European Championships 2018 - live: Gold für Krause, Frauen-Staffel gewinnt Bronze, Männer stürzen

Nguyen verpasst Medaille

Marcel Nguyen hat bei den Turn-Europameisterschaften in Glasgow am Boden seine insgesamt achte EM-Medaille verpasst. Der dreimalige Europameister musste sich bei der Punktzahl 14,066 mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Der Sieg ging vor 6000 Zuschauern in der Hydro Arena an den Briten Dominick Cunnigham (14,666 Punkte) vor dem Israeli Artem Dolgopyat (14,466) und dem punktgleichen Russen Artur Dalalojan. (Quelle: dpa)