besten Zwölf hoffen. Der 33-Jährige verfehlte bei der Heim-EM in Berlin mit 63,29 m in der Qualifikation am Dienstagmorgen die geforderte Weite von 64 Metern und muss als Vierter auf die Ergebnisse der zweiten Gruppe am Dienstagmittag warten. Seine Laufbahn beendet der London-Olympiasieger am 2. September beim ISTAF.

Keine realistische Chance auf das Finale am Mittwoch (20.20 Uhr) hat der Olympiadritte Daniel Jasinski. Er kam im zweiten Versuch auf 60,10 m und wurde in der ersten Gruppe Elfter. Rio-Olympiasieger Christoph Harting tritt in der zweiten Qualifikationsgruppe an. (Quelle: sid)