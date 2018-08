European Championships 2018 - live: Siebenkämpferinnen gehen nach Autounfall nicht an den Start

Nach seinem Ausscheiden ist Raphael Holzdeppe enttäuscht. "Es nervt einfach. Diesmal war ich auch wieder vor den deutschen Meisterschaften in Nürnberg in Topform. Da dachte ich, es kommt alles genau rechtzeitig zur EM. Dann verletzt man sich, und dann geht es eigentlich nur darum, fit zu werden, um teilzunehmen", sagte Holzdeppe, nachdem er in der Vorausscheidung am Freitagmorgen dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,51 m gescheitert war.