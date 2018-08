European Championships 2018 - live: Silber und Bronze im Wasser, aber erneut kein Edelmetall in der Turn-Arena

Hussong hat aus Niederlagen gelernt



Speerwerferin Christin Hussong ist am Tag nach ihrem Gold-Erfolg noch immer überwältigt. "Der Wettkampf war ein Traum, vom ersten Wurf weiß ich gar nichts mehr", sagte die 24-Jährige am Samstagmorgen. Nach Gold für Olympiasieger Thomas Röhler und Silber für Andreas Hofmann bei den Männern gewann Hussong den EM-Titel bei den Frauen: Deutschland dominierte in Berlin die Speerwurfwettbewerbe. "Ich habe schon Lust bekommen, auch auf dem Treppchen zu stehen. Dass ich es mache wie Thomas, ist umso schöner", sagte sie.



"Es waren schwierige Jahre", sagte Hussong. Sie erinnerte damit an Olympia 2016, als sie mit 57,70 Meter Zwölfte wurde, und an die WM 2017, als sie in der Qualifikation ausschied: "Man lernt daraus, man muss weiter an sich arbeiten. Es tut so gut, dass man für die harte Arbeit belohnt wird." (Quelle: sid)